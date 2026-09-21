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आज का तुला राशिफल 21 सितंबर 2026: रोजमर्रा की उलझनों से राहत, टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रॉपर्टी व वाहन सौदों में लाभ

तुला राशिफल 21 सितंबर 2026: रोजमर्रा की उलझनों से राहत, टीमवर्क से ऑफिस में सफलता, भूमि-वाहन सौदों में लाभ. दांपत्य में बढ़ेगी मधुरता. लकी नंबर 6, लकी रंग सफेद.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन व घरेलू शांति स्थान) में संचार करेंगे. 4थे भाव का चंद्रमा आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और पारिवारिक जीवन में सुखद योजनाओं के मार्ग प्रशस्त करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

रोजमर्रा की उलझनों और चिंताओं से आज आपको अच्छी राहत मिल सकती है. परिवार के साथ कोई सुखद और मनोरंजक योजना बन सकती है, जिससे घर में खुशी और उल्लास का माहौल बनेगा. आपका शांत और संतुलित व्यवहार कई कठिन परिस्थितियों को बहुत आसानी से संभाल लेगा. हालांकि, एक बात का ध्यान रखें—यदि परिवार के किसी सदस्य की अपेक्षा पूरी न हो, तो उनकी नाराजगी संभव है; इसलिए दूसरों की जिम्मेदारियां बिना सोचे-समझे अपने ऊपर न लें.

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व्यापार और नौकरी (Business & Job)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर काम करने से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होंगे; सहकर्मियों का सहयोग आपकी कार्यक्षमता बढ़ाएगा. व्यापारियों के लिए पुराने व्यावसायिक संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिनसे अच्छा वित्तीय लाभ होगा. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या वाहन से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सकारात्मक और लाभकारी रहेगा. साझेदारी के मामलों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर के क्षेत्र में नए और उन्नतिदायक अवसर सामने आ सकते हैं, जिनमें उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. छात्रों को अपनी पढ़ाई और नियमित अध्ययन में बेहतर एकाग्रता प्राप्त होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा. अपने काम और निजी जीवन के बीच उचित संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक तनाव कम होने से स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार महसूस होगा. खान-पान में अनियमितता से बचें और समय पर भोजन करें. यदि गर्दन या कमर में दर्द की शिकायत रहती है, तो लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम न करें; बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें. हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योग और पर्याप्त नींद आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे और सतत सुधार देखने को मिलेगा. जमीन, मकान या वाहन की खरीद-बिक्री से जुड़े सौदों में लाभ की मजबूत संभावना बन सकती है. अपने खर्चों में उचित संतुलन रखें और किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले उसकी उपयोगिता तथा अपने बजट पर पड़ने वाले प्रभाव का अच्छी तरह आकलन कर लें. भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

रिश्तों में मधुरता और आत्मीयता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने या साथ में सुकून भरा समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा, जिससे पुरानी नाराजगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम या समारोह में कोई नया व्यक्ति पसंद आ सकता है; फिर भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी न दिखाएं.

लकी अंक: 6

लकी रंग: सफेद (White)

आज का उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें. इसके साथ ही मां महालक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर उन्हें खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु (चावल, दूध या वस्त्र) का दान करें. इससे सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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