हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीHoli Skin Care Tips: होली खेलने से पहले ऐसे तैयार करें अपनी बॉडी, घर से निकलने से पहले करें ये काम

Holi Skin Care Tips: होली खेलने से पहले ऐसे तैयार करें अपनी बॉडी, घर से निकलने से पहले करें ये काम

How To Protect Curly Hair During Holi: होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए?

By : सोनम | Updated at : 03 Mar 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

What To Apply On Face Before Playing Holi: होली रंग, मस्ती और शोर-शराबे का त्योहार है. लेकिन सच यह भी है कि जितना हम इसे एंजॉय करते हैं, उतनी खुशी हमारी त्वचा और बालों को नहीं मिलती. जश्न खत्म होते ही कई लोगों को रूखापन, खुजली, रैशेज, बेजान बाल और जिद्दी रंग के दाग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कई दिनों तक बने रहते हैं. असल में नुकसान रंग खेलने के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले शुरू हो जाता है, जब हम बिना तैयारी के बाहर निकल जाते हैं.

केमिकल वाले रंग, तेज धूप और बाद में बार-बार धोना, त्वचा और बालों की प्राकृतिक नमी छीन लेते हैं. इसलिए थोड़ी सी समझदारी आपको बाद की परेशानी से बचा सकती है. टाटा की हेल्थ बेवसाइट टाटा 1mg की रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं. 

 बालों में अच्छी तरह तेल लगाएं

सूखे बालों में रंग जल्दी चिपकते हैं और बाद में निकलना मुश्किल हो जाता है. घर से निकलने से कुछ घंटे पहले नारियल, बादाम या सरसों के तेल से सिर और बालों की अच्छी तरह मसाज करें. जड़ों से लेकर सिरों तक तेल लगाएं. इसके बाद बालों को चोटी या जूड़े में बांध लें, ताकि नुकसान कम हो.

मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं

होली के दिन सामान्य से ज्यादा मॉइश्चराइजर लगाएं. रंग त्वचा की नमी सोख लेते हैं, जिससे जलन और दाग की समस्या बढ़ती है. चेहरे, गर्दन, हाथ-पैर और कानों के पीछे भी अच्छी परत लगाएं. चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा नारियल या ऑलिव ऑयल लगाकर नमी को लॉक कर सकते हैं.

सनस्क्रीन लगाना न भूलें

होली ज्यादातर बाहर खेली जाती है. कम से कम SPF 30 वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन 20 मिनट पहले लगाएं. चेहरा, गर्दन, हाथ, पैर, कुछ भी न छोड़ें. ज्यादा देर खेलने पर दोबारा लगाना भी जरूरी है.

होंठ, नाखून और आंखों की सुरक्षा

होंठों पर मोटी परत में लिप बाम या थोड़ा सा घी लगाएं. नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा लें, ताकि रंग अंदर न जाए. क्यूटिकल्स पर भी तेल या क्रीम लगा लें. आंखों के लिए लेंस से बचें और सनग्लासेस पहनें.

सही कपड़े चुनें

सबसे जरूरी जो चीज है, वह है कि आप सही कपड़ों का चुनाव कैसे करते हैं. इसके लिए  फुल स्लीव्स कॉटन कपड़े बेहतर रहते हैं. ढीले कपड़े पहनें, ताकि रंग स्किन से ज्यादा रगड़ न खाएं. चाहें तो स्कार्फ या कैप से बाल ढंक सकते हैं. इसके अलावा होली से एक रात पहले हल्का स्क्रब करें, ताकि डेड स्किन हट जाए, इसके बाद मॉइश्चराइजर या दही-शहद का पैक लगाएं. वैक्सिंग या शेविंग ठीक पहले न करें. और सबसे जरूरी चीज पर्याप्त पानी पिएं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 03 Mar 2026 01:25 PM (IST)
Holi Skin Care Tips How To Protect Skin Before Holi How To Protect Hair During Holi
