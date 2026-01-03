Motivational Quotes: क्रिकेटर विराट कोहली के मोटिवेशनल कोट्स जो बदल सकते हैं आपकी सोच और जिंदगी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: क्रिकेटर विराट कोहली के मोटिवेशनल कोट्स जो बदल सकते हैं आपकी सोच और जिंदगी

Motivational Quotes: वनडे और टी20 विश्व कप विजेता विराट कोहली अपनी मेहनत से महान बने. उनकी तुलना सचिन, ब्रायन लारा और ब्रैडमैन से होती है. पढ़ें विराट कोहली के प्रेरक कोट्स, जो जिंदगी बदल सकते हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Jan 2026 06:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Virat Kohli's Motivational Quotes: विराट कोहली का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. जो इंसान खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही आगे बढ़ता है.

उनके अनुसार आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत सफलता के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं. कोहली साफ कहते हैं कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है. अगर मेहनत नहीं की, तो प्रतिभा भी बेकार हो जाती है.

उन्होंने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन सीखने की ललक ने उन्हें लगातार आगे बढ़ाया. यही सोच युवाओं को भी प्रेरित करती है कि खुद पर भरोसा रखें और लगातार प्रयास करते रहें.

फोकस और बड़े लक्ष्य की सोच

विराट कोहली हमेशा बड़े सपने देखने में विश्वास रखते हैं. वे कहते हैं कि छोटे लक्ष्य इंसान की ऊर्जा को सीमित कर देते हैं, जबकि बड़े लक्ष्य आपको अपनी सीमाओं से आगे जाने के लिए मजबूर करते हैं.

उनका फोकस हमेशा 360 डिग्री रहता है. यानी तैयारी, फिटनेस, मानसिक मजबूती और प्रदर्शन, सब पर बराबर ध्यान देते हैं. वे मानते हैं कि जब आप किसी काम को पूरी लगन से करते हैं और इधर-उधर नहीं भटकते, तो सफलता अपने आप रास्ता बना लेती है. यह सोच सिर्फ खेल में नहीं, बल्कि पढ़ाई, नौकरी और व्यापार में भी उतनी ही कारगर है.

असफलता से डर नहीं, सीख लें

विराट कोहली कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनके लिए असफलता कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है. वे कहते हैं कि अगर आप किसी काम से सच में प्यार करते हैं, तो दबाव खुद-ब-खुद कम हो जाता है.

जुनून को हमेशा प्रदर्शन से ऊपर रखना चाहिए. यही वजह है कि मुश्किल हालात में भी वे खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं. उनका मानना है कि कोशिश करते रहना ही असली जीत है. जो इंसान गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है, वही सच्चा विजेता होता है.

हमेशा विनम्रता रखें 

कोहली घमंड को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं. उनके शब्दों में घमंड एक ऐसा खेल है, जिसे इंसान खुद के खिलाफ खेलता है. वे कहते हैं कि अपनी ताकत पहचानना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी कमजोरियों पर काम करना.

दिखावा करने से लोग जुड़ते नहीं, बल्कि वास्तविक होने से जुड़ते हैं. इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं. परिवार और करीबी दोस्त उन्हें जमीन से जुड़ा रखते हैं और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.

फिटनेस और मजबूत सोच बनाएं

विराट कोहली के अनुसार एक फिट शरीर आत्मविश्वास की नींव है. वे मानते हैं कि अगर सोच सकारात्मक और मजबूत हो, तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं.

वे दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने विश्वास पर चलते हैं. लोग क्या कहेंगे, इस डर से वे कभी अपना रास्ता नहीं बदलते. यही आत्मनिर्भर सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है और लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है.

देश के प्रति बनें जिम्मेदार

कोहली के लिए टीम की जर्सी सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है. वे कहते हैं कि जब वे भारतीय टीम की जर्सी देखते हैं, तो खुद को देश के प्रति जवाबदेह महसूस करते हैं.

महानता हासिल करने के लिए बलिदान देना पड़ता है और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना पड़ता है. यही सोच उन्हें हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करती है. उनके ये विचार बताते हैं कि मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 03 Jan 2026 06:30 AM (IST)
