Diwali Special Trains: दीवाली के पावन त्योहार पर अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जाने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. त्योहारों के इस सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या के लिए कई विशेष सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहा है.

दीवाली के समय उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले रूटों पर टिकटों की मारामारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में यात्रा को आसान और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे की इन खास ट्रेनों का शेड्यूल और टिकट बुकिंग का नया तरीका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

दिल्ली से अयोध्या जाने वाली प्रमुख सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें

आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम के लिए चलने वाली आनंद विहार-अयोध्या धाम वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प है. यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलती है, जो सुबह 06:10 बजे आनंद विहार से रवाना होकर दोपहर 02:30 बजे अयोध्या धाम पहुंच जाती है.

इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना चलने वाली अयोध्या एक्सप्रेस एक बेहद लोकप्रिय ट्रेन है, जो शाम को 06:20 बजे प्रस्थान करती है और अगली सुबह 07:15 बजे अयोध्या पहुंचाती है. आनंद विहार टर्मिनल से रोजाना चलने वाली कैफियात सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी यात्रियों के लिए एक अच्छा माध्यम है, जो रात 08:25 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 06:52 बजे अयोध्या धाम स्टेशन पहुंचती है.

रेलवे चला रहा है स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनें

नियमित ट्रेनों में सीटों की भारी बुकिंग को देखते हुए रेलवे इस दीवाली सीजन में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है. दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार से लखनऊ होते हुए अयोध्या के रूट पर कई साप्ताहिक स्पेशल गाड़ियां दौड़ रही हैं.

इन ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य उन यात्रियों को कन्फर्म सीट देना है जिन्हें नियमित एक्सप्रेस गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण टिकट नहीं मिल पाया है. इन त्योहार विशेष ट्रेनों की समय-सारिणी और कोच की जानकारी आप नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम के जरिए लाइव देख सकते हैं.

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कन्फर्म टिकट पाने के लिए अपनाएं यह तरीका

दीवाली पर तत्काल और सामान्य कोटे में टिकट बुक करने के लिए IRCTC के ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित माना जाता है. IRCTC के नए नियमों के तहत अब यात्रियों के लिए टिकट बुक करने से पहले अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है.

तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान समय बचाने के लिए समझदारी इसी में है कि आप पहले से ही IRCTC के My Master List फीचर में जाकर यात्रियों के नाम, उम्र और आधार कार्ड की जानकारी सेव कर लें. ऐसा करने से सुबह 10 बजे एसी कोच के लिए और 11 बजे स्लीपर कोच के लिए तत्काल कोटा खुलते ही महज कुछ सेकंड के भीतर पैसेंजर डिटेल ऑटो-फिल हो जाती है और कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

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