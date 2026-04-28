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खजुराहो का रहस्यमयी शिवलिंग जहां चढ़ाया जल पलभर में हो जाता है गायब! जानिए मातंगेश्वर मंदिर का सच
Matangeshwar Mahadev Temple: मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मातंगेश्वर महादेव मंदिर जिसकी भव्यता और रहस्य काफी प्रचलित है. शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने के बाद कुछ पलों में गायब हो जाता है.
खजुराहो मातंगेश्वर मंदिर रहस्य
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Published at : 28 Apr 2026 07:42 AM (IST)
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