खजुराहो का रहस्यमयी शिवलिंग जहां चढ़ाया जल पलभर में हो जाता है गायब! जानिए मातंगेश्वर मंदिर का सच

मध्य प्रदेश के मांतगेश्वर मंदिर में एक ऐसा रहस्यमयी शिवलिंग मौजूद है, जिसे पर चढ़ाया गया जल या दूध कुछ पलों में गायब हो जाता है. इस दृश्य को देखने के बाद लोग जितने हैरान होते हैं, उतने ही भावुक भी हो जाते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि, शिवलिंग के आसपास किसी भी तरह की निकासी नहीं है.