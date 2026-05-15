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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है. 16 मई को सुहागिन महिलाएं यह सौभाग्य पर्व मनाएंगी. शुभकामनाएं देने के लिए देखें संस्कृत में सुंदर संदेश.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 May 2026 06:25 PM (IST)
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Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को रखा जाता है. इस साल शनिवार 16 मई 2026 को सुहागिन महिलाएं यह सौभाग्य पर्व मनाएंगी. इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. महिलाएं वट वृक्ष के पास एकत्रित होकर सावित्री सत्यवाण की पूजा करती हैं, वृट वक्ष की पूजा कर कच्चा सूत बांधती हैं और कथ का पाठ करती हैं.

इसलिए हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है है. इस शुभ दिन पर महिलाएं गहने और वस्त्र पहनकर दुल्हन की तरह श्रृंगार करती है. हाथों में पिया के नाम की मेहंदी भी रचाती हैं. वट सावित्री व्रत पर महिलाएं एक दूसरे को इसकी शुभकामानएं भी देती है.

अगर आप भी अपनी मां, सास, ननद, भाभी, महिला मित्र या महिला कलीग को वट सावित्री व्रत पर शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो यहां देखें संस्कृत भाषा में शुभकामनाएं,श्लोक, मंत्र. इन्हें आप वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक, इंस्टा और ग्रीटिंग्स के जरिए भेकर संस्कृत में वट सावित्री व्रते हार्दिक्यः शुभकामनाः। कह सकते हैं (wishes messages image shlok mantra shubhkamnaye in sanskrit).

Vat Savitri Vrat 2026: 16 मई को है वट सावित्री व्रत, ज्योतिषाचार्य से जानें पूजा, मुहूर्त, कथा से लेकर A-Z जानकारी

भारतीय पर्व-त्योहारों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव का प्रतीक है. संस्कृत भाषा न केवल हमारी संस्कृति की जड़ है, बल्कि इसमें व्यक्त किए गए संदेश अधिक प्रभावशाली और आध्यात्मिक माने जाते हैं. इसलिए आजकल डिजिटल युग में भी लोग संस्कृत में लिखे शुभकामना संदेश को काफी पसंद करते हैं.

यथा सत्यवती सावित्री, यमात् पतिमानिनी।
तथा भवतु ते सौभाग्यं, पतिः ते जीवतु शाश्वतम्॥


Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

वटस्य मूले स्थिता देवी, सावित्री पतिव्रता।
तस्याः प्रभावात् भवतु, तव पतिः सुखी दीर्घजीवी॥
वट सावित्री व्रते हार्दिक्यः शुभकामनाः। अखंड सौभाग्यवती भवः!


Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

सावित्रीवत् पतिं रक्ष, पतिस्त्वां रक्षतु प्रिये।
वटसावित्रीमहोत्सवः, शुभं भवतु ते सदा॥


Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

यथा वटः स्थिरः शाखी, तथा त्वं पतिमानिनी।
सावित्रीवत् पतिं रक्ष, सुखं जीवनं भव॥
वट सावित्री व्रत: हार्दिक्यः शुभाशयाः!


Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

वटसावित्रीमहिम्ना, गृहे ते सुखशान्तिः।
पतिस्नेहः सदा भूयात्, धर्मेण धनमाप्नुहि॥


Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

था त्वं वट शाखाभिः, पल्लवैः सुसमृद्धसि।
तथा मे पतिरायुष्मान्, भवेद्वर्षशतं सदा
वट सावित्री व्रत 2026 मम शुभकामना:


Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

यथा शाखाप्रशाखाभिर्वृद्धोऽसि त्वं महीतले।
तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा॥
शुभ वट सावित्री!


Vat Savitri Vrat 2026 Wishes Sanskrit: संस्कृत में दें सौभाग्य पर्व वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, देखें संदेश

वटसावित्रीव्रतस्य शुभे अवसर
सौभाग्यं, आरोग्यं, दीर्घायुश्च भवतु।

अखंडसौभाग्यवती भव।
पति-दीर्घायुष्यम् प्राप्तिरस्तु।

सावित्र्याः कृपया गृहे सुख-समृद्धिः सदा वसतु।

वटवृक्षस्य पूजनेन आयुः, आरोग्यं, सौभाग्यं च वर्धताम्।

सत्यवान-सावित्र्योः आदर्शः
भवतः दाम्पत्यजीवने सदा स्थिरोऽस्तु।

ये भी पढ़ें: Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत कब है, कितने बजे लगेगी अमावस्या तिथि
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 15 May 2026 06:25 PM (IST)
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