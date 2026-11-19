सर्दियों का मौसम राजस्थान घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है, जिससे किले, महल, झीलें और रेगिस्तान घूमने का मजा दोगुना हो जाता है. अगर आप भी सर्दियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो राजस्थान की ये जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

जयपुर और जोधपुर में देखें राजस्थानी शाही अंदाज

सर्दियों में जयपुर घूमने का अपना अलग मजा है. गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर में आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर-मंतर जैसी जगहें देखने को मिलती हैं. यहां की पुरानी गलियों और बाजारों में घूमकर राजस्थानी संस्कृति को करीब से जान सकते हैं. जयपुर में सर्दियों के दौरान घूमना आसान रहता है, क्योंकि गर्मी कम होने से किलों और ऐतिहासिक इमारतों को आराम से देखा जा सकता है. वहीं जोधपुर भी राजस्थान की खूबसूरत जगहों में शामिल है. यहां मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और नीली गलियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. शहर की पुरानी वास्तुकला, राजस्थानी खानपान और बाजारों में खरीदारी का अनुभव भी काफी खास रहता है.

जैसलमेर में रेगिस्तान और ऊंट सफारी का लें मजा

अगर आप सर्दियों में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो जैसलमेर जरूर जाएं. यहां का सुनहरा रेगिस्तान, ऊंचे रेत के टीले और पुराने किले पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं. जैसलमेर किले को देखने के साथ सैम सैंड ड्यून्स पर घूमना अच्छा एक्सपीरियंस होता है. यहां ऊंट सफारी, जीप सफारी और रेगिस्तान में कैंपिंग का आनंद लें. रात के समय खुले रेगिस्तान में तारों को देखना और लोक संगीत के साथ राजस्थानी नृत्य का आनंद लेना यात्रा को यादगार बनाता है. सर्दियों में दिन का मौसम घूमने के लिए अच्छा रहता है.

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उदयपुर, पुष्कर और माउंट आबू में बिताएं सुकून भरे पल

राजस्थान में सुकून और खूबसूरत नजारों की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए उदयपुर, पुष्कर और माउंट आबू अच्छे ऑप्शंस हैं. उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है. यहां पिछोला झील में नाव की सवारी, सिटी पैलेस और आसपास की खूबसूरत जगहें घूमने का मौका मिलता है. पुष्कर में पवित्र पुष्कर झील, ब्रह्मा मंदिर और घाटों का शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करता है. वहीं माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां नक्की झील, गुरु शिखर और दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने लायक हैं. सर्दियों में इन जगहों का मौसम सुहावना रहता है और परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए ये काफी अच्छे डेस्टिनेशन हैं.

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