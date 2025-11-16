हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makkah Masjid: हैदराबाद की मक्का मस्जिद का आखिर क्यों रखा गया ऐसा नाम? कहानी सुनकर रह जाएंगे दंग!

Makkah Masjid: हैदराबाद की मक्का मस्जिद का आखिर क्यों रखा गया ऐसा नाम? कहानी सुनकर रह जाएंगे दंग!

Makkah Masjid: हैदराबाद में स्थित मक्का मस्जिद देश का सबसे पुराना और विशाल मस्जिद है. इस मस्जिद में कई हज़ार लोग नमाज़ पड़ने आते हैं. मगर इसका नाम मक्का मस्जिद क्यों पड़ा उन्हें पता नहीं हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 16 Nov 2025 05:33 PM (IST)
Makkah Masjid: पौराणिक काल से प्रसिद्ध हैदराबाद का मक्का मस्जिद देश के सभी बड़े मस्जिदों में से एक है. इस मस्जिद में एक साथ 10,000 से ज्यादा लोग नमाज़ अदा कर सकते हैं. मगर कई लोग यह नहीं जानते है कि इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद क्यों है, क्या है इसके पीछे का कारण.

मक्का मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था. जिसको कुतुब शाही वंश के छठे शासक सुलतान मुहम्मद कुतुब शाह ने करवाया था. उन्होंने इसके निर्माण सऊदी अरब के मक्के से लाई मिट्टी से ईंटें बनवाकर मस्जिद के मेहराब के बनावट में इससे इस्तेमाल किया था.

जिसका बाद से इसको मक्का मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा.

मक्का मस्जिद का रचना कब हुई?

हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद के निर्माण का कार्य साल 1617 में सुल्तान मुहम्मद कुतुब शाह के समय शुरू हुआ था. कहा जाता है कि इसकी आधारशिला खुद सुल्तान ने रखी थी. इस विशाल और खूबसूरत मस्जिद को बनाने में करीब 8,000 मजदूरों ने अपना योगदान दिया था.

हालांकि इसका निर्माण पूरी तरह औरंगज़ेब के शासनकाल में 1693 में जाकर पूरा हुआ था.

मक्का मस्जिद की एक और खास बात यह है कि यहां से चारमीनार का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है. मस्जिद की शांति और चारमीनार का सुंदर नज़ारा मिलकर आगंतुकों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से यह स्थान पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का स्थान बना हुआ है.

मस्जिद से जुड़ी दुखद दुर्घटना

इस पवित्र स्थान पर एक दुखद दर्दनाक घटना भी हुई थी. 18 मई 2007 को जुम्मे की नमाज़ के दौरान हुए बम धमाके ने पूरे देश को हिला दिया था. इस विस्फोट में लगभग 16 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए.

आज भी यह घटना लोगों की स्मृतियों में ताज़ा है और मस्जिद के इतिहास का एक दुखद अध्याय भी मानी जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 16 Nov 2025 05:33 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मक्का मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद क्यों है?

मस्जिद के निर्माण में सऊदी अरब के मक्के से लाई मिट्टी से बनी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका नाम मक्का मस्जिद पड़ा।

मक्का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?

मक्का मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश के छठे शासक सुलतान मुहम्मद कुतुब शाह ने शुरू करवाया था।

मक्का मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ?

मक्का मस्जिद का निर्माण कार्य 1617 में शुरू हुआ और इसका निर्माण पूरी तरह से औरंगज़ेब के शासनकाल में 1693 में पूरा हुआ।

मक्का मस्जिद से क्या खास दृश्य दिखाई देता है?

मक्का मस्जिद से चारमीनार का बेहद मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जो आगंतुकों के लिए एक खास आकर्षण है।

