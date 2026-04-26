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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थScalp Sunburn: सिर्फ त्वचा ही नहीं, स्कैल्प भी हो सकता है सनबर्न का शिकार, एक्सपर्ट बोले- इसे न करें नजरअंदाज

Scalp Sunburn: सिर्फ त्वचा ही नहीं, स्कैल्प भी हो सकता है सनबर्न का शिकार, एक्सपर्ट बोले- इसे न करें नजरअंदाज

गर्मी के मौसम में कई लोग स्कैल्प में जलन, पपड़ी बनाना और दर्द जैसी समस्याओं के साथ क्लिनिक पहुंच रहे हैं. यह लक्षण उसी तरह के होते हैं जैसे शरीर के अन्य हिस्सों पर धूप के असर से दिखाई देते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Apr 2026 09:50 AM (IST)
गर्मी के मौसम में कई लोग स्कैल्प में जलन, पपड़ी बनाना और दर्द जैसी समस्याओं के साथ क्लिनिक पहुंच रहे हैं. यह लक्षण उसी तरह के होते हैं जैसे शरीर के अन्य हिस्सों पर धूप के असर से दिखाई देते हैं.

Scalp Sunburn: गर्मियों के मौसम में लोग आमतौर पर चेहरे और हाथ-पैर को धूप से बचाने पर ध्यान देते हैं. लेकिन सिर की स्किन यानी स्कैल्प को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कैल्प भी उतना ही सेंसिटिव होता है और तेज धूप में आसानी से सनबर्न का शिकार हो जाता है. हाल के दिनों में स्कैल्प से जुड़ी समस्याओं के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है.

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इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार गर्मी के मौसम में कई लोग स्कैल्प में जलन, पपड़ी बनाना और दर्द जैसी समस्याओं के साथ क्लिनिक पहुंच रहे हैं. यह लक्षण उसी तरह के होते हैं जैसे शरीर के अन्य हिस्सों पर धूप के असर से दिखाई देते हैं. इसके बावजूद इन्हें रोजमर्रा के स्किन केयर में शामिल नहीं किया जाता है, जिससे समस्या बढ़ सकती है.
इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार गर्मी के मौसम में कई लोग स्कैल्प में जलन, पपड़ी बनाना और दर्द जैसी समस्याओं के साथ क्लिनिक पहुंच रहे हैं. यह लक्षण उसी तरह के होते हैं जैसे शरीर के अन्य हिस्सों पर धूप के असर से दिखाई देते हैं. इसके बावजूद इन्हें रोजमर्रा के स्किन केयर में शामिल नहीं किया जाता है, जिससे समस्या बढ़ सकती है.
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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिन लोगों के बाल कम घने होते हैं या जिनके सिर के कुछ हिस्से खुले रहते हैं. उनमें स्कैल्प जल्दी धूप के कांटेक्ट में आ जाता है. बाल कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं, लेकिन तेज धूप या लंबे समय तक बाहर रहने पर यह सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है. ऐसे में यूवी किरणें सीधे स्किन पर असर डालती है और सनबर्न की स्थिति बन जाती है. वहीं लगातार धूप का असर स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिन लोगों के बाल कम घने होते हैं या जिनके सिर के कुछ हिस्से खुले रहते हैं. उनमें स्कैल्प जल्दी धूप के कांटेक्ट में आ जाता है. बाल कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं, लेकिन तेज धूप या लंबे समय तक बाहर रहने पर यह सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है. ऐसे में यूवी किरणें सीधे स्किन पर असर डालती है और सनबर्न की स्थिति बन जाती है. वहीं लगातार धूप का असर स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है.
Published at : 26 Apr 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Scalp Care Tips Scalp Sunburn Sunburn On Head Scalp Protection

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