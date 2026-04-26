एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिन लोगों के बाल कम घने होते हैं या जिनके सिर के कुछ हिस्से खुले रहते हैं. उनमें स्कैल्प जल्दी धूप के कांटेक्ट में आ जाता है. बाल कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं, लेकिन तेज धूप या लंबे समय तक बाहर रहने पर यह सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है. ऐसे में यूवी किरणें सीधे स्किन पर असर डालती है और सनबर्न की स्थिति बन जाती है. वहीं लगातार धूप का असर स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है.