ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो बैग में जरूर रखें गट केयर किट, नहीं तो मजा हो जाएगा किरकिरा

जब हम यात्रा करने की योजना बनाते हैं, तो अक्सर अपने बैग में कपड़ों, जूतों, कैमरे और मोबाइल जैसे गैजेट्स भरना याद रखते हैं. लेकिन बहुत से लोग एक जरूरी चीज को भूल जाते हैं. वह अपने पेट और खाने-पीने का ध्यान रखना है. छोटी-सी लापरवाही से पेट खराब हो सकता है और दस्त जैसी समस्या आ सकती है, जिससे आपकी पूरी यात्रा का मजा खराब हो सकता है.

ट्रैवलिंग के दौरान दस्त होना यानी Traveller Diarrhoea होना, यात्रियों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्या है. यह खासकर उन जगहों पर होता है, जहां पानी साफ नहीं होता या खाने-पीने की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता, दूषित पानी, गंदा खाना और बैक्टीरिया इसके मुख्य कारण हैं. ऐसे में अगर आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो बैग में गट केयर किट जरूर रखें, नहीं तो ट्रिप का मजा किरकिरा हो जाएगा.

ट्रैवलिंग में पेट की समस्या से बचने के आसान उपाय

1. साफ पानी और खाना - ट्रैवलिंग के दौरान सबसे पहला और आसान तरीका साफ पानी और खाने का सेवन करना है. इसलिए हमेशा बोतलबंद पानी पिएं. दांत ब्रश करने के लिए भी वही पानी यूज करें. कहीं भी बर्फ खाने से बचें, जब तक यह पक्के तौर पर साफ न हो. खाने में हमेशा ताजा और गर्म खाना ही खाएं. बुफे या लंबे समय तक बाहर रखे गए खाने से बचें. अगर आपको किसी खाने-पीने की चीज की सफाई पर शक हो, तो उसे छीलकर खाएं, या उबालकर खाएं, या फिर छोड़ दें.

2. किन फूड्स से रहें दूर - ट्रैवलिंग के दौरान कच्ची सब्जियां और सलाद, बिना छीले फल, अधपका मांस या सी फूड, अंडे और बिना पाश्चुराइज किए डेयरी प्रोडक्ट्स, सड़कों पर मिलने वाला स्ट्रीट फूड अक्सर पेट की समस्या का कारण बन सकता है. अगर आप इसे खाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह ताजा पका हुआ हो. मक्खियों वाले या साफ-सफाई का ध्यान न रखने वाले रेस्तरां से दूरी बनाएं.

3. शरीर में पानी की कमी ना होने दें - ट्रैवलर्स डायरेरिया के दौरान शरीर से तरल पदार्थ तेजी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए dehydration यानी पानी की कमी होने से बचना बहुत जरूरी है. हमेशा ORS (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट) अपने साथ रखें और दस्त होने पर इसे लें. बोतलबंद पानी, उबली चाय या कॉफी पीना सुरक्षित ऑप्शन हैं. तैरते समय पानी निगलने से बचें. अगर साफ पानी उपलब्ध न हो तो पानी को उबालकर या फिल्टर करके ही पिएं.

ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो बैग में जरूर रखें ये गट केयर किट

अगर यात्रा के दौरान पेट खराब हो जाए, तो भूख न छोड़ें. हल्का और साधारण डाइट लें जैसे सादा चावल,. टोस्ट और क्रैकर्स, केले, उबले या साधारण आलू, बुरी आदतों जैसे तैलीय भोजन, शराब और दूध से दूर रहें. साथ ही एक छोटी गट केयर ट्रैवल किट हमेशा अपने साथ रखें. इसमें ORS पैकेट, एंटासिड, लोपेरामाइड जैसी दवाएं प्रोबायोटिक्स चीजें शामिल करें. यात्रा पर जाने से पहले खासकर विदेश यात्रा की स्थिति में, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

