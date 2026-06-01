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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHome Tips For Cleaning: घिस-घिसकर थक गए हैं लेकिन नहीं जा रही कढ़ाई में जमी चिकनाई, इस तरीके से हो जाएगी एकदम नई

Home Tips For Cleaning: घिस-घिसकर थक गए हैं लेकिन नहीं जा रही कढ़ाई में जमी चिकनाई, इस तरीके से हो जाएगी एकदम नई

Home Tips For Cleaning: क्या आप भी परेशान हैं अपने कढ़ाई के जिद्दी कालेपन से? और क्या आप जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिन्हें करके यह साफ हो सकते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 01 Jun 2026 07:09 PM (IST)
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Home Tips For Cleaning: कढ़ाई में जमी जिद्दी चिकनाई और कालापन हर घर की बड़ी समस्या है. कई बार घंटों रगड़ने के बाद भी कढ़ाई साफ नहीं होती है. मेहनत भी बेकार जाती है और हाथ भी दर्द करने लगते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अब चिंता छोड़ दीजिए. आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी तरीका बताएंगे जिससे आपकी कढ़ाई बिना मेहनत के चमक उठेगी.

रसोई की यह दो चीजें करेंगी जादू

कढ़ाई को चमकाने के लिए आपको बाजार से कोई महंगा केमिकल लाने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद बेकिंग सोडा और सफेद सिरका यानी विनेगर ही इसके लिए काफी है. यह दोनों चीजें मिलकर एक शक्तिशाली घोल बनाती हैं. यह घोल कढ़ाई में जमी सालों पुरानी काली परत और तेल की चिकनाई को तुरंत ढीला कर देता है.

बस 5 मिनट का यह आसान तरीका अपनाएं

सबसे पहले अपनी गंदी कढ़ाई में दो गिलास पानी डालें. अब इस पानी में दो चम्मच बेकिंग सोडा और दो चम्मच सफेद सिरका मिला दें. इसके बाद इसमें एक चम्मच कपड़े धोने का पाउडर या बर्तन धोने वाला लिक्विड डालें. अब कढ़ाई को गैस पर रख दें और इस पानी को अच्छी तरह उबलने दें. पानी को कम से कम 5 मिनट तक उबलने दें. आप देखेंगे कि कढ़ाई की जमी हुई चिकनाई धीरे-धीरे अपने आप छूटकर पानी के ऊपर तैरने लगेगी.

यह भी पढ़ें: मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान

बिना रगड़े छूटेगा सालों पुराना कालापन

जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो गैस बंद कर दें. इस गर्म पानी को कढ़ाई में ही 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चिकनाई पूरी तरह फूल जाए. 15 मिनट बाद पानी को सिंक में फेंक दें. अब कढ़ाई थोड़ी गुनगुनी होगी. एक साधारण जूना या स्क्रबर लें. उस पर थोड़ा सा बर्तन धोने वाला साबुन लगाएं. अब हल्के हाथों से कढ़ाई को साफ करें. आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. सारा कालापन उतर जाएगा.

अब हमेशा चमकेगी आपकी कढ़ाई

कढ़ाई को साफ पानी से धो लें. आपकी पुरानी और काली कढ़ाई बिल्कुल नई जैसी चमकने लगेगी. इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी नहीं लगेगी. लोहे की कढ़ाई को धोने के बाद उस पर हल्का सा सरसों का तेल लगाकर रखें. ऐसा करने से लोहे की कढ़ाई में कभी जंग नहीं लगेगा. इस आसान घरेलू नुस्खे को आज ही आजमाएं और अपनी रसोई के बर्तनों को हमेशा चमकदार बनाए रखें.

यह भी पढ़ें: Fridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम

Published at : 01 Jun 2026 07:09 PM (IST)
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