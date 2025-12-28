हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलBudget New Year Party In Gurgaon: गुड़गांव में करनी है न्यू ईयर पार्टी, इन 5 ठिकानों पर सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगी एंट्री

Budget New Year Party In Gurgaon: गुड़गांव में करनी है न्यू ईयर पार्टी, इन 5 ठिकानों पर सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगी एंट्री

Best New Year Party Places In Gurgaon: नए साल पर पार्टी करना और इंज्वाय करना हर किसी को पसंद होता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप कम पैसों में गुड़गांव में कैसे मस्त नए साल की पार्टी कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

Affordable New Year Party In Gurgaon: नए साल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली-एनसीआर रीजन में इस मौके पर अलग ही धूम देखने को मिलती है. खासकर कपल्स इस अवसर को अच्छे से एंजॉय करते हैं और इस खुशहाल पल की यादें संजोते हैं. अगर आप भी साइबर हब गुड़गांव में नए साल को धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट लो या मीडियम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आइए आपको बताते हैं कि कम पैसों में आप गुड़गांव के किन 5 ठिकानों पर 1000 रुपये के आसपास न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं.

गुड़गांव ही क्यों?

गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, अपनी शानदार नाइटलाइफ और बेहतरीन बार्स की वजह से आजकल लोगों की पसंदीदा पार्टी डेस्टिनेशन बन चुका है. यहां मौजूद कई पब, क्लब और लाउंज इस क्षेत्र के बेहतरीन ठिकानों में गिने जाते हैं. यही वजह है कि न्यू ईयर ईव पर धमाकेदार और यादगार पार्टी का अनुभव लेने के लिए गुरुग्राम एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है.

आइरिया मॉल, गुड़गांव

BookMyShow के अनुसार, 31 दिसंबर को आइरिया मॉल में भव्य न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया जाएगा, जहां टिकट की शुरुआती कीमत 899 रुपये से है. यहां आप कम बजट में आराम से पार्टी का मजा ले सकते हैं. टिकट के अलग-अलग कैटेगरी मौजूद हैं, जैसे प्लेटिनम पैकेज, गोल्ड पैकेज और किड्स पैकेज. टिकट की कीमत के अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी.

21 शॉट्स – लक्जरी डाइनिंग लाउंज

यहां भी 31 दिसंबर को 4 घंटे तक हिंदी और अंग्रेजी म्यूजिक के साथ पार्टी का मजा लिया जा सकता है. टिकट की कीमत 1000 रुपये से शुरू होती है, जो अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से तय की गई है.

रूम एक्सओ

रूम एक्सओ में आप 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों दिन पार्टी एंजॉय कर सकते हैं. हालांकि यहां एंट्री के लिए उम्र सीमा 21 साल से अधिक तय की गई है. टिकट की कीमत की बात करें तो यहां एंट्री 1299 रुपये से शुरू होती है.

हॉलिडे इन, सेक्टर 90 गुड़गांव

हॉलिडे इन सेक्टर 90 में भी आप नए साल पर शानदार पार्टी कर सकते हैं. हालांकि यहां टिकट की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. यहां एंट्री फीस की शुरुआत 1590 रुपये से होती है.

लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव

अगर आप बी प्राक का लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं, तो लेजर वैली ग्राउंड आपके लिए परफेक्ट जगह है. यहां जाने के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 1499 रुपये है. 31 दिसंबर की रात आप यहां नए साल का जश्न बड़े ही खास अंदाज में मना सकते हैं.

इसके अलावा भी गुड़गांव में कई छोटी पार्टियां आयोजित की जाती हैं, जहां कम खर्च में लोग आपस में मिलकर नए साल का जश्न मनाते हैं.

इसे भी पढ़ें: स्मोकिंग जितनी खतरनाक बनती नींद की कमी, साइलेंट किलर बनकर शरीर को पहुंचा रही है नुकसान

Published at : 28 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Party In Gurgaon On New Year Budget New Year Party In Gurgaon Best New Year Party Places In Gurgaon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Unnao Case: abp न्यूज पर पीड़िता का बयान, 'मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा..' | Kuldeep Sengar
Congress और वंचित बहुजन अघाड़ी में गठबंधन, कांग्रेस 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव | Maharashtra Politics
Unnao Case: Kuldeep Sengar की जमानत के विरोध में पीड़िता का प्रदर्शन | BJP | Breaking
Unnao Case: जंतर-मंतर पहुंची पीड़िता...Keldeep Senger की जमानत के विरोध में करेंगी प्रदर्शन|
Unnao Case: जंतर-मंतर पर पीड़िता का विरोध प्रदर्शन, 'अदालत में हर जज एक जैसे...' | Kuldeep Sengar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
हेल्थ
Alcohol And Milk Side Effects: क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?
क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?
नौकरी
10वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका, इस राज्य में निकली कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती
10वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका, इस राज्य में निकली कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget