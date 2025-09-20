हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Glass bangles for Women: विवाहित महिलाओं को क्यों पहनना चाहिए कांच की चूड़ियां? जानें धार्मिक महत्व

Glass bangles for Women: विवाहित महिलाओं को क्यों पहनना चाहिए कांच की चूड़ियां? जानें धार्मिक महत्व

Glass bangles for women: विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां सुहाग, सौभाग्य और परिवार के कल्याण के प्रतीक के रूप में पहनती हैं. कांच की चूड़ियां समृद्धि, खुशी और पति की भलाई का प्रतीक भी मानी जाती हैं. 

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Sep 2025 05:27 PM (IST)

Glass bangles for women: विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां शुभता, सौभाग्य और वैवाहिक खुशी के प्रतीक के रूप में पहनती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं. 

विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां सुहाग, सौभाग्य और परिवार के कल्याण के प्रतीक के रूप में पहनती हैं. चूड़ियों की खनखनाहट से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है.

यह प्रथा हिंदू धर्म में एक पारंपरिक श्रृंगार का हिस्सा है, जो स्त्री की वैवाहिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और माना जाता है कि ये पति और पुत्रों के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाती है. 

कांच की चूड़ियां के धार्मिक महत्व

कांच की चूड़ियां पारंपरिक रूप से विवाहित महिलाओं के सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चूड़ियों की खनक से सकारात्मक ऊर्जा आती है और बुरी आत्माएं दूर भागती हैं.

विवाहित महिलाओं के लिए कांच की चूड़ियां, सिंदूर और मंगलसूत्र की तरह ही सुहाग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है. विभिन्न रंगों की चूड़ियां अलग-अलग ऊर्जाओं और फल-फूलों को आकर्षित करती हैं, जैसे हरा रंग प्रजनन क्षमता और सौभाग्य से जुड़ा है.

कांच की चूड़ियां सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है

कांच की चूड़ियों की खनक को शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह ध्वनि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है. चूड़ियों के आपस में टकराने और कलाई पर घर्षण होने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है. 

कांच की चूड़ियां 'सोलह श्रृंगार' का हिस्सा

कांच की चूड़ियां "सोलह श्रृंगार" का एक हिस्सा हैं. ये पारंपरिक रूप से भारतीय दुल्हनों और विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का प्रतीक मानी जाती हैं. चूड़ियों के रंग का भी महत्व होता है. लाल रंग विवाह में खुशी का प्रतीक है, जबकि हरा रंग परिवार की समृद्धि को दर्शाता है.

  • बुरी नजर से बचाव: नवविवाहित महिलाओं द्वारा अधिक संख्या में पहनी गई चूड़ियों की ध्वनि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण से बचाती है.
  • सौभाग्य और समृद्धि: कांच की चूड़ियां समृद्धि, खुशी और पति की भलाई का प्रतीक मानी जाती हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 20 Sep 2025 05:27 PM (IST)
Hindu Religion Bangles Married Women
