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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 31 October 2026: शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ, जानें शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 31 October 2026: शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ, जानें शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 31 October 2026: आज का पंचांग क्यों विशेष है? दिल्ली में शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ शुरू होंगे. जानें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और गुरु गोचर का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 31 Oct 2026 06:09 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: 31 अक्टूबर 2026, शनिवार को नई दिल्ली-NCR में शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा एक साथ शुरू होंगे. इसी समय षष्ठी समाप्त होकर सप्तमी तिथि आएगी. सुबह 7:12 बजे से रवि योग रहेगा. इसलिए आज शुभ काम का समय चुनते हुए केवल योग का नाम देखकर निर्णय न लें.

अक्टूबर के आखिरी दिन गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा. दोपहर 12:50 बजे गुरु कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की दूसरी खास बात यह है कि सुबह और अगली भोर के बीच दो बार नक्षत्र बदलेगा. आधी रात को चंद्रमा भी मिथुन से कर्क में जाएगा.

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आज का पंचांग एक नजर में

वार- शनिवार
पूर्णिमांत मास- कार्तिक
अमांत मास- आश्विन
पक्ष- कृष्ण पक्ष
तिथि- षष्ठी शाम 4:57 बजे तक, फिर सप्तमी
नक्षत्र- आर्द्रा सुबह 7:12 बजे तक, फिर पुनर्वसु
योग- सिद्ध शाम 5:31 बजे तक, फिर साध्य
सूर्य राशि- तुला
चंद्र राशि- मिथुन, 1 नवंबर की शुरुआत में रात 12 बजे से कर्क
सूर्योदय- सुबह 6:32 बजे
सूर्यास्त- शाम 5:37 बजे
चंद्रोदय- रात 10:32 बजे
चंद्रास्त- सुबह 11:54 बजे

पुनर्वसु नक्षत्र 1 नवंबर की सुबह 5:39 बजे समाप्त होगा. इसके बाद पुष्य शुरू होगा. यह बदलाव अगले सूर्योदय से पहले होने के कारण आज के सूर्योदय आधारित पंचांग में शामिल है.

त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ हों तो क्या देखें?

त्रिपुष्कर योग 31 अक्टूबर की शाम 4:57 बजे से 1 नवंबर की सुबह 5:39 बजे तक रहेगा. भद्रा भी शाम 4:57 बजे शुरू होगी, लेकिन इसका समापन पहले, 1 नवंबर की सुबह 3:51 बजे हो जाएगा.

इसका अर्थ है कि त्रिपुष्कर योग का अधिकांश समय भद्रा के साथ बीतेगा. जो लोग किसी नए शुभ कार्य में भद्रा का विचार करते हैं, उनके लिए यह अंतर उपयोगी है. केवल त्रिपुष्कर योग होने के आधार पर पूरी शाम को खरीदारी, गृह प्रवेश या किसी संस्कार का तय मुहूर्त बताना सही नहीं होगा.

भद्रा समाप्त होने के बाद भी सुबह 5:39 बजे तक त्रिपुष्कर योग रहेगा. हालांकि, किसी विशेष आयोजन के लिए उसके अपने मुहूर्त के नियम देखे जाते हैं. शुभ योग का अर्थ निश्चित लाभ या धन तीन गुना होने की गारंटी भी नहीं है.
आज शुभ समय कौन सा है?

मुहूर्त या योग समय

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:49-5:41 बजे
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:42-दोपहर 12:27 बजे
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:55-2:40 बजे
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:37-6:03 बजे
रवि योग: सुबह 7:12-1 नवंबर सुबह 5:39 बजे
निशिता मुहूर्त: रात 11:39-1 नवंबर मध्यरात्रि 12:31 बजे
अमृत काल: 1 नवंबर सुबह 3:24-4:54 बजे

आज अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, यमगण्ड, गुलिक और दोनों दुष्टमुहूर्त से बाहर है. वहीं, विजय मुहूर्त का पूरा समय यमगण्ड में पड़ेगा. शाम को गोधूलि के दौरान भद्रा रहेगी.

राहुकाल कब है?

राहुकाल- सुबह 9:18-10:41 बजे
गुलिक काल- सुबह 6:32-7:55 बजे
यमगण्ड- दोपहर 1:28-2:51 बजे
दुष्टमुहूर्त- सुबह 6:32-7:16 बजे
दूसरा दुष्टमुहूर्त- सुबह 7:16-8:01 बजे
वर्ज्य- शाम 6:25-7:55 बजे

सुबह के दोनों दुष्टमुहूर्त लगातार हैं, इसलिए इनका संयुक्त समय सुबह 6:32 से 8:01 बजे तक होगा. शाम को वर्ज्य शुरू होने से पहले ही भद्रा लग चुकी होगी. ये परंपरागत मुहूर्त संबंधी समय हैं; इन्हें सामान्य दिनचर्या की पूरी मनाही न समझें.

गुरु कब राशि बदलेंगे?

गुरु का सिंह राशि में प्रवेश दोपहर 12:50 बजे होगा. यह ग्रह गोचर का समय है, किसी पूजा की अंतिम समयसीमा नहीं. इसके फल की व्याख्या ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर की जाती है. चंद्रमा का परिवर्तन इससे अलग 31 अक्टूबर की रात समाप्त होने पर 1 नवंबर को ठीक 12 बजे होगा.

आज के करण और व्रत-पर्व

वणिज करण शाम 4:57 बजे तक रहेगा. फिर विष्टि करण, यानी भद्रा, 1 नवंबर की सुबह 3:51 बजे तक रहेगा. इसके बाद बव करण आएगा. अहोई अष्टमी आज नहीं, रविवार 1 नवंबर को है. अष्टमी तिथि भी 1 नवंबर को दोपहर 2:51 बजे शुरू होगी.

आज की 3 जरूरी बातें

- शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ शुरू होंगे.
- गुरु दोपहर 12:50 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे.
- अभिजीत राहुकाल से बाहर है, जबकि विजय मुहूर्त यमगण्ड में पड़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 31 Oct 2026 06:09 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal
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