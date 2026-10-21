Tula Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, गण्ड योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव बुद्धि, संतान, कला, संगीत, रचनात्मकता, अपोजिट जेंडर का सहयोग, बचत व प्रेम संबंध स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज कला, संगीत, साहित्य, डिजाइनिंग और अन्य रचनात्मक विधाओं में आपकी जन्मजात प्रतिभा में अद्भुत निखार आएगा; आपकी क्रिएटिविटी की हर तरफ मुक्तकंठ से प्रशंसा होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए विपरीत लिंगी के सहयोग से नई पहचान पाने, खर्चे नियंत्रित कर धन संचय करने और बाजार में बड़ा मुकाम हासिल करने का रहेगा.

अपोजिट जेंडर की मदद से बिजनेस को मिलेगी नई पहचान: कारोबार में किसी महिला मित्र, महिला पार्टनर या विपरीत लिंगी (Opposite Gender) के महत्वपूर्ण सहयोग, सलाह और साझेदारी से आपको बाजार में अपने ब्रांड को एक नई और विशिष्ट पहचान दिलाने का सुनहरा मौका मिलेगा.

ग्रहों का साथ, कम खर्च और इनकम में तेज उछाल: ग्रहों की अनुकूल स्थिति का पूरा लाभ व्यापारी वर्ग को मिलेगा; आपके व्यावसायिक और दैनिक खर्चे काफी कम रहेंगे, जबकि दूसरी तरफ विभिन्न स्रोतों से आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

मार्केट में करेंगे शानदार काम, धन की होगी बचत: बिजनेस में आज आप बाजार के भीतर कुछ बहुत ही नवोन्मेषी और शानदार काम अंजाम देंगे, जिससे न केवल आपके ग्राहकों का दायरा बढ़ेगा बल्कि आप अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए अच्छा-खासा धन बचाने (Capital Savings) में भी पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम में निरंतरता बनाए रखने, गण्ड योग में विभागीय जांच से बेदाग निकलने और ध्यान के जरिए मानसिक संतुलन साधने का रहेगा.

काम में निरंतरता लाएगी शानदार नतीजे: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद शानदार और उत्पादक रहेगा; आपके काम करने के तौर-तरीकों में एक ठोस निरंतरता (Consistency) बनी रहेगी, जो आगामी दिनों में आपके करियर और पदोन्नति में बहुत काम आएगी.

गण्ड योग से विभागीय जांच का परिणाम आएगा आपके पक्ष में: गण्ड योग के विशेष प्रभाव से यदि किसी नौकरीपेशा जातक पर ऑफिस में कोई आंतरिक या विभागीय जांच (Departmental Inquiry) चल रही थी, तो उसका अंतिम परिणाम पूरी तरह आपके पक्ष में ही आने की प्रबल संभावना है; आपके सिर से बड़ा बोझ उतरेगा.

शांत रहें और ध्यान करें, संतुलन बनाए रखना जरूरी: ग्रहण दोष के चलते कार्यक्षेत्र में अचानक बनने वाले दबाव से विचलित न हों; खुद को शांत रखें और नियमित ध्यान (Meditation) का सहारा लें ताकि हर विपरीत परिस्थिति में आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रख सकें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा वैवाहिक जीवन से तनाव को मिटाने और दांपत्य में गहरा प्रेम जगाने वाला रहेगा.

दांपत्य जीवन का तनाव होगा दूर, बढ़ेगा गहरा प्यार: पिछले कुछ दिनों से लव और मैरिड लाइफ में यदि किसी बात को लेकर खिंचाव या तनाव चल रहा था, तो वह अब पूरी तरह दूर हो जाएगा; एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करने से दांपत्य जीवन में अपार प्यार और सामंजस्य बढ़ेगा.

परिवार में सौहार्द और खुशहाली: घर-परिवार का वातावरण आज बेहद सकारात्मक रहेगा; परिजनों के साथ मिलकर किसी मांगलिक विषय पर सुखद चर्चा हो सकती है.

शिक्षा, स्टूडेंट्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन संघर्षों का डटकर मुकाबला कर मुकाम हासिल करने का है. छात्र-छात्राओं, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े जातकों को यदि अपना करियर वास्तव में बेहतर और बुलंदियों पर पहुंचाना है, तो उन्हें दैनिक संघर्षों, कड़े अभ्यास और चुनौतियों का पूरे हौसले से डटकर सामना करना होगा; शॉर्टकट से बचें और अपनी लगन बनाए रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और तरोताजा रहेगा. हालांकि, सुबह 7 बजे के बाद प्रभावी चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के चलते भावनात्मक उथल-पुथल या पेट के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश और देवाधिदेव महादेव की विधिवत आराधना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक या हरी इलायची अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें. गाय को हरा चारा, पालक या हरी मूंग की दाल खिलाएं. इससे पंचम भाव के चंद्रमा से रचनात्मक व कलात्मक प्रतिभा का विकास होगा, मालव्य योग से आर्थिक लाभ और बचत बढ़ेगी, ग्रहण दोष की बाधाएं समाप्त होंगी, विभागीय जांच की चिंताएं दूर होंगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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