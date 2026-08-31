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रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करें? Menu देख होने वाला कन्फ्यूजन दूर करेंगे ये टिप्स

रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले अपनी असल भूख का अंदाजा लगाना जरूरी है. वेटर की सिफारिशों में बहकर फैसला लेने की बजाय अपनी पसंद और बजट का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 31 Aug 2026 01:47 PM (IST)
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रेस्टोरेंट में बैठते ही मेन्यू कार्ड हाथ में आते ही अक्सर लोगों का कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन देखकर भूख तो बढ़ जाती है, लेकिन क्या ऑर्डर करना है यह तय करना मुश्किल हो जाता है. यही जल्दबाजी अक्सर जरूरत से ज्यादा ऑर्डर करने और बिल बढ़ने की वजह बन जाती है. आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स, जिनकी मदद से मेन्यू देखते ही सही डिश चुनना आसान हो जाएगा.

पहले भूख का सही अंदाजा लगाएं

मेन्यू देखने से पहले खुद से यह पूछना जरूरी है कि असल में कितनी भूख है. अक्सर मेन्यू में लिखी डिशेज के नाम और उनकी तस्वीरें देखकर भूख असल जरूरत से कहीं ज्यादा महसूस होने लगती है, जिससे लोग जरूरत से ज्यादा खाना ऑर्डर कर बैठते हैं. सही मात्रा में ऑर्डर करने से न सिर्फ खाना बर्बाद होने से बचता है, बल्कि बिल भी बजट में रहता है.

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मेन्यू के झांसे में न आएं

कई रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में कुछ खास डिशेज को बड़े और दिलचस्तप रीके से हाईलाइट करते हैं, ताकि ग्राहकों का ध्यान उन्हीं की तरफ खिंचे. बेहतर यही है है कि सिर्फ दिखावे में न बहकर, अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से सीधे काम की चीज चुनें.

वेटर को समझदारी से सुनें

वेटर अक्सर कोई खास डिश सजेस्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन हो. कई बार यह सिफारिश रेस्टोरेंट के मुनाफे को ध्यान में रखकर भी की जाती है. इसलिए वेटर का सुझाव सुनना ठीक है, लेकिन आखिरी फैसला अपनी पसंद और बजट के हिसाब से ही लें.

ट्रेंड में बहकर ऑर्डर न करें

रेस्टोरेंट का माहौल जैसे धीमा म्यूजिक, हल्की लाइटिंग और अच्छी खुशबू, ग्राहकों को आराम से बैठने और बार बार कुछ न कुछ ऑर्डर करने कि कोशिश करता है. जितनी देर बैठा जाए उतना ज्यादा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ट्रेंड में बहकर एक्स्ट्रा ऑर्डर करने से बचें.

 हल्की चीजें से करें शुरुआत

अगर मेन्यू बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग लगे, तो शुरुआत में कोई हल्की स्टार्टर डिश ऑर्डर करना बेहतर रहता है. इससे रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद और क्वालिटी का अंदाजा भी लग जाता है, और बाद में मेन कोर्स तय करना आसान हो जाता है.

यहां समझदारी से काम लें

कई रेस्टोरेंट कॉम्बो ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को ज्यादा खाना ऑर्डर करने कि कोशिश करते हैं. ऐसे ऑफर्स में बचत जरूर दिखती है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि वाकई उतना खाना चाहिए भी या नहीं. जरूरत से ज्यादा कॉम्बो लेने की बजाय अपनी असल भूख के हिसाब से ऑर्डर करना समझदारी भरा फैसला होता है.

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 31 Aug 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Restaurant Restaurant Ordering Tips Menu Confusion
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