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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा के दम पर सफलता, पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट, अटका हुआ इंक्रीमेंट व वृद्धि योग से रिश्तों में नजदीकियां

आज का तुला राशिफल: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा के दम पर सफलता, पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट, अटका हुआ इंक्रीमेंट व वृद्धि योग से रिश्तों में नजदीकियां

आज का तुला राशिफल: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा का परचम, पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट, अटका इंक्रीमेंट मिलने के योग, वृद्धि योग से रिश्तों में नजदीकियां! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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Tula Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, प्रतिभा, रचनात्मकता, पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप व आकस्मिक लाभ स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आज आप अपनी असाधारण प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और मौलिक क्षमताओं के दम पर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं. आपकी रचनात्मक सोच और सूझबूझ आपको हर क्षेत्र में आगे रखेगी.

इसके साथ ही आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वृद्धि योग का अत्यंत शुभ और शक्तिशाली संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, जो आपके व्यापारिक विस्तार, कार्यक्षेत्रीय प्रतिष्ठा और पारिवारिक सामंजस्य में निरंतर वृद्धि करेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए पार्टनरशिप में बंपर मुनाफा कमाने, कॉर्पोरेट मीटिंग का निमंत्रण पाने और पब्लिक डीलिंग में ध्यान केंद्रित करने का रहेगा.

पब्लिक डीलिंग व मीडिया प्रोफेशनल्स का पूरा ध्यान बिजनेस पर: जनसंपर्क, मीडिया, विज्ञापन और कम्युनिकेशन से जुड़े कारोबारी अपने व्यवसाय पर पूरी तरह एकाग्रचित्त रहेंगे; आपकी पूरी ऊर्जा व्यापार के विस्तार पर केंद्रित रहने से नए व्यावसायिक रास्ते खुलेंगे.

पार्टनरशिप में बड़ा प्रॉफिट, कॉर्पोरेट मीटिंग का न्योता: यदि आपका कारोबार साझेदारी (Partnership) में चल रहा है, तो आज भारी वित्तीय लाभ और बड़ा प्रॉफिट होने के प्रबल योग बने हुए हैं; आप अपने तीक्ष्ण दिमाग और व्यापारिक चतुराई का इस्तेमाल करके मोटा मुनाफा कमाएंगे, साथ ही आपको किसी हाई-प्रोफाइल कॉर्पोरेट मीटिंग (Corporate Meeting) के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है.

वित्तीय स्थिति में तेज उछाल: 5th हाउस के चंद्रमा और वृद्धि योग के प्रभाव से नकदी प्रवाह सुगम रहेगा और भविष्य के लिए पूंजी संचय करने में सफलता मिलेगी.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अटका हुआ इंक्रीमेंट मिलने, उच्चाधिकारियों से प्रोत्साहन पाने, सहकर्मियों संग सुलह और बड़ी जिम्मेदारी हासिल करने का रहेगा.

अटका इंक्रीमेंट मिलने की खबर व बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी: ऑफिस में पिछले काफी समय से रुका या अटका हुआ इंक्रीमेंट (Salary Increment) मिलने की बहुप्रतीक्षित खुशखबरी आज मिल सकती है; इसके साथ ही उच्च प्रबंधन द्वारा आपको कोई बड़ी अथॉरिटी (अधिकार) या महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा सकती है.

अधिकारियों से प्रोत्साहन, सहकर्मियों संग सुलह: नौकरी में अपने असाइनमेंट्स को तय मानकों से बेहतर तरीके से पूरा करने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपकी पीठ थपथपाई जाएगी और प्रोत्साहन मिलेगा; वहीं वर्कस्पेस पर यदि किसी सहकर्मी से पुराना मनमुटाव या कहासुनी चल रही थी, तो आज वह दूर होकर सौहार्दपूर्ण सुलह हो जाएगी.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से वृद्धि योग पारिवारिक सदस्यों और जीवनसाथी के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ाने वाला रहेगा.

वृद्धि योग से रिश्तों में नजदीकियां, लव पार्टनर का रखें ख्याल: वृद्धि योग के प्रभाव से जीवनसाथी और घर-परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों में मिठास घुलेगी और भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी; हालांकि, लव लाइफ में प्रेमी-प्रेमिका को एक-दूसरे की व्यक्तिगत भावनाओं और प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि कोई गलतफहमी न पनपे.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों पर ग्रहों की कृपा: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों पर आज ग्रहों की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी; प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत के अनुरूप मनचाहे और शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे.

स्वास्थ्य रहेगा उत्तम: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और प्रफुल्लित बना रहेगा. नियमित दिनचर्या का पालन करें और प्राणायाम को समय दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. किसी कन्या या जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, मिश्री या फल भेंट करें. इससे पंचम भाव के चंद्रमा से बौद्धिक प्रतिभा का पूर्ण विकास होगा, वृद्धि योग से रुका हुआ इंक्रीमेंट शीघ्र प्राप्त होगा, पार्टनरशिप के व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा और परिवार में सुख-सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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