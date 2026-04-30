सिर्फ इन 5 देशों के नाम D से होते हैं शुरू, जान लें यहां घूमने लायक जगहों के नाम

Nations Staring with letter 'D' : दुनिया में अनेकों सुंदर और अजीबो गरीब देश हैं. कुछ अपने खान पान, कुछ कला तो कुछ अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं. आजकल के ट्रैवल उत्साही तरह तरह की बकेट लिस्ट तैयार करते हैं, कोई खान पान के हिसाब से करता है तो कोई वहां की सुंदर जगहों के हिसाब से. उन्हीं में से कुछ क्रिएटिव लोग अल्फाबेट के हिसाब से भी देशों का चयन करते हैं. तो चलिए आज देखते हैं 'D' से शुरू होने वाले देशों के बारे में.

Dominica

Dominica जो कैरिबिया में बसा एक बेहद ही सुंदर आइलैंड देश है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यह आइलैंड ज्वालामुखी परिदृश्यों, वर्षावण और वॉटरफॉल्स का एक सुंदर पैकेज प्रस्तुत करता है. इसे कैरिबिया का नेचर आइलैंड भी कहा जाता है. यहां घूमने की कुछ खास जगहों में बॉइलिंग लेक, मोर्ने ट्रोइस पिटोंस नेशनल पार्क और ट्राफलगर फॉल्स जैसी नायाब जगहें शामिल हैं.

Denmark

अगला देश है Denmark, जो एक स्कैंडिनेवियाई देश है. यह अपने इतिहास और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाना जाता है. इस देश को अपने समुद्र तटों और Hans Christian Andersen (डेनिश लेखक) के फेयरी टेल्स के लिए भी जाना जाता है. कोपेनहेगन, जो इसकी राजधानी है, अपनी साइक्लिंग कल्चर के लिए मशहूर है. यहां घूमने की कुछ खास जगहों में नयहावन, टिवोली गार्डन्स और द लिटिल मरमेड जैसी लुभावनी जगहें शामिल हैं.

The Democratic Republic of Congo

अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा यह देश अपने वर्षावणों और भारी मात्रा में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है. यहां अत्यधिक मात्रा में कोबाल्ट और डायमंड भंडार होने के बावजूद काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं. यहां की कुछ खास जगहों में विरुंगा नेशनल पार्क, न्यिरागोंगो ज्वालामुखी और काहुजी बिएगा नेशनल पार्क जैसी जगहें शामिल हैं.

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Dominican Republic

Dominican Republic हिस्पानियोला आइलैंड पर बसा एक सुंदर देश है, जो Haiti के साथ इस आइलैंड को शेयर करता है. यह अपने खूबसूरत समुद्री तटों, कॉलोनियल हिस्ट्री और रंगीन कल्चर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां की राजधानी सैंटो डोमिंगो को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है. यहां की कुछ खास जगहों में पुंटा काना, सैंटो डोमिंगो कॉलोनियल जोन और साओना आइलैंड जैसी सुंदर जगहें शामिल हैं.

Djibouti

Djibouti, रेड सी के पास अफ्रीकी महाद्वीप में बसा एक छोटा सा देश है. इसकी कोस्टल ब्यूटी देखने लायक होती है और यहां का अरब और अफ्रीकी संस्कृति का मिश्रण इसे ट्रैवलर्स के बीच बेहद ही आकर्षक बनाता है. यहां की कुछ खास जगहों में लेक असाल, लेक अब्बे और डे फॉरेस्ट नेशनल पार्क शामिल हैं.

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