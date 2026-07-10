सफर के दौरान बार-बार नहीं जाना पड़ेगा टॉयलेट! निकलने से पहले बस कर लें ये 5 आसान काम

How To Control Frequent Urination During Travel: लंबे सफर पर निकलने से पहले ज्यादातर लोग बैग, टिकट और जरूरी सामान की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या रहती है, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. रास्ते में बार-बार टॉयलेट न मिलने की वजह से परेशानी बढ़ सकती है और सफर का मजा भी खराब हो सकता है. ऐसे में कुछ आसान तैयारियां आपकी यात्रा को काफी आरामदायक बना सकती हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

यात्रा से पहले रूट और टॉयलेट की जानकारी लें

अगर आप कार से लंबी दूरी तय करने वाले हैं, तो पहले ही यह देख लें कि रास्ते में पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया या सार्वजनिक शौचालय कहां-कहां पड़ेंगे. इससे जरूरत पड़ने पर आपको घबराहट नहीं होगी और समय रहते टॉयलेट मिल जाएगा.

निकलने से पहले खानपान का रखें ध्यान

सफर से कुछ घंटे पहले ऐसी चीजें खाने-पीने से बचें जो ब्लैडर को ज्यादा सक्रिय कर सकती हैं. चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, शराब, ज्यादा मसालेदार भोजन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कई लोगों में बार-बार पेशाब आने की वजह बन सकती हैं. हल्का और संतुलित भोजन चुनें ताकि शरीर भी आरामदायक महसूस करे.

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पानी पीना पूरी तरह बंद न करें

कई लोग सोचते हैं कि कम पानी पीने से बार-बार पेशाब नहीं आएगा. हालांकि, शरीर को पूरी तरह डिहाइड्रेट करना सही तरीका नहीं है. सफर से पहले जरूरत के अनुसार पानी पिएं, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा तरल पदार्थ लेने से बचें. इससे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी और बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी.

जरूरत का सामान साथ रखें

अगर आपको पहले से यूरिन लीकेज या बार-बार पेशाब आने की समस्या है, तो अतिरिक्त अंडरगारमेंट्स, टिश्यू, वेट वाइप्स, हैंड सैनिटाइजर और जरूरत पड़ने पर एब्जॉर्बेंट पैड साथ रखें. इससे अचानक स्थिति बनने पर भी आप बिना तनाव के उसे संभाल सकेंगे और सफर आराम से जारी रख पाएंगे.

घबराएं नहीं, ब्लैडर को शांत रखने की कोशिश करें

कई बार टॉयलेट की चिंता ही बार-बार पेशाब आने की इच्छा को बढ़ा देती है. ऐसी स्थिति में गहरी सांस लें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें. यदि डॉक्टर ने पहले से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या केगल एक्सरसाइज करने की सलाह दी है, तो जरूरत पड़ने पर उनका अभ्यास भी कुछ समय के लिए पेशाब की तीव्र इच्छा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. अगर लंबे समय से बार-बार पेशाब आने, अचानक तेज यूरिन की इच्छा होने या यूरिन लीकेज जैसी समस्या बनी हुई है और इसकी वजह से सफर या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि सही जांच और इलाज से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.