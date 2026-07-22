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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLord Krishna: भगवान श्रीकृष्ण हमेशा मुकुट में मोरपंख ही क्यों लगाते हैं? जानिए इसकी खास वजह

Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्ण हमेशा मुकुट में मोरपंख ही क्यों लगाते हैं? जानिए इसकी खास वजह

Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट पर मोरपंख क्यों होता है? जानें धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 22 Jul 2026 05:02 PM (IST)
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Lord Krishna: भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीर हो या उनकी मूर्ति, उनके मुकुट पर सजा मोरपंख उनकी सबसे खास पहचान माना जाता है. बांसुरी, पीतांबर और मोरपंख के बिना श्रीकृष्ण का स्वरूप अधूरा माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान श्रीकृष्ण ने मोरपंख को ही अपने मुकुट में स्थान क्यों दिया?

धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार, मोरपंख केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि विनम्रता, प्रेम, प्रकृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं कि श्रीकृष्ण के मुकुट पर मोरपंख धारण करने के पीछे क्या धार्मिक महत्व बताया गया है.

मोरपंख को क्यों धारण करते हैं भगवान श्रीकृष्ण?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण प्रकृति से अत्यंत प्रेम करते थे. वृंदावन के जंगलों में मोर उनके प्रिय पक्षियों में से एक माने जाते हैं. कहा जाता है कि जब श्रीकृष्ण बांसुरी बजाते थे, तब मोर आनंद में नृत्य करने लगते थे.

नृत्य समाप्त होने के बाद जो मोरपंख जमीन पर गिर जाते थे, उन्हें श्रीकृष्ण प्रेमपूर्वक अपने मुकुट में धारण कर लेते थे. इसीलिए मोरपंख उनके प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है.

मोरपंख अहंकार नहीं, विनम्रता का प्रतीक

धर्म शास्त्रों के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने कभी सोने, हीरे या रत्नों से सजे मुकुट को महत्व नहीं दिया. उन्होंने साधारण मोरपंख को अपने मुकुट में स्थान देकर यह संदेश दिया कि सच्ची महानता सादगी और विनम्रता में होती है, न कि बाहरी वैभव में.

मोरपंख का आध्यात्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं में मोरपंख को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. इसके रंग जीवन में संतुलन, शांति और आनंद का संदेश देते हैं. कई ग्रंथों में मोरपंख को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला भी माना गया है. यही कारण है कि कई लोग आज भी पूजा घर में मोरपंख रखते हैं.

श्रीकृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक

ब्रज की मान्यताओं के अनुसार, मोरपंख भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है. इसमें प्रेम, समर्पण और पवित्रता का भाव छिपा हुआ है. इसलिए जन्माष्टमी और अन्य कृष्ण उत्सवों में मोरपंख का विशेष महत्व बताया गया है.

मोरपंख से मिलता है प्रकृति संरक्षण का संदेश

भगवान श्रीकृष्ण का जीवन मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का संदेश देता है. मोरपंख धारण करना भी इस बात का प्रतीक माना जाता है कि मनुष्य को पशु-पक्षियों और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए. यह हमें पर्यावरण संरक्षण और सभी जीवों के प्रति प्रेम का संदेश देता है.

क्या घर में मोरपंख रखना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मंदिर या पूजा स्थान में मोरपंख रखना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर रहती है. हालांकि अलग-अलग परंपराओं में इसके नियम अलग हो सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का मोरपंख धारण करना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है. मोरपंख हमें अहंकार छोड़कर प्रेम, सादगी, विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव अपनाने की प्रेरणा देता है. श्रीकृष्ण का जीवन बताता है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि अच्छे विचार और सरल स्वभाव में होता है.

FAQ

भगवान श्रीकृष्ण मोरपंख क्यों धारण करते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मोरपंख प्रेम, प्रकृति, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. इसलिए भगवान श्रीकृष्ण इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं.

मोरपंख का धार्मिक महत्व क्या है?

मोरपंख को शुभता, सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नति और अहंकार त्याग का प्रतीक माना जाता है.

क्या घर के मंदिर में मोरपंख रखना शुभ होता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा घर में मोरपंख रखना शुभ माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

क्या मोरपंख का संबंध राधा-कृष्ण के प्रेम से भी है?

ब्रज की मान्यताओं में मोरपंख को राधा-कृष्ण के प्रेम, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक माना गया है.

जन्माष्टमी पर मोरपंख का क्या महत्व है?

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के श्रृंगार में मोरपंख का विशेष स्थान होता है और इसे उनकी प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है.

यह भी पढ़े- Kajari Teej 2026: सिर्फ सुहागिनों का ही नहीं, अविवाहित लड़कियों के लिए भी बेहद खास है कजरी तीज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 22 Jul 2026 05:02 PM (IST)
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Krishna Lord Krishna Hindu Religion Peacock Feather Krishna Worship Janmashtami 2026
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