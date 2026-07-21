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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलMata Vaishno Devi Tour Package: मात्र ₹11,540 में वैष्णो देवी के दर्शन! ट्रेन, होटल और खाने के साथ लॉन्च हुआ टूर पैकेज

Mata Vaishno Devi Tour Package: मात्र ₹11,540 में वैष्णो देवी के दर्शन! ट्रेन, होटल और खाने के साथ लॉन्च हुआ टूर पैकेज

IRCTC Vaishno Devi Package: वैष्णो देवी की यात्रा देश की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है. हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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Mata Vaishno Devi Tour Package From Varanasi 2026: माता वैष्णो देवी की यात्रा देश की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है. हर साल करोड़ों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित त्रिकूट पर्वत पर बने माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से मां के दरबार में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो 4 रात और 5 दिन का यह पैकेज आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

कहां से शुरू होगी यात्रा?

यह पैकेज वाराणसी से शुरू होता है और इसमें ट्रेन यात्रा, होटल में ठहरने की सुविधा, स्थानीय परिवहन और चुने गए प्लान के अनुसार भोजन शामिल है. पैकेज की शुरुआती कीमत 11,540 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है. यात्रा बीएसबी-जम्मू एक्सप्रेस (12237/12238) से कराई जाएगी. ट्रेन हर गुरुवार को वाराणसी से दोपहर 12:40 बजे रवाना होती है. इसके बाद यह जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर और मुरादाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर जम्मू पहुंचती है. यात्रियों को थर्ड एसी क्लास में सफर कराया जाएगा.

 

क्या- क्या सुविधाएं मिलेंगी?

कटरा में ठहरने के लिए जय मां इन या इसी श्रेणी के 3-स्टार होटल में दो रातों के ठहरने की व्यवस्था की गई है. रेलवे स्टेशन जम्मू से कटरा होटल तक आने-जाने के लिए शेयरिंग पर एसी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा यात्रियों को बाणगंगा तक ड्रॉप और पिक-अप की सुविधा भी मिलेगी, जहां से माता के भवन तक लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है.

दो तरह के विकल्प

इस पैकेज में दो तरह के विकल्प दिए गए हैं. कम्फर्ट पैकेज में होटल में केवल नाश्ता शामिल है, जबकि डीलक्स पैकेज में नाश्ते के साथ रात का भोजन भी मिलेगा, कम्फर्ट पैकेज में ट्रिपल शेयरिंग पर प्रति व्यक्ति किराया 11,540 है, जबकि डबल शेयरिंग के लिए 14,180 और सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 23,860 रुपये तय किया गया है. वहीं डीलक्स पैकेज में ट्रिपल शेयरिंग का किराया 12,160, डबल शेयरिंग 14,740 और सिंगल ऑक्यूपेंसी 24,970 है. 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया गया है. ध्यान रखें कि यात्रा पर जाने से पहले वैष्णो देवी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर लें. साथ ही अपने साथ पोस्टपेड मोबाइल नंबर जरूर रखें, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवाएं कई बार काम नहीं करती हैं.

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इनका खर्च खुद उठाना होगा

पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल, स्थानीय परिवहन और चुने गए प्लान के अनुसार भोजन शामिल है. हालांकि हवाई यात्रा, व्यक्तिगत खर्च, टिप्स, लॉन्ड्री, मिनरल वॉटर, स्मारकों की एंट्री फीस, वीडियो कैमरा शुल्क, अतिरिक्त भोजन, दर्शनीय स्थलों की अलग से यात्रा या किसी अन्य गतिविधि का खर्च इसमें शामिल नहीं है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Mata Vaishno Devi Tour Package Vaishno Devi Yatra Package Katra Tour Package
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