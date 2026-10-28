Jerusalem Old City And Western Wall Tour: अगर आप इजरायल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. छोटा देश होने के बावजूद इजरायल में इतिहास, धार्मिक स्थल, समुद्र, रेगिस्तान, खूबसूरत घाटियां और एडवेंचर का अच्छा मेल देखने को मिलता है. यहां की कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां घूमने के दौरान आपको हर कदम पर कुछ नया देखने और समझने का मौका मिलता है.

जेरूसलम

इजरायल घूमने जाएं तो जेरूसलम को लिस्ट में सबसे ऊपर रखना अच्छा रहेगा. यह शहर हजारों साल के इतिहास, अलग-अलग संस्कृतियों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. यहां की पुरानी गलियों में घूमते हुए आपको कई ऐतिहासिक जगहें देखने को मिलती हैं. शहर को पैदल घूमना भी काफी आसान है और रास्ते में कई ऐसी जगहें मिलती हैं, जो अपने आप में खास हैं.

जेरूसलम में वेस्टर्न वॉल एक प्रमुख जगह है. यहां बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने पहुंचते हैं. इसके अलावा डोम ऑफ द रॉक भी देखने लायक है. टेंपल माउंट पर मौजूद यह जगह अपने शांत माहौल और खूबसूरत आसपास के लिए अलग पहचान रखती है. ओल्ड सिटी की गलियों में घूमना भी अपने आप में एक अनुभव है. यहां वाया डोलोरोसा, मुस्लिम क्वार्टर और क्रिश्चियन क्वार्टर जैसी जगहों को देखा जा सकता है.

तेल अवीव

तेल अवीव का माहौल इजरायल के दूसरे हिस्सों से काफी अलग महसूस होता है. यह एक आधुनिक शहर है, जहां कैफे, पेस्ट्री शॉप्स और हरियाली वाली सड़कें देखने को मिलती हैं. अगर आप घूमने के साथ थोड़ा आराम करना और शॉपिंग करना चाहते हैं, तो यह जगह आपकी लिस्ट में होनी चाहिए.





यहां के समुद्र तट भी काफी लोकप्रिय हैं. बीच बड़े और जीवंत हैं और सर्फिंग पसंद करने वालों के लिए भी अच्छे विकल्प मिलते हैं. इसके अलावा ओल्ड जाफा की गलियों में घूमना भी अच्छा अनुभव हो सकता है. यहां पुरानी इमारतें, पत्थरों वाली गलियां, दुकानें, पार्क और समुद्र के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं.

नाजरेथ

नाजरेथ इजरायल की उन जगहों में शामिल है, जहां आपको बाकी शहरों से अलग माहौल महसूस होगा. यहां अरब संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है और पुराने बाजार की गलियों में घूमना काफी दिलचस्प है. यह जगह अपेक्षाकृत शांत है, इसलिए यहां आराम से घूमने और स्थानीय माहौल को महसूस करने का मौका मिलता है.





नाजरेथ का चर्च ऑफ एनाउंसिएशन भी प्रमुख आकर्षणों में शामिल है. इसके आसपास के बगीचों में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के चर्चों की ओर से दिए गए चित्र और मोजेक देखने को मिलते हैं. पुराने बाजार में घूमने के अलावा यहां स्थानीय खाना भी चखा जा सकता है.

सी ऑफ गैलीली

सी ऑफ गैलीली वास्तव में एक झील है, लेकिन इसका प्राकृतिक नजारा बेहद खूबसूरत है. यह जगह अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी जानी जाती है. यहां माउंट अर्बेल एक शानदार व्यू प्वाइंट है, जहां से झील का विस्तृत नजारा दिखाई देता है. यहां झील में नाव की सवारी करने के अलावा पैदल घूमने या साइकिल से आसपास का इलाका देखने का विकल्प भी है. पूरे इलाके को घूमने में आपको काफी समय मिल सकता है, क्योंकि रास्ते में कई जगहें देखने लायक हैं.

इलात

इलात इजरायल का एक प्रमुख पर्यटन शहर है. यहां बड़े होटल, शॉपिंग मॉल और क्रूज शिप के अलावा प्राकृतिक खूबसूरती भी देखने को मिलती है. लाल सागर में स्नॉर्कलिंग यहां का खास आकर्षण है. साफ पानी में समुद्र के अंदर रंग-बिरंगी मछलियां और मूंगे देखे जा सकते हैं. इसके अलावा रेड कैन्यन भी घूमने लायक जगह है. बलुआ पत्थर से बनी यह संकरी घाटी ट्रेकिंग और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए खास है. यहां रास्ते में चट्टानों के बीच से गुजरना और अलग-अलग चट्टानी संरचनाएं देखना काफी दिलचस्प अनुभव हो सकता है.

नेगेव रेगिस्तान

अगर आपको एडवेंचर और हाइकिंग पसंद है, तो नेगेव रेगिस्तान को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं. यहां रेगिस्तान के बीच घाटियों और प्राकृतिक इलाकों को देखने का मौका मिलता है. वाडी बराक में छोटी लेकिन रोमांचक हाइक की जा सकती है. वहीं ऐन अवदात रेगिस्तान के बीच एक खूबसूरत नखलिस्तान है, जहां हाइकिंग ट्रेल्स और आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है. मित्जपे रेमोन भी यहां की खास जगहों में शामिल है. यह बड़े क्रेटर के लिए जाना जाता है और यहां अलग-अलग व्यू प्वाइंट से शानदार नजारे देखे जा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?

डेड सी

डेड सी इजरायल की सबसे खास जगहों में से एक है. यहां पहुंचकर पानी में तैरने का अनुभव लिया जा सकता है. इसके आसपास भी कई ऐसी जगहें हैं, जिन्हें ट्रिप में शामिल किया जा सकता है. मसाडा फोर्ट्रेस एक प्रमुख आकर्षण है, जो ऊंची चट्टान के ऊपर बना है. यहां तक पहुंचने के लिए स्नेक पाथ से ऊपर जाया जा सकता है. सूर्योदय के समय यहां से आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. इसके अलावा ऐन गेडी नेचर रिजर्व में वाडी अरुगोट भी घूमने लायक जगह है. यहां घाटी के बीच से बहती नदी और रास्ते में आने वाले झरने इस जगह को खास बनाते हैं.

इसे भी पढ़ें : Neem Karoli Baba: सिर्फ कैंची धाम नहीं, भारत में कहां-कहां नीब करौरी बाबा के मंदिर?