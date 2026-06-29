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Girlfriend Travel Tips: गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल का बना रहे हैं प्लान? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, सफर रहेगा सेफ

Couple Trip Safety: अगर आप भी ऐसे किसी ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी करने से पहले ठहरना चाहिए. ऐसे ट्रिप के लिए कुछ प्लानिंग की जरूरत होती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Jun 2026 06:17 PM (IST)
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Safety Tips Before Travelling with Your Girlfriend: चारों तरफ शांत पहाड़ियां, झरने, नदियां और इसके साथ आप अपनी प्रेमिका के साथ दो मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं. मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो फिर आपको जिंदगी में इससे खूबसूरत पल क्या चाहिए. हर प्रेमी युगल यही सोचता है कि वह ऐसे मोमेंट का आनंद ले सके. अगर आप भी ऐसे किसी ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी करने से पहले ठहरना चाहिए. ऐसे ट्रिप के लिए कुछ प्लानिंग की जरूरत होती है, ताकि रास्ते या फिर डेस्टिनेशन पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. चलिए आपको बताते हैं कि किन चीजों की तैयारी करना जरूरी है?

जरूरी डॉक्यूमेंट और फोन हमेशा तैयार रखें

यह सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि यात्रा के दौरान फोन पूरी तरह चार्ज रखें और साथ में पावर बैंक भी रखें. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र अपने पास रखें. साथ ही मोबाइल में इमरजेंसी नंबर सेव रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके.

फर्स्ट एड और जरूरी दवाइयां साथ रखें

सफर में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता. इसलिए फर्स्ट एड किट, नियमित दवाइयां, सैनिटाइजर, टिश्यू और पानी की बोतल जैसे जरूरी सामान अपने बैग में जरूर रखें.

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बजट पहले ही तय कर लें

घूमने का मजा तभी आता है, जब पैसों को लेकर बार-बार सोचने की जरूरत न पड़े. इसलिए होटल, खाने-पीने, घूमने और शॉपिंग का बजट पहले ही तय कर लें. इससे बाद में किसी तरह की गलतफहमी या बहस की संभावना कम हो जाती है.

ट्रिप से पहले खुलकर बात करें

हर इंसान छुट्टियां अलग तरीके से बिताना पसंद करता है. किसी को एडवेंचर पसंद होता है तो कोई सिर्फ आराम करना चाहता है. इसलिए निकलने से पहले इस बात पर चर्चा कर लें कि आप दोनों इस ट्रिप से क्या चाहते हैं. इससे जगह चुनने और प्लान बनाने में आसानी होगी.

एक-दूसरे की पसंद को भी मौका दें

जरूरी नहीं कि आपकी हर पसंद पार्टनर से मिले. अगर उन्हें ट्रैकिंग पसंद है या किसी नई एक्टिविटी को आजमाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर कोशिश करें. हो सकता है वही चीज आपकी भी पसंद बन जाए. रिश्तों में समझौते से ज्यादा जरूरी एक-दूसरे की पसंद का सम्मान करना होता है.

सारी जिम्मेदारी अकेले न उठाएं

होटल बुक करना, टिकट कराना, घूमने की जगहें ढूंढ़ना या जरूरी सामान की लिस्ट बनाना, इन सभी कामों को आपस में बांट लें. इससे किसी एक व्यक्ति पर पूरा दबाव नहीं पड़ेगा और ट्रिप शुरू होने से पहले ही तनाव भी नहीं होगा.

प्राइवेसी और सुरक्षा का रखें ध्यान

होटल बुक करते समय उसकी लोकेशन, सुरक्षा और प्राइवेसी जरूर चेक करें. कोशिश करें कि ऐसी जगह रुकें, जहां आप दोनों सहज महसूस करें. साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने पास रखें और परिवार या किसी करीबी को अपनी ट्रैवल डिटेल्स जरूर बता दें.

सुनसान जगहों पर जाने से बचें

अगर किसी नई जगह घूमने जा रहे हैं, तो रात में सुनसान इलाकों या कम भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. हमेशा ऐसी जगहों का चुनाव करें, जहां लोगों की आवाजाही हो और जरूरत पड़ने पर मदद आसानी से मिल सके.

छोटी बातों पर नाराज न हों

यात्रा के दौरान फ्लाइट लेट होना, ट्रैफिक में फंसना या होटल में छोटी-मोटी दिक्कत आना सामान्य बात है. ऐसे समय में एक-दूसरे पर गुस्सा करने के बजाय शांत रहना बेहतर होता है. आखिर ट्रिप का मकसद अच्छे पल बिताना है, न कि छोटी-छोटी बातों पर बहस करना.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 06:17 PM (IST)
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