#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलSawan 2026: बैद्यनाथ धाम में कब-कैसे करें दर्शन? पढ़ लें टाइमिंग गाइडलाइन

Sawan 2026: बैद्यनाथ धाम में कब-कैसे करें दर्शन? पढ़ लें टाइमिंग गाइडलाइन

Sawan 2026 Baba Baidyanath Dham: सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई दर्शन व्यवस्था और गाइडलाइन जारी की गई है. यात्रा से पहले जरूरी नियम और समय की जानकारी जरूर जान लें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

Sawan 2026: पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है. देश के कोने-कोने से कांवरिया और श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर नई टाइमिंग गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कि इस बार बाबा धाम में कब और कैसे करें दर्शन, ताकि आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके.

मंदिर के खुलने और बंद होने का नया समय

प्रशासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक, मंदिर के कपाट खुलने के समय में विशेष व्यवस्था की गई है. शीघ्र दर्शन व्यवस्था - जो श्रद्धालु कम समय में दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कूपन की व्यवस्था की गई है. इसके जरिए तय स्लॉट में लाइन में लगकर आप आसानी से बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर सकते हैं. 
सामान्य दर्शन और अर्घा प्रणाली - वहीं, आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट पहले की तरह  भोर में ही खोल दिए जाएंगे. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए अर्घा सिस्टम के जरिए जलार्पण कराया जाएगा, जिससे हर भक्त को सुगमता से बाबा की एक झलक मिल सकेगी. 
अवरोध मुक्त कतार - पट खुलने के बाद से लेकर रात तक कतार लगातार चलती रहती है, लेकिन बीच-बीच में विशेष पूजा और साफ-सफाई के लिए कुछ मिनटों का अंतराल रखा जाता है. 

यह भी पढ़ेंः Milk Cake Recipe: हलवाई की दुकान जैसा मिल्क केक खाना है? घर पर ऐसे करें तैयार

दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और नए अपडेट

  1. ऑनलाइन बुकिंग और पास - इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने ऐप और वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र दर्शन पास की व्यवस्था को और बेहतर किया है. अगर आप लंबी कतार से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग जरूर कर लें.
  2.  रूट लाइन की व्यवस्था - कांवरियों को शहर के बाहर से ही रूट लाइन में मोड़ दिया जाता है. इस बार क्यू कॉम्प्लेक्स में पेयजल, शेड और मेडिकल कैंप की बेहतरीन व्यवस्था की गई है, ताकि धूप और गर्मी में भक्तों को परेशानी न हो.
  3. सुरक्षा के कड़े इंतजाम - मंदिर परिसर से लेकर अर्घा तक चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग बनाई गई है. 

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी टिप्स

  • पहचान पत्र साथ रखें - सुरक्षा कारणों से अपने साथ आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र जरूर रखें.
  • सुरक्षा जांच - प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है, इसलिए भारी सामान या बैग अंदर लेकर जाने से बचें.
  • धैर्य रखें - सावन में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए संयम और अनुशासन के साथ कतार में आगे बढ़ें.

यह भी पढ़ेंः Weight Loss Tips: बिना पोर्शन कंट्रोल घटाया 15 किलो वजन, PMOS से जूझ रही इन्फ्लुएंसर ने बताया राज

Published at : 28 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
सावन Sawan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
Sawan 2026: बैद्यनाथ धाम में कब-कैसे करें दर्शन? पढ़ लें टाइमिंग गाइडलाइन
बैद्यनाथ धाम में कब-कैसे करें दर्शन? पढ़ लें टाइमिंग गाइडलाइन
ट्रैवल
पहली बार कांवड़ लाने जा रहे हैं तो कौन-सा रूट सबसे बेस्ट? पैदल आने वाले जान लें डिटेल्स
पहली बार कांवड़ लाने जा रहे हैं तो कौन-सा रूट सबसे बेस्ट? पैदल आने वाले जान लें डिटेल्स
ट्रैवल
IRCTC Goa Tour Package: मात्र ₹18,680 में गोवा की फ्लाइट, 4-स्टार होटल और खाना! IRCTC का 'गोवा डिलाइट' पैकेज
मात्र ₹18,680 में गोवा की फ्लाइट, 4-स्टार होटल और खाना! IRCTC का 'गोवा डिलाइट' पैकेज
ट्रैवल
Saudi Arabia Vs Israel: सऊदी अरब बनाम इजरायल, पर्यटन में कौन अव्वल और कौन पिछड़ा? आंकड़ों से समझें
सऊदी अरब बनाम इजरायल, पर्यटन में कौन अव्वल और कौन पिछड़ा? आंकड़ों से समझें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
इंडिया
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
क्रिकेट
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
बॉलीवुड
Box office: 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
इंडिया
Explained: क्या देश में अब विपक्ष नहीं, सरकार को देंगे चुनौती Gen Z?
क्या देश में अब विपक्ष नहीं, सरकार को देंगे चुनौती Gen Z?
इंडिया
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
ट्रेंडिंग
पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना- वीडियो वायरल
पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना
ABP NEWS
एक दूल्हा, तीन दुल्हनें। व्यूज़ पाने के लिए किया गया एक स्टंट।
एक दूल्हा, तीन दुल्हनें। व्यूज़ पाने के लिए किया गया एक स्टंट।
ABP NEWS
आवारा कुत्ते का आतंक: काटने के लिए बच्चे का पीछा किया।
आवारा कुत्ते का आतंक: काटने के लिए बच्चे का पीछा किया।
ABP NEWS
तेज़ रफ़्तार का भयानक नतीजा—कार और बाइक की इस टक्कर में क्या हुआ?
तेज़ रफ़्तार का भयानक नतीजा—कार और बाइक की इस टक्कर में क्या हुआ?
ABP NEWS
स्कूल में कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं—बस 'मैडम' का लाइव शो चलता है!
स्कूल में कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं—बस 'मैडम' का लाइव शो चलता है!
ABP NEWS
इमरजेंसी वार्ड में प्रेमी जोड़े की आपत्तिजनक हरकत कैमरे में कैद हुई।
इमरजेंसी वार्ड में प्रेमी जोड़े की आपत्तिजनक हरकत कैमरे में कैद हुई।
Embed widget