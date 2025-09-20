Glass bangles for women: विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां शुभता, सौभाग्य और वैवाहिक खुशी के प्रतीक के रूप में पहनती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं.

विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां सुहाग, सौभाग्य और परिवार के कल्याण के प्रतीक के रूप में पहनती हैं. चूड़ियों की खनखनाहट से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है.

यह प्रथा हिंदू धर्म में एक पारंपरिक श्रृंगार का हिस्सा है, जो स्त्री की वैवाहिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और माना जाता है कि ये पति और पुत्रों के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाती है.

कांच की चूड़ियां के धार्मिक महत्व

कांच की चूड़ियां पारंपरिक रूप से विवाहित महिलाओं के सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चूड़ियों की खनक से सकारात्मक ऊर्जा आती है और बुरी आत्माएं दूर भागती हैं.

विवाहित महिलाओं के लिए कांच की चूड़ियां, सिंदूर और मंगलसूत्र की तरह ही सुहाग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है. विभिन्न रंगों की चूड़ियां अलग-अलग ऊर्जाओं और फल-फूलों को आकर्षित करती हैं, जैसे हरा रंग प्रजनन क्षमता और सौभाग्य से जुड़ा है.

कांच की चूड़ियां सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है

कांच की चूड़ियों की खनक को शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह ध्वनि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है. चूड़ियों के आपस में टकराने और कलाई पर घर्षण होने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है.

कांच की चूड़ियां 'सोलह श्रृंगार' का हिस्सा

कांच की चूड़ियां "सोलह श्रृंगार" का एक हिस्सा हैं. ये पारंपरिक रूप से भारतीय दुल्हनों और विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का प्रतीक मानी जाती हैं. चूड़ियों के रंग का भी महत्व होता है. लाल रंग विवाह में खुशी का प्रतीक है, जबकि हरा रंग परिवार की समृद्धि को दर्शाता है.

बुरी नजर से बचाव: नवविवाहित महिलाओं द्वारा अधिक संख्या में पहनी गई चूड़ियों की ध्वनि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण से बचाती है.

नवविवाहित महिलाओं द्वारा अधिक संख्या में पहनी गई चूड़ियों की ध्वनि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण से बचाती है. सौभाग्य और समृद्धि: कांच की चूड़ियां समृद्धि, खुशी और पति की भलाई का प्रतीक मानी जाती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.