हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलथाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा

थाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा

IRCTC अक्सर ही थाईलैंड जाने वालों के लिए स्पेशल पैकेज तैयार करता है. इस 4 डे, 3 नाइट्स पैकेज में आपके रहने से लेकर खाने पीने, घूमने और फ्लाइट सभी चीज का खर्च शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 24 Sep 2025 10:09 AM (IST)
जब भी कभी विदेश घूमने जाने का प्लान बनता है तो अक्सर लोग थाईलैंड जाना पसंद करते हैं. दरअसल, लंबी थकान मिटाने और रिफ्रेश होने के लिए थाईलैंड सबसे बेहतर जगह है. यहां आप बीच के किनारे शांति से बैठकर समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने हॉलिडेस, थाईलैंड में बिताना चाहते हैं और वो भी अपनी जेब की चिंता किए बिना तो ये आर्टिकल आप के लिए है. दरअसल, IRCTC ने थाईलैंड जाने वालो के लिए ये पैकेज तैयार किया है. इस बेहद सस्ते पैकेज में आपको बैंकॉक और पटाया की सैर कराई जाएगी. तो आइए जानते हैं कि आप भी कैसे ले सकते हैं IRCTC का ये शानदार पैकेज.

क्या है IRCTC का थाईलैंड पैकेज?

IRCTC अक्सर ही थाईलैंड जाने वालों के लिए स्पेशल पैकेज तैयार करता है. फिर चाहे वो थ्रिलिंग आइलैंड हो, थाईलैंड कॉलिंग या कुछ और. इस 4 डे, 3 नाइट्स पैकेज में आपके रहने से लेकर खाने पीने, घूमने और फ्लाइट सभी चीज का खर्च शामिल है. इस ऑल इन वन पैक बेहद किफायती है और आपको केवल 49,500 में थाईलैंड घूमने का मौका भी देता है. 

जाने का तरीका 

IRCTC के इन पैकेजेस में आपको हमेशा अलग अलग जगहों से फ्लाइट लेनी पड़ती है. अक्टूबर वाले इस स्पेशल थाईलैंड टूर पैकेज में आपको अपनी फ्लाइट चेन्नई से पकड़नी होगी जो आपको सीधा बैंकॉक छोड़ेगी. इसके अलावा आपके आने की फ्लाइट का इंतजाम भी इसी पैकेज में होगा.

टूर पैक की डिटेल्स 

विजिटिंग डेस्टिनेशन - बैंकॉक और पटाया

ट्रैवल मोड : फ्लाइट

उड़ान की जगह : चेन्नई 

ट्रैवल तारीख : 1-10-2025

वापसी तारीख : 4.10.2025

टूर पैकेज की सुविधाएं : जानकारी के लिए बता दें, खाने पीने से लेकर स्टे करने की सुविधा तक सब इसमें शामिल है।

टूर पैकेज की कीमत : 49,500 रुपए है, जिसमें केवल एक टिकट बुक करने पर ये कॉस्ट बढ़कर 56,500 रुपए हो जाएगी जबकि ग्रुप पैकेज लेने पर कॉस्ट कम हो जाएगी.

कैसे करें बुकिंग?

थाईलैंड टूर पैकेज बुक करने के लिए आप irctc.tourism.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये पैकेज बुक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप 9003140682 या 8287931974 इन इंक्वायरी नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. 

Published at : 24 Sep 2025 10:09 AM (IST)
