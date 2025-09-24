नवरात्रि में खुलेंगे आपके भाग्य के द्वार, माता के इन धाम के दर्शन से बदल सकती है किस्मत

Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शरुआत हो गई है. मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता के अलग-अलग धामों के दर्शन करने का महत्व और भी बढ़ जाता है. अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो इस नवरात्र में एक बार माता रानी के इन 4 धामों के दर्शन जरूर करें.

वैष्णो देवी

जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के प्रसिद्ध धामों में से एक है. पूरे साल देशभर से लाखों भक्त माता के दर्शन करने वैष्णो देवी धाम आते हैं. हालांकि, नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है. इसकी वजह है कि नवरात्रि में यहां माता की विशेष आरती होती है, जसके दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन में खुशियों की लहर आ जाती है. माना जाता है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन से हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं.

कामख्या मंदिर

असम के गुवाहाटी में स्थित कामख्या मंदिर, भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माना जाता है. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं. यहां माता के योनिपीठ की पूजा होती है. साथ ही, नवरात्रि में यहां अंबुबाची मेला लगता है, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि यहां आने से लोगों को संतान सुख और मुसीबतों से मुक्ति प्राप्त होती है.

नैना देवी मंदिर

हिमाचल प्रदेश में स्थित नैना देवी मंदिर, एक महत्वपूर्ण शक्ति पीठ है. यहां देवी की आंखों की पूजा होती है. यह मंदिर नैना पर्वत पर स्थित है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भारी भीड़ उमड़ने के बावजूद यहां का वातावरण बहुत ही शांत रहता है. ऐसा माना जाता है कि यहां आने से हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है.

विंध्याचल धाम

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल धाम, माता रानी के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है. मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग उर्जा महसूस होती है. स्थानीय लोगों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान स्वयं माता रानी दर्शन देने आती हैं. यहां आने से न केवल भक्तों को शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है.

