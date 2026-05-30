हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVat Purnima Vrat 2026: बदल गई वट पूर्णिमा व्रत की डेट, अब 15 नहीं 45 दिन बाद होगी पूजा ये है बड़ा कारण‍!

Vat Purnima Vrat 2026: बदल गई वट पूर्णिमा व्रत की डेट, अब 15 नहीं 45 दिन बाद होगी पूजा ये है बड़ा कारण‍!

Vat Purnima Vrat 2026 Date: ज्येष्ठ अधिकमास के कारण इस साल वट पूर्णिमा व्रत 15 नहीं बल्कि 45 दिन बाद रखा जाएगा. वट सावित्री व्रत 16 मई को था, जबकि वट पूर्णिमा व्रत अब 31 मई की जगह 29 जून को रखा जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 May 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Vat Purnima Vrat 2026 Date: वट सावित्री की तरह ही वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है. दोनों व्रत का महत्व, पूजा विधि, कथा समान होते हैं. केवल अंतर यह होता है कि, सावित्र व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और वट पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है. दोनों की ही व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

वट सावित्री व्रत के 15 दिन बाद वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है. इसका कारण मुख्य कारण यह है कि, उत्तर भारत में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत राज्यों में पूर्णिमांत चंद्र कैलेंडर का पालन किया जाता है. वहीं अन्य राज्यों में अमांत चंद्र कैलेंडर का पालन होता है. इसी कारण से उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत 15 दिन पहले ज्येष्ठ अमावस्या पर और अन्य राज्यों में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है. दोनों ही व्रतों में समान नियम, कथा और पूजा-विधि का पालन किया जाता है.

ये भी पढ़ें: Vat Savitri Vrat Katha: सावित्री और सत्यवान की इस कथा के बगैर अधूरी है वट सावित्री व्रत की पूजा

बदल गई वट पूर्णिमा व्रत की तारीख

इस साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर 16 मई 2026 को मनाया गया था. ऐसे में 15 दिन बाद 31 मई 2026 को वट पूर्णिमा व्रत होनी थी. लेकिन इस वर्ष अधिकमास या पुरुषोत्तम मास का संयोग बना है, जिस कारण 15 नहीं बल्कि 45 दिन बाद महिलाएं वट पूर्णिमा व्रत रखेंगी. 

इस साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर 16 मई 2026 को मनाया गया था. ऐसे में 15 दिन बाद 30-31 मई 2026 को वट पूर्णिमा व्रत होनी थी. सही जानकारी के अभाव में कई महिलाएं वट पूर्णिमा व्रत की पूजा की तैयारियों में भी जुट गई थीं. लेकिन पंचांग अनुसार, इस वर्ष 30 या 31 मई की अधिकमास पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत नहीं रखा जाएगा. इसका कारण यह है कि, इस वर्ष अधिकमास या पुरुषोत्तम मास का संयोग बना है, जिस कारण 15 नहीं बल्कि 45 दिन बाद महिलाएं वट पूर्णिमा व्रत रखेंगी. 

वट पूर्णिमा व्रत 2026 कब

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि, वट पूर्णिमा व्रत 30 मई नहीं बल्कि 29 जून की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर रखा जाएगा. इस वर्ष अधिकमास 17 मई से 15 जून तक रहेंगे. पंचांग में अधिकमास को अतिरिक्त महीना माना जाता है. इसलिए पांरपरिक रूप से और मान्यताओं के अनुसार, 29 जून 2026 को ही वट पूर्णिमा व्रत मान्य रहेगा.  

वट पूर्मिमा व्रत शुभ मुहूर्त

  • तिथि- सोमवार, 29 जून 2026
  • अमृत मुहूर्त- सुबह 05:26 बजे से 07:11 बजे तक
  • शुभ मुहूर्तः सुबह 08:55 बजे से 10:40 बजे तक
  • चर मुहूर्त- दोपहर 02:09 बजे से 03:54 बजे तक
  • लाभ मुहूर्त- दोपहर 03:54 बजे से शाम 05:38 बजे तक
  • अमृत मुहूर्त- शाम 05:38 बजे से 07:23 बजे तक

ये भी पढ़ें: Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 30 May 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Adhik Maas Purnima Vat Purnima 2026 Purushottam Maas 2026 Vat Purnima Vrat 2026 Adhikmaas 2026 Jyeshtha Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vat Purnima Vrat 2026: बदल गई वट पूर्णिमा व्रत की डेट, अब 15 नहीं 45 दिन बाद होगी पूजा ये है बड़ा कारण‍!
Vat Purnima Vrat 2026: बदल गई वट पूर्णिमा व्रत की डेट, अब 15 नहीं 45 दिन बाद होगी पूजा ये है बड़ा कारण‍!
धर्म
Aaj Ka Panchang 30 May 2026: आज अधिकमास पूर्णिमा तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग देखें
आज अधिकमास पूर्णिमा तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Adhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई कब है अधिकमास की पूर्णिमा, नोट करें स्नान दान का समय
Adhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई कब है अधिकमास की पूर्णिमा, नोट करें स्नान दान का समय
धर्म
Rashifal 30 May 2026: इन 4 राशियों पर पड़ेगी शनि देव की शुभ द्दष्टि, किसे झेलना पड़ेंगे कष्ट, मेष से मीन तक राशिफल देखें
इन 4 राशियों पर पड़ेगी शनि देव की शुभ द्दष्टि, किसे झेलना पड़ेंगे कष्ट, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Hamirpur Bridge Collapse News : पुल है या पत्ता..हवा से ही गिर गया? | CM Yogi | BJP | UP News
Sandeep Chaudhary: South में BJP के सफाया का प्लान तैयार? | Rahul Gandhi | INDIA Vs NDA | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
आईपीएल 2026
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
ऑटो
पहाड़ों पर ट्रिप प्लान करने वाले ध्यान दें, इन आदतों की वजह से बीच रास्ते में धोखा दे सकती है कार, जानें सुरक्षित सफर के तरीके
पहाड़ों पर ट्रिप प्लान करने वाले ध्यान दें, इन आदतों की वजह से बीच रास्ते में धोखा दे सकती है कार, जानें सुरक्षित सफर के तरीके
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget