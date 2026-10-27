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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ का व्रत 28 या 29 अक्टूबर को? जानें सही तारीख और आपके शहर में कब निकलेगा चांद

Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ का व्रत 28 या 29 अक्टूबर को? जानें सही तारीख और आपके शहर में कब निकलेगा चांद

Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ का व्रत 28 या 29 अक्टूबर कब रखा जाएगा? जानें चतुर्थी तिथि, नई दिल्ली में पूजा मुहूर्त और दिल्ली, नोएडा समेत प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 27 Oct 2026 03:21 PM (IST)
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Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर की शुरुआत में रात 1 बजकर 6 मिनट पर लगेगी और उसी दिन रात 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगी. व्रत के दिन नई दिल्ली-NCR में चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा.

करवा चौथ की तैयारी के साथ व्रत की तारीख और चांद निकलने का समय भी देखा जा रहा है. कहीं 28 तो कहीं 29 अक्टूबर का सवाल सामने आ रहा है. भारत में व्रत की सही तारीख तय करने के लिए चतुर्थी तिथि के साथ चंद्रोदय का समय देखना जरूरी है.

28 अक्टूबर को क्यों नहीं है करवा चौथ?

उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है. इस व्रत के लिए चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि का महत्व है.

इस साल 28 अक्टूबर की शाम तक चतुर्थी तिथि शुरू नहीं होगी. रात 12 बजे के बाद तारीख बदलकर 29 अक्टूबर हो जाएगी और फिर रात 1 बजकर 6 मिनट पर चतुर्थी लगेगी. 29 अक्टूबर की रात चंद्रोदय के समय चतुर्थी रहेगी. इसलिए व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर को रखा जाएगा.

  • तिथि शुरू- 29 अक्टूबर, रात 1:06 बजे
  • तिथि समाप्त- 29 अक्टूबर, रात 10:09 बजे
  • करवा चौथ व्रत- 29 अक्टूबर, गुरुवार

नई दिल्ली में करवा चौथ पूजा का मुहूर्त

पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. यह समय नई दिल्ली-NCR के लिए है. दूसरे शहरों में सूर्यास्त के अनुसार पूजा मुहूर्त अलग हो सकता है.

शाम की पूजा में महिलाएं अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार मां गौरी, भगवान शिव और गणेश जी का पूजन करती हैं. इस दौरान करवा चौथ की कथा सुनने की भी परंपरा है.

दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में कब निकलेगा चांद?

29 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय हर शहर में एक जैसा नहीं होगा. पंचांग की संबंधित शहरों के लिए की गई गणना के अनुसार अनुमानित समय इस प्रकार है-

कोलकाता- रात 7:47 बजे
पटना- रात 7:52 बजे
लखनऊ- रात 8:06 बजे
नोएडा- रात 8:16 बजे
नई दिल्ली- रात 8:17 बजे
जयपुर- रात 8:28 बजे
मुंबई- रात 9:00 बजे

नई दिल्ली, नोएडा और लखनऊ के समय संबंधित शहरों के पंचांग पर आधारित हैं. जयपुर, मुंबई, पटना और कोलकाता का समय भी उन्हीं शहरों की गणना से लिया गया है. 

दिल्ली और मुंबई के चंद्रोदय में करीब 43 मिनट का अंतर है. इसलिए व्रत खोलने की तैयारी करते समय अपने शहर का समय ही देखें.

चंद्रोदय के समय चांद दिखना जरूरी है क्या?

पंचांग में दिया गया चंद्रोदय का समय गणना के अनुसार चंद्रमा के क्षितिज से ऊपर आने का समय है. लेकिन उसी मिनट चांद दिखाई दे, यह जरूरी नहीं. बादलों, धुंध या आसपास की ऊंची इमारतों के कारण दर्शन में देर हो सकती है.

करवा चौथ पर चंद्रदर्शन और अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है. अपने परिवार की रीति के अनुसार पूजा पूरी करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 02:54 PM (IST)
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Moonrise Time Karwa Chauth 2026
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