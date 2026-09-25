Correct Ratio Of Phenyl In Water For Mopping: घर की सफाई में फर्श पर पोछा लगाना रोजमर्रा का जरूरी काम है. खासकर रसोई, बाथरूम और ज्यादा आवाजाही वाली जगहों पर फर्श जल्दी गंदा हो जाता है. ऐसे में कई लोग फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे फर्श की सफाई के साथ बदबू को कम करने में भी मदद मिलती है. लेकिन सवाल यह है कि फिनाइल का पोछा आखिर हफ्ते में कितनी बार लगाना चाहिए? क्या रोज फिनाइल डालकर पोछा लगाना जरूरी है या सप्ताह में कुछ दिन ऐसा करना काफी है?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि घर में कौन सी जगह साफ की जा रही है और वहां कितनी गंदगी जमा होती है. रसोई और बाथरूम जैसी जगहों पर ज्यादा बार पोछा लगाने की जरूरत हो सकती है, जबकि बेडरूम और बैठक जैसे कम गंदे हिस्सों में सप्ताह में कुछ बार सफाई करना पर्याप्त हो सकता है.

रसोई और बाथरूम में कितनी बार लगाएं फिनाइल?

रसोई और बाथरूम घर के ऐसे हिस्से हैं जहां नमी, गंदगी और बदबू की समस्या ज्यादा हो सकती है. दिए गए स्रोत के अनुसार, इन जगहों पर रोज या एक दिन छोड़कर फिनाइल से पोछा लगाया जा सकता है. खासकर बारिश के मौसम में नमी बढ़ने के कारण इन जगहों की सफाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि फिनाइल की मात्रा भी ध्यान से तय करनी चाहिए. जरूरत से ज्यादा फिनाइल डालने से फर्श पर चिपचिपी परत या अवशेष रह सकते हैं. वहीं बहुत ज्यादा पानी में बहुत कम फिनाइल मिलाने पर सफाई का असर कम हो सकता है.





बेडरूम और बैठक में कितनी बार लगाएं पोछा?

बेडरूम और बैठक में रसोई या बाथरूम की तुलना में गंदगी कम जमा होती है. ऐसे हिस्सों में सप्ताह में 2 से 3 बार फिनाइल के घोल से पोछा लगाया जा सकता है. अगर घर में धूल ज्यादा आती है, पालतू जानवर हैं या फर्श पर जल्दी गंदगी दिखाई देने लगती है, तो जरूरत के अनुसार सफाई की जा सकती है. नियमित रूप से हल्की सफाई करने से फर्श पर धूल और गंदगी की मोटी परत जमा होने से बच सकती है और हर बार बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती.

एक बाल्टी पानी में कितना फिनाइल डालें?

फिनाइल का सही अनुपात बेहद जरूरी है. दिए गए कंटेंट के अनुसार, सामान्य फर्श की सफाई के लिए 1 लीटर पानी में करीब 30 से 50 मिलीलीटर फिनाइल कंसंट्रेट मिलाया जा सकता है. ज्यादा गंदे हिस्सों, जैसे बाथरूम या अधिक आवाजाही वाली जगहों के लिए 60 से 80 मिलीलीटर प्रति लीटर तक इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है. हालांकि अलग-अलग उत्पादों की मात्रा अलग हो सकती है. इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे फिनाइल के लेबल पर दी गई मात्रा को प्राथमिकता देना जरूरी है.





फिनाइल का पोछा लगाने का सही तरीका

सबसे पहले बाल्टी में पानी लें और उसमें जरूरत के अनुसार फिनाइल मिलाएं. घोल को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद साफ पोछे को इसमें डालें और अच्छी तरह निचोड़ लें. पोछा बहुत ज्यादा पानी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए. अब फर्श पर समान रूप से पोछा लगाएं. सफाई के बाद कमरे को हवा लगने दें ताकि फर्श अच्छी तरह सूख सके. गीले फर्श पर बच्चों और पालतू जानवरों को जाने से बचाना भी जरूरी है.

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क्या फिनाइल सीधे फर्श पर डालना चाहिए?

फिनाइल कंसंट्रेट को सीधे फर्श पर डालकर पोछा लगाने के बजाय पानी में सही मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करना बेहतर है. बहुत ज्यादा मात्रा में फिनाइल इस्तेमाल करने से सफाई जरूरी नहीं कि बेहतर हो जाए. उल्टा फर्श पर अवशेष रह सकते हैं. इसी तरह फिनाइल या किसी भी सफाई वाले घोल को दूसरे रासायनिक क्लीनर के साथ मिलाने से बचना चाहिए, जब तक उत्पाद के निर्देश ऐसा करने की अनुमति न दें.

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