Bharat Gaurav Special Tourist Train Package: अगर आप पितृ पक्ष के दौरान प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. आईआरसीटीसी ने 'पितृ पक्ष तीर्थ यात्रा (पुरी-गंगासागर- बैद्यनाथ धाम)' नाम से भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन पैकेज की घोषणा की है. यह यात्रा 30 सितंबर 2026 से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2026 तक चलेगी. कुल 9 दिन और 8 रातों के इस पैकेज में श्रद्धालुओं को कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे.

कहां से शुरू होगी यह यात्रा?

यह विशेष ट्रेन महाराष्ट्र के सोलापुर से रवाना होगी. रास्ते में कुर्डुवाड़ी, दौंड, पुणे, लोनावला, कर्जत, पनवेल, कल्याण, नासिक, मनमाड, चालीसगांव, भुसावल, अकोला, बदनेरा, वर्धा और नागपुर जैसे स्टेशनों से यात्री इसमें सवार हो सकेंगे.

कहां-कहां होंगे दर्शन?

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ओडिशा के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में काली माता मंदिर और गंगासागर तथा झारखंड के जसीडीह स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे. इस तरह एक ही पैकेज में कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा.

Some journeys are undertaken to explore the world. Others are meant to seek blessings and inner peace.



Embark on the Pitru Paksha Tirth Yatra by Bharat Gaurav Tourist Train.

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कितना होगा इसके लिए खर्च?

आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए तीन श्रेणियों में पैकेज उपलब्ध कराया है. स्लीपर क्लास का किराया 18,040 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है. थर्ड एसी श्रेणी के लिए 32,130 रुपये, जबकि सेकंड एसी कैटेगरी के लिए 43,070 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे. 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी अलग रियायती किराया निर्धारित किया गया है.

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क्या- क्या मिलेंगी सुविधाएं?

इस पैकेज में ट्रेन यात्रा के अलावा ठहरने की व्यवस्था, शाकाहारी भोजन, स्थानीय दर्शनीय स्थलों तक बस से आने-जाने की सुविधा, यात्रा बीमा, ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था और सभी लागू कर शामिल हैं. स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए नॉन-एसी होटल, जबकि थर्ड एसी और सेकंड एसी श्रेणी के यात्रियों के लिए एसी बजट होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी. सेकंड एसी श्रेणी के यात्रियों को स्थानीय यात्रा के लिए एसी वाहन की सुविधा भी मिलेगी.

इनके खर्च खुद उठाने होंगे

हालांकि, स्मारकों के प्रवेश शुल्क, नौकायन या एडवेंचर गतिविधियों का खर्च, स्थानीय गाइड शुल्क, रूम सर्विस, व्यक्तिगत खर्च, लॉन्ड्री, पैकेज में शामिल भोजन के अलावा अन्य खाने-पीने की चीजें और टिप्स जैसी सुविधाएं इस पैकेज का हिस्सा नहीं होंगी. इनका भुगतान यात्रियों को स्वयं करना होगा. अगर आप पितृ पक्ष के दौरान परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं, तो यह 9 दिन का टूर पैकेज एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प साबित हो सकता है.

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