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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलक्या है इत्र लगाने का सही तरीका? ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं

क्या है इत्र लगाने का सही तरीका? ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं

इत्र लगाने का भी एक सही तरीका होता है. इसे सही जगह और सही मात्रा में लगाया जाए तो खुशबू ज्यादा अच्छी तरह महसूस होती है और लंबे समय तक बनी रह सकती है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Sep 2026 07:51 PM (IST)
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इत्र लगाना हमारे रोजमर्रा के तैयार होने का एक हिस्सा है. घर से बाहर निकलने से पहले कई लोग कपड़ों पर इत्र लगाते हैं, तो कुछ लोग कलाई या गर्दन पर इसकी कुछ बूंदें लगा लेते हैं. लेकिन इत्र को लगाने का तरीका सिर्फ खुशबू लगाने तक सीमित नहीं है. अगर इसे सही जगह और सही मात्रा में लगाया जाए तो इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी तरह महसूस हो सकती है. वहीं कुछ छोटी-छोटी गलतियां इसकी खुशबू को जल्दी कम कर सकती हैं. मसलन, बहुत ज्यादा इत्र लगाना, लगाने के बाद त्वचा को रगड़ना या बिना जांचे कपड़ों पर सीधे इत्र छिड़क देना. अगर आप भी चाहते हैं कि इत्र की खुशबू अच्छी और संतुलित रहे, तो इसे लगाने के इन आसान तरीकों को जरूर जान लें.

साफ त्वचा पर लगाएं इत्र

इत्र लगाने के लिए साफ और सूखी त्वचा बेहतर मानी जाती है. नहाने के बाद जब शरीर साफ होता है, तब त्वचा पर इत्र लगाने से खुशबू अच्छी तरह महसूस हो सकती है. अगर शरीर पर पहले से पसीना या किसी दूसरे तेज खुशबू वाले उत्पाद की महक है तो इत्र की असली खुशबू अलग महसूस हो सकती है. इसलिए नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाकर इत्र लगाना एक आसान तरीका है. अगर त्वचा बहुत सूखी है तो हल्का बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इत्र लगाया जा सकता है.

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कलाई के साथ इन जगहों पर भी लगाएं

इत्र सिर्फ कलाई पर लगाने की जरूरत नहीं है. इसे गर्दन के पास, कानों के पीछे और कोहनी के अंदर की तरफ भी थोड़ी मात्रा में लगाया जा सकता है. इन हिस्सों को आमतौर पर शरीर के गर्म हिस्सों में गिना जाता है और यहां लगाई गई खुशबू धीरे-धीरे आसपास महसूस हो सकती है. हालांकि हर जगह बहुत ज्यादा इत्र लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ चुनिंदा जगहों पर थोड़ी मात्रा लगाना ही काफी होता है.

यह भी पढ़ें : हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका

इत्र लगाकर त्वचा को रगड़ें नहीं

कई लोगों की आदत होती है कि कलाई पर इत्र लगाने के बाद दोनों कलाई को आपस में रगड़ते हैं. ऐसा करने के बजाय इत्र को त्वचा पर खुद सूखने देना बेहतर है. इत्र लगाने के बाद उसे कुछ देर ऐसे ही रहने दें, ताकि खुशबू त्वचा पर बनी रहे. बार-बार रगड़ने से त्वचा पर लगी खुशबू जल्दी कम महसूस हो सकती है. इसलिए इत्र लगाने के बाद बस उसे सूखने दें और तुरंत कपड़े या हाथ से न पोंछें.

कपड़ों पर इत्र लगाते समय सावधानी रखें

कपड़ों पर इत्र लगाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह कपड़े पर दाग तो नहीं छोड़ता. कुछ इत्र में मौजूद तेल या दूसरे तत्व कपड़ों पर निशान छोड़ सकते हैं, खासकर हल्के रंग के कपड़ों पर. इसलिए अगर कपड़ों पर इत्र लगाना हो तो पहले किसी छोटे और छिपे हिस्से पर थोड़ा सा लगाकर देख लें. इत्र को बहुत पास से ज्यादा मात्रा में छिड़कने के बजाय थोड़ी दूरी से हल्का लगाना बेहतर हो सकता है.

ज्यादा इत्र लगाने से खुशबू बेहतर नहीं होती

इत्र की खुशबू लंबे समय तक रखने के लिए उसे जरूरत से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा इत्र लगाने से खुशबू तेज हो सकती है और आसपास बैठे लोगों को भी परेशानी हो सकती है. खासकर ऑफिस, कॉलेज या बंद जगहों पर हल्की खुशबू ज्यादा आरामदायक रहती है. इसलिए शुरुआत में थोड़ी मात्रा लगाएं और अगर जरूरत महसूस हो तो बाद में थोड़ा और इस्तेमाल करें. अच्छी खुशबू का मतलब यह नहीं कि इत्र की महक दूर से ही तेज आने लगे.

यह भी पढ़ें : पुराने गद्दे से बदबू आ रही है? बिना धुलवाए ऐसे करें फ्रेश

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:51 PM (IST)
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