Affordable New Year Party In Gurgaon: नए साल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली-एनसीआर रीजन में इस मौके पर अलग ही धूम देखने को मिलती है. खासकर कपल्स इस अवसर को अच्छे से एंजॉय करते हैं और इस खुशहाल पल की यादें संजोते हैं. अगर आप भी साइबर हब गुड़गांव में नए साल को धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट लो या मीडियम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आइए आपको बताते हैं कि कम पैसों में आप गुड़गांव के किन 5 ठिकानों पर 1000 रुपये के आसपास न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं.

गुड़गांव ही क्यों?

गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, अपनी शानदार नाइटलाइफ और बेहतरीन बार्स की वजह से आजकल लोगों की पसंदीदा पार्टी डेस्टिनेशन बन चुका है. यहां मौजूद कई पब, क्लब और लाउंज इस क्षेत्र के बेहतरीन ठिकानों में गिने जाते हैं. यही वजह है कि न्यू ईयर ईव पर धमाकेदार और यादगार पार्टी का अनुभव लेने के लिए गुरुग्राम एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है.

आइरिया मॉल, गुड़गांव

BookMyShow के अनुसार, 31 दिसंबर को आइरिया मॉल में भव्य न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया जाएगा, जहां टिकट की शुरुआती कीमत 899 रुपये से है. यहां आप कम बजट में आराम से पार्टी का मजा ले सकते हैं. टिकट के अलग-अलग कैटेगरी मौजूद हैं, जैसे प्लेटिनम पैकेज, गोल्ड पैकेज और किड्स पैकेज. टिकट की कीमत के अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी.

21 शॉट्स – लक्जरी डाइनिंग लाउंज

यहां भी 31 दिसंबर को 4 घंटे तक हिंदी और अंग्रेजी म्यूजिक के साथ पार्टी का मजा लिया जा सकता है. टिकट की कीमत 1000 रुपये से शुरू होती है, जो अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से तय की गई है.

रूम एक्सओ

रूम एक्सओ में आप 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों दिन पार्टी एंजॉय कर सकते हैं. हालांकि यहां एंट्री के लिए उम्र सीमा 21 साल से अधिक तय की गई है. टिकट की कीमत की बात करें तो यहां एंट्री 1299 रुपये से शुरू होती है.

हॉलिडे इन, सेक्टर 90 गुड़गांव

हॉलिडे इन सेक्टर 90 में भी आप नए साल पर शानदार पार्टी कर सकते हैं. हालांकि यहां टिकट की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. यहां एंट्री फीस की शुरुआत 1590 रुपये से होती है.

लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव

अगर आप बी प्राक का लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं, तो लेजर वैली ग्राउंड आपके लिए परफेक्ट जगह है. यहां जाने के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 1499 रुपये है. 31 दिसंबर की रात आप यहां नए साल का जश्न बड़े ही खास अंदाज में मना सकते हैं.

इसके अलावा भी गुड़गांव में कई छोटी पार्टियां आयोजित की जाती हैं, जहां कम खर्च में लोग आपस में मिलकर नए साल का जश्न मनाते हैं.

