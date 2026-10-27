Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर की शुरुआत में रात 1 बजकर 6 मिनट पर लगेगी और उसी दिन रात 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगी. व्रत के दिन नई दिल्ली-NCR में चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा.

करवा चौथ की तैयारी के साथ व्रत की तारीख और चांद निकलने का समय भी देखा जा रहा है. कहीं 28 तो कहीं 29 अक्टूबर का सवाल सामने आ रहा है. भारत में व्रत की सही तारीख तय करने के लिए चतुर्थी तिथि के साथ चंद्रोदय का समय देखना जरूरी है.

28 अक्टूबर को क्यों नहीं है करवा चौथ?

उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है. इस व्रत के लिए चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि का महत्व है.

इस साल 28 अक्टूबर की शाम तक चतुर्थी तिथि शुरू नहीं होगी. रात 12 बजे के बाद तारीख बदलकर 29 अक्टूबर हो जाएगी और फिर रात 1 बजकर 6 मिनट पर चतुर्थी लगेगी. 29 अक्टूबर की रात चंद्रोदय के समय चतुर्थी रहेगी. इसलिए व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर को रखा जाएगा.

तिथि शुरू- 29 अक्टूबर, रात 1:06 बजे

29 अक्टूबर, रात 1:06 बजे तिथि समाप्त- 29 अक्टूबर, रात 10:09 बजे

29 अक्टूबर, रात 10:09 बजे करवा चौथ व्रत- 29 अक्टूबर, गुरुवार

नई दिल्ली में करवा चौथ पूजा का मुहूर्त

पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. यह समय नई दिल्ली-NCR के लिए है. दूसरे शहरों में सूर्यास्त के अनुसार पूजा मुहूर्त अलग हो सकता है.

शाम की पूजा में महिलाएं अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार मां गौरी, भगवान शिव और गणेश जी का पूजन करती हैं. इस दौरान करवा चौथ की कथा सुनने की भी परंपरा है.

दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में कब निकलेगा चांद?

29 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय हर शहर में एक जैसा नहीं होगा. पंचांग की संबंधित शहरों के लिए की गई गणना के अनुसार अनुमानित समय इस प्रकार है-

कोलकाता- रात 7:47 बजे

पटना- रात 7:52 बजे

लखनऊ- रात 8:06 बजे

नोएडा- रात 8:16 बजे

नई दिल्ली- रात 8:17 बजे

जयपुर- रात 8:28 बजे

मुंबई- रात 9:00 बजे

नई दिल्ली, नोएडा और लखनऊ के समय संबंधित शहरों के पंचांग पर आधारित हैं. जयपुर, मुंबई, पटना और कोलकाता का समय भी उन्हीं शहरों की गणना से लिया गया है.

दिल्ली और मुंबई के चंद्रोदय में करीब 43 मिनट का अंतर है. इसलिए व्रत खोलने की तैयारी करते समय अपने शहर का समय ही देखें.

चंद्रोदय के समय चांद दिखना जरूरी है क्या?

पंचांग में दिया गया चंद्रोदय का समय गणना के अनुसार चंद्रमा के क्षितिज से ऊपर आने का समय है. लेकिन उसी मिनट चांद दिखाई दे, यह जरूरी नहीं. बादलों, धुंध या आसपास की ऊंची इमारतों के कारण दर्शन में देर हो सकती है.

करवा चौथ पर चंद्रदर्शन और अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है. अपने परिवार की रीति के अनुसार पूजा पूरी करें.

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