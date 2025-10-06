हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साप्ताहिक राशिफल  ( 6 से 12 अक्टूबर 2025 ): आज से किन राशियों की बदलेगी किस्मत, जानें

साप्ताहिक राशिफल  ( 6 से 12 अक्टूबर 2025 ): आज से किन राशियों की बदलेगी किस्मत, जानें

Weekly Horoscope: 6 अक्टूबर से नए सप्ताह आरंभ हो चुका है. मेष से तुला राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर के भविष्यवक्ता और कुंडली विश्ल़ेषक डॉ. अनीष व्यास से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Oct 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

मेष राशि 

मेष राशि के जातकों के लिए यदि सप्ताह के उत्तरार्ध का कुछ समय यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा हफ्ता अनकूल रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी. यदि आप परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं या फिर आप अपना करियर या कारोबार विदेश में चाहते हैं तो आपकी राह में आ रही बाधाएं स्वत: दूर होती नजर आएंगी और इस दिशा में किये जा रहे सारे प्रयास सफल होंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है. आपके सोचे हुए कार्य इस सप्ताह समय से पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी कार्य विशेष को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. हालांकि आपको आपकी परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा. सप्ताह के मध्य में कारोबार में विस्तार अथवा बदलाव की योजना फलीभूत हो सकती है. इस दौरान सत्ता पक्ष से जुड़े कार्य संपन्न होंगे. आपको यश के साथ लाभ भी मिल सकता है. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है.

परिवार में एकता और सामंजस्य बना रहेगा. लव लाइफ में अनकूलता बनी रहेगी. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी से बचें. 
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह भी कार्य विशेष को करते समय सूझबूझ से काम लेना होगा. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में सभी को मिलाजुलाकर रखने की आवश्यकता है.

इस सप्ताह घर हो या बाहर आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचना होगा अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलने के साथ ही आपके बने-बनाए संबंधों में दरार आ सकती है. सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का खूब ख्याल रखें. इस सप्ताह स्वयं की सेहत के साथ माता की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है.

सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा जातकों की अपने अधिकारी वर्ग से अनबन हो सकती है. इस दौरान आप कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण अपने घर-परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे तो वहीं शत्रु पक्ष सक्रिय होकर आपके कामकाज में बाधा डालने का प्रयास करेगा. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह लोगों की बातों पर तुरंत रिएक्ट करने से बचना होगा.

इस सप्ताह लव पार्टनर के व्यवहार में आए बड़े बदलाव से के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए संवाद का सहारा लें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. 
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की खूब तारीफ होगी. अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा. सप्ताह के अंत तक आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, पद अथवा मान-सम्मान की प्राप्ति संभव है.

यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपके पास कहीं से शुभ समाचार आ सकता है. व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है.

इस सप्ताह आपको पूर्व में किए गये निवेश और बाजार में आई तेजी से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है. विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को भी विशेष लाभ होने की संभावना है.

यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का समाधान निकल आने से मन प्रसन्न रहेगा. भूमि-भवन के क्रय-विक्रय की कामना पूरी हो सकती है.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी. विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी. 
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. बीते हफ्ते के मुकाबले यह सप्ताह थोड़ा बेहतर रहेगा लेकिन बावजूद इसके आपको अपने कामकाज के तरीके और लोगों के साथ बात-व्यवहार में बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी.

इस सप्ताह किसी भी कार्य को कल पर टालने अथवा किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की गलती न करें. सप्ताह के प्रारंभ में सोचे हुए कार्यों को पूरा करते समय थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक आप अपने बुद्धि-विवेक और इष्टमित्रों के सहयोग से उसे पूरा करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे.

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव की आशंका बनी रहेगी. आपके सिर पर किसी कार्य का अतिरिक्त भार भी आ सकता है. छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई-लिखाई से उचट सकता है. घरेलू महिलाओं का मन इस सप्ताह धार्मिक-आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा.

सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है. इस दौरान आपकी किसी पुराने मित्र या प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है. यदि आप किसी के साथ मिलकर किसी नये कार्य अथवा व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सोच-समझकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए. प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर पर भावनात्मक दबाव न बनाएं. 
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनचाही मुराद पूरी करने वाला साबित होगा. इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी. करियर-कारोबार में पूरे सप्ताह अनुकूलता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन बना रहेगा. यदि आप लंबे समय से किसी स्थान विशेष पर तबादले अथवा किसी महत्वपूर्ण पद को पाने के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपको अप्रत्याशित रूप से वह मिल सकता है.

इस सप्ताह आपको पैतृक संपत्ति या फिर कहें वसीयत से लाभ होने की संभावना है. सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. इस दौरान किसी कार्य विशेष के पूरा होने पर आप राहत की सांस लेंगे. मसलन, कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है.

अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की गई यात्रा आपकी प्रगति एवं लाभ का बड़ा कारण बन सकती है.आपकी आय और संचित धन में वृद्धि होगी. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. इस सप्ताह आपका अधिकांश समय स्वजनों के साथ आनंद के साथ बीतेगा. घर-परिवार से प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. सिंह राशि के जातकों को पिता की तरफ से विशेष स्नेह और सहयोग मिलता रहेगा. 
उपाय: उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्यदेव को रोली, अक्षत और लाल पुष्प मिलाकर जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है. इस राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. स्वजनों और शुभचिंतकों से समय पर सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर कन्या राशि के जातकों का मन इस सप्ताह थोड़ा उदास रहेगा.

इस सप्ताह आपको कोई भी अनुबंध सोच-समझकर ही करना चाहिए अन्यथा उसमें लाभ की जगह हानि की आशंका बनी रहेगी. भूलकर भी शार्टकट से पैसा कमाने अथवा नियमों के उल्लंघन का प्रयास न करें. चूंकि यह समय आपके लिए थोड़ा विपरीत रहने वाला है, इसलिए धैर्य और विवेक के साथ काम करें.

सप्ताह के मध्य में आपको मातृ पक्ष से चिंता रहेगी. इस दौरान माता की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है. साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में चल रही उठापटक से भी आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगी. हालांकि कार्यक्षेत्र में विरोधियों के सक्रिय रहने के बावजूद आपकी साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा. शत्रु पक्ष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे.

कन्या राशि के जातक किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें तथा वाहन सावधानी के साथ चलाएं. पारिवारिक मसलों को सुलझाते समय अपने से बड़ों की सलाह की अनदेखी न करें. प्रेम-प्रसंग में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं. 
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal
और पढ़ें
