हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलFirst Time Air Travel Tips: पहली बार फ्लाइट से कर रहे हैं सफर? एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर बोर्डिंग तक याद रखें ये टिप्स

First Time Air Travel Tips: पहली बार फ्लाइट से कर रहे हैं सफर? एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर बोर्डिंग तक याद रखें ये टिप्स

First Time Flyer Guide: पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, तो मन में उत्साह के साथ कई सवाल भी होना स्वाभाविक है. एयरपोर्ट कब पहुंचना चाहिए, कौन-से दस्तावेज साथ रखने हैं, चेक-इन कैसे होगा.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

Airport Procedures For Beginners: अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, तो मन में उत्साह के साथ कई सवाल भी होना स्वाभाविक है. एयरपोर्ट कब पहुंचना चाहिए, कौन-से दस्तावेज साथ रखने हैं, चेक-इन कैसे होगा और सामान कितना ले जा सकते हैं, जैसी कई बातें पहली बार यात्रा करने वालों को परेशान कर सकती हैं. हालांकि, अगर कुछ जरूरी बातों का पहले से ध्यान रखा जाए, तो आपकी पहली फ्लाइट का अनुभव आरामदायक और तनावमुक्त हो सकता है. 

सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार करना

सबसे पहले अपनी फ्लाइट टिकट और पहचान पत्र की जांच कर लें. घरेलू यात्रा के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखें. वहीं, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो पासपोर्ट और जरूरत पड़ने पर वीजा भी साथ होना चाहिए. टिकट पर लिखा नाम आपके पहचान पत्र से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, क्योंकि नाम में अंतर होने पर एयरपोर्ट में प्रवेश या बोर्डिंग में परेशानी हो सकती है.

यात्रा वाले दिन क्या करें तैयारी?

यात्रा वाले दिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें. कई बार मौसम या अन्य कारणों से फ्लाइट का समय बदल सकता है. घरेलू उड़ान के लिए कम से कम दो घंटे पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना बेहतर माना जाता है. सामान पैक करते समय एयरलाइन के बैगेज नियमों का ध्यान रखें. जरूरत से ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. इसके साथ ही, ऐसे सामान जिन्हें फ्लाइट में ले जाने की अनुमति नहीं होती, उन्हें बैग में रखने से बचें. अगर आपके पास खेल का सामान, अचार या अन्य खाद्य पदार्थ हैं, तो पहले संबंधित नियमों की जानकारी जरूर लें. 

एयरपोर्ट पर किन बातों का रखें ध्यान?

एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले चेक-इन और बैगेज ड्रॉप की प्रक्रिया पूरी करें. अगर आपने पहले से ऑनलाइन चेक-इन कर लिया है, तो आपका काफी समय बच सकता है. इसके बाद सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ती है. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अपने बोर्डिंग गेट पर समय से पहुंच जाएं. 

इसे भी पढ़ें- कम बजट में विदेश जैसी छुट्टियां! गुलमर्ग से खज्जियार तक, ये हैं भारत के खूबसूरत 'स्विट्जरलैंड'

फ्लाइट में बैठते समय क्या करें?

फ्लाइट में बैठने के बाद सीट बेल्ट बांध लें और केबिन क्रू के सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर क्रू मेंबर्स से मदद लेने में संकोच न करें. अगर सफर लंबा है, तो पानी पीते रहें और हल्का भोजन करें ताकि यात्रा आरामदायक रहे. गंतव्य पर पहुंचने के बाद बैगेज बेल्ट से अपना सामान लें और अगर सामान क्षतिग्रस्त हो या नहीं मिले, तो तुरंत एयरलाइन के हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराएं. पहली हवाई यात्रा में थोड़ी तैयारी और सही जानकारी आपके पूरे सफर को आसान, सुरक्षित और यादगार बना सकती है.

इसे भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: IRCTC का महाऑफर! मात्र इतने रुपये में खाटू श्याम, जयपुर और महाकाल घूमने का मौका, रहना-खाना फ्री

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Flight Travel Tips First Time Flight First Time Air Travel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
First Time Air Travel Tips: पहली बार फ्लाइट से कर रहे हैं सफर? एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर बोर्डिंग तक याद रखें ये टिप्स
पहली बार फ्लाइट से कर रहे हैं सफर? एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर बोर्डिंग तक याद रखें ये टिप्स
ट्रैवल
Difference Between Mumbai And Delhi: विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रैवल
Pakistan Tourist Places: खूबसूरती में किसी स्वर्ग से कम नहीं पाकिस्तान की ये जगहें, विदेशी सैलानियों की लगी रहती है कतार
खूबसूरती में किसी स्वर्ग से कम नहीं पाकिस्तान की ये जगहें, विदेशी सैलानियों की लगी रहती है कतार
ट्रैवल
Haunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
Live: भारी बारिश में मुंबई की 2 झीलें ओवरफ्लो, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, वसई में रेल सेवा बाधित
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ऑटो
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
500 KM से ज्यादा रेंज, महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ खरीदीं 57 इलेक्ट्रिक कारें, ये है प्लान
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget