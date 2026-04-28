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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मखजुराहो का रहस्यमयी शिवलिंग जहां चढ़ाया जल पलभर में हो जाता है गायब! जानिए मातंगेश्वर मंदिर का सच

खजुराहो का रहस्यमयी शिवलिंग जहां चढ़ाया जल पलभर में हो जाता है गायब! जानिए मातंगेश्वर मंदिर का सच

Matangeshwar Mahadev Temple: मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मातंगेश्वर महादेव मंदिर जिसकी भव्यता और रहस्य काफी प्रचलित है. शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने के बाद कुछ पलों में गायब हो जाता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 28 Apr 2026 07:42 AM (IST)
Matangeshwar Mahadev Temple: मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मातंगेश्वर महादेव मंदिर जिसकी भव्यता और रहस्य काफी प्रचलित है. शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने के बाद कुछ पलों में गायब हो जाता है.

खजुराहो मातंगेश्वर मंदिर रहस्य

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मध्य प्रदेश के मांतगेश्वर मंदिर में एक ऐसा रहस्यमयी शिवलिंग मौजूद है, जिसे पर चढ़ाया गया जल या दूध कुछ पलों में गायब हो जाता है. इस दृश्य को देखने के बाद लोग जितने हैरान होते हैं, उतने ही भावुक भी हो जाते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि, शिवलिंग के आसपास किसी भी तरह की निकासी नहीं है.
मध्य प्रदेश के मांतगेश्वर मंदिर में एक ऐसा रहस्यमयी शिवलिंग मौजूद है, जिसे पर चढ़ाया गया जल या दूध कुछ पलों में गायब हो जाता है. इस दृश्य को देखने के बाद लोग जितने हैरान होते हैं, उतने ही भावुक भी हो जाते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि, शिवलिंग के आसपास किसी भी तरह की निकासी नहीं है.
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दरअसल खजुराहों का मातंगेश्वर मंदिर जहां रोजाना लोग प्रसाद लेकर आते हैं और बदले हुए बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है. यहां का शिवलिंग उस पर डाली गई एक बूंद को सोख लेता है. बिना किसी निकासी या किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के.
दरअसल खजुराहों का मातंगेश्वर मंदिर जहां रोजाना लोग प्रसाद लेकर आते हैं और बदले हुए बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है. यहां का शिवलिंग उस पर डाली गई एक बूंद को सोख लेता है. बिना किसी निकासी या किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के.
Published at : 28 Apr 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Hinduism Mahadev Khajuraho Shivling Ajab-gajab MADHYA PRADESH TEMPLE

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