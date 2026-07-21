मात्र ₹11,540 में वैष्णो देवी के दर्शन! ट्रेन, होटल और खाने के साथ लॉन्च हुआ टूर पैकेज

Mata Vaishno Devi Tour Package From Varanasi 2026: माता वैष्णो देवी की यात्रा देश की सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है. हर साल करोड़ों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर के कटरा स्थित त्रिकूट पर्वत पर बने माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से मां के दरबार में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो 4 रात और 5 दिन का यह पैकेज आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

कहां से शुरू होगी यात्रा?

यह पैकेज वाराणसी से शुरू होता है और इसमें ट्रेन यात्रा, होटल में ठहरने की सुविधा, स्थानीय परिवहन और चुने गए प्लान के अनुसार भोजन शामिल है. पैकेज की शुरुआती कीमत 11,540 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है. यात्रा बीएसबी-जम्मू एक्सप्रेस (12237/12238) से कराई जाएगी. ट्रेन हर गुरुवार को वाराणसी से दोपहर 12:40 बजे रवाना होती है. इसके बाद यह जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर और मुरादाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर जम्मू पहुंचती है. यात्रियों को थर्ड एसी क्लास में सफर कराया जाएगा.

क्या- क्या सुविधाएं मिलेंगी?

कटरा में ठहरने के लिए जय मां इन या इसी श्रेणी के 3-स्टार होटल में दो रातों के ठहरने की व्यवस्था की गई है. रेलवे स्टेशन जम्मू से कटरा होटल तक आने-जाने के लिए शेयरिंग पर एसी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा यात्रियों को बाणगंगा तक ड्रॉप और पिक-अप की सुविधा भी मिलेगी, जहां से माता के भवन तक लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है.

दो तरह के विकल्प

इस पैकेज में दो तरह के विकल्प दिए गए हैं. कम्फर्ट पैकेज में होटल में केवल नाश्ता शामिल है, जबकि डीलक्स पैकेज में नाश्ते के साथ रात का भोजन भी मिलेगा, कम्फर्ट पैकेज में ट्रिपल शेयरिंग पर प्रति व्यक्ति किराया 11,540 है, जबकि डबल शेयरिंग के लिए 14,180 और सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 23,860 रुपये तय किया गया है. वहीं डीलक्स पैकेज में ट्रिपल शेयरिंग का किराया 12,160, डबल शेयरिंग 14,740 और सिंगल ऑक्यूपेंसी 24,970 है. 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया गया है. ध्यान रखें कि यात्रा पर जाने से पहले वैष्णो देवी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर लें. साथ ही अपने साथ पोस्टपेड मोबाइल नंबर जरूर रखें, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवाएं कई बार काम नहीं करती हैं.

Seek blessings at the revered Mata Vaishno Devi Shrine and embark on a spiritually enriching journey through Jammu and Katra with IRCTC Tourism's Mata Vaishno Devi train tour package from Varanasi.

Starting from ₹11,540/- onwards per person



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इनका खर्च खुद उठाना होगा

पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल, स्थानीय परिवहन और चुने गए प्लान के अनुसार भोजन शामिल है. हालांकि हवाई यात्रा, व्यक्तिगत खर्च, टिप्स, लॉन्ड्री, मिनरल वॉटर, स्मारकों की एंट्री फीस, वीडियो कैमरा शुल्क, अतिरिक्त भोजन, दर्शनीय स्थलों की अलग से यात्रा या किसी अन्य गतिविधि का खर्च इसमें शामिल नहीं है.

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