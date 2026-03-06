हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: 7 मार्च को रमजान का सत्रहवां रोजा, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026: 7 मार्च को रमजान का सत्रहवां रोजा, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 17th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का सत्रहवां रोजा शनिवार 7 मार्च को रखा जाएगा. इस्लाम के अनुसार 17वां रोजा रहमत का दरिया है. रोजेदार यहां देखें अपने शहर अनुसार सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Mar 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 17th Roza Sehri Iftar Time: रमजान महीने के मगफिरत का अशरा चल रहा है. 19 फरवरी 2026 से शुरू हुआ रमजान का महीना अब सत्रहवें रोजे तक पहुंच चुका है. मगफिरत के आईने में देखा तो सत्रहवां रोजा आखिरत की फिक्र और अल्लाह का जिक्र है. सत्रहवां रोजा मगफिरत की मंजिल पहुंचने तक अल्लाह के जिक्र में रोजेदार को व्यस्त रखता है.

रमजान की शुरुआत होते ही मुसलमानों का समय रोजा रखने, नमाज पढ़ने और दुआ-जकात में बीत रहा है. यह महीना संयम, दान और नेकी पर जोर देता है. लेकिन रोजा रखना सबसे अहम होता है, क्योंकि हर मुसलमान पर रोजा फर्ज किया गया है.

इसलिए रमजान शुरू होते ही मुसलमान नियमित रूप से सहरी-इफ्तार कर रोजा रखते और खोलते हैं. रोजे की शुरुआत सहरी से होती है और शाम को मगरिब की अजान के साथ इफ्तार किया जाता है. खजूर और पानी से रोजा खोलना सुन्नत माना गया है. रोजा तभी पूरा होता है जब सही समय पर सहरी और इफ्तार किया जाए. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, यूपी, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (7 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (7 March Sehri Timing)  इफ्तार समय (7 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:21 AM 06:26 PM
नोएडा (Noida) 05:20 AM 06:25 PM
चेन्नई (Chennai) 05:10 AM 06:19 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:07 AM 06:12 PM
पुणे (Pune) 05:36 AM 06:43 PM
मुंबई (Mumbai) 05:40 AM 06:47 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:38 AM 05:44 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:17 AM 06:25 PM
पटना (Patna) 04:49 AM 05:54 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:48 AM 05:55 PM
जयपुर (Jaipur) 05:27 AM 06:32 PM
इंदौर (Indore) 05:28 AM 06:34 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:21 AM 06:30 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:40 AM 06:46 PM
सूरत (Surat) 05:40 AM 06:46 PM
कानपुर (Kanpur) 05:09 AM 06:14PM
जम्मू (Jammu) 05:29 AM 06:33 PM
रांची (Ranchi) 04:50 AM 05:55 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:22 AM 06:26 PM

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026: माह-ए-रमजान में 'किताबें बुला रही हैं' नाम से लगा दीनी किताबों का स्टॉल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026 Ramadan 2026 Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026: 7 मार्च को रमजान का सत्रहवां रोजा, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026: 7 मार्च को रमजान का सत्रहवां रोजा, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
Sankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आज, शाम की पूजा में जरूर पढ़ें ये कथा
Sankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आज, शाम की पूजा में जरूर पढ़ें ये कथा
धर्म
Sankashti Chaturthi 2026 Moon Time: आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर कब निकलेगा चांद, जानें आपके शहर में चंद्रोदय समय
आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर कब निकलेगा चांद, जानें आपके शहर में चंद्रोदय समय
धर्म
न कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री
न कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP ने 9-10 मार्च को अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
BJP ने 9-10 मार्च को अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
हरियाणा
UPSC Result: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
UPSC रिजल्ट: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
जनरल नॉलेज
इजरायल-अमेरिका या यूएई, अगर ईरान हार गया तो उसके तेल पर किसका होगा कब्जा?
इजरायल-अमेरिका या यूएई, अगर ईरान हार गया तो उसके तेल पर किसका होगा कब्जा?
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget