हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मविष्णु के 10 अवतार के पीछे श्राप या धर्म की स्थापना! जानिए इसके पीछे का चौंकाने वाला रहस्य?

विष्णु के 10 अवतार के पीछे श्राप या धर्म की स्थापना! जानिए इसके पीछे का चौंकाने वाला रहस्य?

Vishnu 10th incarnation curse: भगवान विष्णु ने समय-समय पर धरती को अधर्म से बचाने के लिए कई अवतार लिए, इनमें राम-कृष्ण अवतार प्रमुख माने जाते हैं. लेकिन 10 बार अवतार लेने के पीछे कोई श्राप तो नहीं है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Dec 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

Lord Vishnu 10th incarnation curse story: हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें मत्सय, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अंतिम अवतार कल्कि है. आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु बार-बार क्यों अवतरित हुए? क्या उन्होंने खुद को कोई श्राप दिया था? या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं इसके बारे में. 

पवित्र धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु कहते हैं,

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।त्र परिणय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मसं स्थापनार्थाय संभावनामि युगे युगे।"

भगवान विष्णु के अवतार के पीछे श्राप की कहानी कितनी सच!

विष्णु जी के दशावतारों से जुड़ी कई लोककथाएं प्रचलित हैं, जिन्में उन्हें अलग-अलग वजहों से श्राप दिए गए. इसमें सबसे मुख्य महर्षि भृगु का श्राप था, जिसकी वजह से उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेकर कई तरह के कष्टों को सहना पड़ा, और यही कारण हैं कि, उन्होंने राम और कृष्ण जैसे मानव अवतार लिए, जिन्में उन्हें पत्नी वियोग (सीता) और कई तरह के सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा. वृंदा के श्राप से ही राम को सीता का वियोग का सामना करना पड़ा.

विष्णु जी के दशावतारों से जुड़ी कई लोककथाएं प्रचलित हैं, जिन्में उन्हें अलग-अलग वजहों से श्राप दिए गए. इसमें सबसे मुख्य महर्षि भृगु का श्राप था, जिसकी वजह से उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेकर कई तरह के कष्टों को सहना पड़ा, और यही कारण हैं कि, उन्होंने राम और कृष्ण जैसे मानव अवतार लिए, जिन्में उन्हें पत्नी वियोग (सीता) और कई तरह के सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा. वृंदा के श्राप से ही राम को सीता का वियोग का सामना करना पड़ा.

भगवान विष्णु कहते हैं कि, जब भी धर्म का पतन और अधर्म का राज होता है, तब मैं अवतरित लेता हूं अच्छे लोगों की रक्षा करने, दुष्टों को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि, विष्णु के जन्म लेने के पीछे कोई विवशता या शापित की कहानी नहीं है?

बल्कि अवतरित होना उनकी खुद की प्राथमिकता है क्योंकि संसार की व्यवस्था और धर्म स्थापना के लिए उनका अवतार लेना जरूरी है. 

भगवान विष्णु ने दस अवतार ही क्यों लिए उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? सबसे पहले इसकी एक वजह दस अंक पूर्णता का अंक है. भारतीय चिंतन में दस आमतौर पर एक चक्र, एक संपूर्ण मानचित्र का संकेत दर्शाता है. अवतरण का चरण देखा जाए तो सबसे पहले मछली से कछुए, फिर सूअर, इसके बाद अर्ध सिंह, मानव योद्धा और राजनेता, भगवान श्री विष्णु का अवतार न केवल अस्तित्व को दर्शाता है, बल्कि  दुख, चुनौती, जिम्मेदारी और चेतना से जुड़े कई भावों को भी चित्रित करता है. 

यदि कोई विष्णु के बार-बार अवतार लेने के लिए श्राप वाली थ्योरी की बात करता है, तो यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि, श्राप खुद धर्म का पतन है. जब नैतिक व्यवहार खत्म होने लगते हैं, लोभ, क्रूरता, स्वार्थ और कर्तव्य का विध्वंस होता है तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है. 

विष्णु के हर अवतार क्या संदेश देते हैं?

विष्णु के प्रत्येक अवतार जीवन में कुछ न कुछ संदेश देते हैं-

मत्सय (मछली)- जड़ता से जागने का समय, जीवन के ज्ञान और आंतरिक शक्ति को जागृति का उदय होता है. 

कछुआ- जब जीवन में चीजें उथल पुथल से भरी हो तो खुद को स्थिर करना बेहद जरूरी है. 

वराह (सूअर)- आप उस गहराई में गोता लगाते हैं, जहां व्यक्तिगत विफलता और नैतिक मूल्यों का पतन क्यों न हो? लेकिन आप खोई हुई चीजों को वापस पाने की इच्छा रखते हैं.

नरसिंह- चीजें काफी जटिल अपने पुराने रूप से स्थिति संभल नहीं सकती, तुम्हें अपनी बौद्धिक क्षमता से नए रूप को जन्म देना ही होगा. 

वामन (बौना ब्राह्माण)- हमेशा विनम्रता की जीत होती है. अंहकार पतन की ओर ले जाता है. 

परशुराम (योद्धा ऋषि)- जब व्यवस्था चरमरा जाए तो नवीनीकरण व्यवस्था के लिए लड़ना जरूरी होता है. 

राम और कृष्ण- हमेशा अपने कर्तव्य, ज्ञान और समर्पण की भावना को भूलना नहीं चाहिए.

बुद्ध/बलराम- अंतर्मुखी जो मुक्ति, स्वरूपों और करुणा का त्याग करना जानता है. 

कल्कि (भविष्य का योद्ध)- आखिरी बदलाव, पुराना ध्वस्त होगा तभी तो नए का उदय होगा. न केवल किसी व्यक्ति के लिए बल्कि पुरे जगत के लिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
Hinduism Krishna Lord Vishnu RAM Incarnation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Elections 2026 : बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद से कितना बदल जाएगा चुनाव का समीकरण?
3I ATLAS की पूंछ मुड़ी! अंतरिक्ष में चल क्या रहा है? | ABPLIVE
Pak PM Shehbaz Sharif की बेइज्जती पर आपकी हंसी नहीं रुकेगी! | ABPLIVE
India को 50% Import Duty Shock—Mexico ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? | Paisa Live
New Labour Codes 2025: क्या आपकी Take Home Salary कम होगी? पूरी सफाई | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! Lionel Messi के इवेंट में खूब मचा था बवाल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
शिक्षा
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
यूटिलिटी
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget