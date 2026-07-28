बैद्यनाथ धाम में कब-कैसे करें दर्शन? पढ़ लें टाइमिंग गाइडलाइन

Sawan 2026: पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है. देश के कोने-कोने से कांवरिया और श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर नई टाइमिंग गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कि इस बार बाबा धाम में कब और कैसे करें दर्शन, ताकि आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके.

मंदिर के खुलने और बंद होने का नया समय

प्रशासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक, मंदिर के कपाट खुलने के समय में विशेष व्यवस्था की गई है. शीघ्र दर्शन व्यवस्था - जो श्रद्धालु कम समय में दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कूपन की व्यवस्था की गई है. इसके जरिए तय स्लॉट में लाइन में लगकर आप आसानी से बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर सकते हैं.

सामान्य दर्शन और अर्घा प्रणाली - वहीं, आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट पहले की तरह भोर में ही खोल दिए जाएंगे. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए अर्घा सिस्टम के जरिए जलार्पण कराया जाएगा, जिससे हर भक्त को सुगमता से बाबा की एक झलक मिल सकेगी.

अवरोध मुक्त कतार - पट खुलने के बाद से लेकर रात तक कतार लगातार चलती रहती है, लेकिन बीच-बीच में विशेष पूजा और साफ-सफाई के लिए कुछ मिनटों का अंतराल रखा जाता है.

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दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और नए अपडेट

ऑनलाइन बुकिंग और पास - इस बार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने ऐप और वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र दर्शन पास की व्यवस्था को और बेहतर किया है. अगर आप लंबी कतार से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग जरूर कर लें. रूट लाइन की व्यवस्था - कांवरियों को शहर के बाहर से ही रूट लाइन में मोड़ दिया जाता है. इस बार क्यू कॉम्प्लेक्स में पेयजल, शेड और मेडिकल कैंप की बेहतरीन व्यवस्था की गई है, ताकि धूप और गर्मी में भक्तों को परेशानी न हो. सुरक्षा के कड़े इंतजाम - मंदिर परिसर से लेकर अर्घा तक चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग बनाई गई है.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी टिप्स

पहचान पत्र साथ रखें - सुरक्षा कारणों से अपने साथ आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र जरूर रखें.

सुरक्षा जांच - प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है, इसलिए भारी सामान या बैग अंदर लेकर जाने से बचें.

धैर्य रखें - सावन में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए संयम और अनुशासन के साथ कतार में आगे बढ़ें.

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