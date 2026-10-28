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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2026: दिल को छू लेने वाले ये 5 पावन संदेश, अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर जरूर लगाएं

Karwa Chauth 2026: दिल को छू लेने वाले ये 5 पावन संदेश, अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर जरूर लगाएं

Karwa Chauth 2026: अपनों को भेजें शिव-गौरी के आशीर्वाद, प्रेम और अखंड सौभाग्य से जुड़े 5 खास धार्मिक व्हाट्सअप मैसेज और शुभकामना संदेश.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 28 Oct 2026 09:05 PM (IST)
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Karwa Chauth 2026: भारतीय सनातन परंपरा में करवा चौथ का पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि दांपत्य जीवन के अटूट विश्वास, त्याग और आत्मिक प्रेम का उत्सव है. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.

आज के डिजिटल दौर में करवा चौथ की बधाई देने का सबसे सुगम और लोकप्रिय माध्यम व्हाट्सअप (WhatsApp) बन चुका है. लेकिन अक्सर फॉरवर्ड किए जाने वाले संदेशों में भावनात्मक और धार्मिक गहराई की कमी महसूस होती है. 

अगर आप भी इस पावन अवसर पर बिना किसी बनावटीपन के, शुद्ध और मौलिक संदेश अपने प्रियजनों, परिवार या जीवनसंगिनी को भेजना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 5 विशेष धार्मिक संदेश आपके व्हाट्सअप स्टेटस और चैट के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं:

1. शिव-गौरी का वरदान (For Family or Friends)
ॐ नमः शिवाय

करवा चौथ का यह पावन व्रत आपके जीवन में अखंड सौभाग्य लेकर आए. जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम शाश्वत और अमर है, वैसे ही ईश्वर आप दोनों की जोड़ी को हमेशा खुशियों और उत्तम स्वास्थ्य से सराबोर रखें.

चौथ माता आपके तप और उपवास को स्वीकार करें.

आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. अर्धांगिनी के लिए विशेष (Dedicated Message by Husband)

अर्धांगिनी का त्याग और तपस्या ही परिवार का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच और आधार है. शास्त्रों में पत्नी को गृहलक्ष्मी का स्थान दिया गया है, और आज आपका यह पावन उपवास हमारे आत्मिक और धार्मिक रिश्ते को और भी अटूट बनाता है.

आपके इस निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और तप को मेरा सादर नमन.

शुभ करवा चौथ! चौथ माता हमारी जोड़ी पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें.

3. सुख-शांति व विघ्नहर्ता का आशीष (WhatsApp Message)

आज आकाश के चंद्रमा की शीतलता आपके जीवन में सुख-शांति बिखेरे, और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश आपके मार्ग के सभी विघ्नों को दूर करें.

यह पावन पर्व आपके दांपत्य जीवन को: अटूट प्रेम, आपसी विश्वास और अखंड सौभाग्य से परिपूर्ण करे.

करवा चौथ व्रत की अनंत मंगलकामनाएं!

4. सती सावित्री की प्रेरणा (Sati Savitri Message)

जिस प्रकार सती सावित्री ने अपने पातिव्रत्य और दृढ़ संकल्प से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस पा लिए थे, उसी पवित्र शक्ति और सनातन संस्कृति का प्रतीक है यह करवा चौथ.

ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके सुहाग की आयु लंबी हो.

करवा चौथ की पावन बधाई! जनम-जनम का यह साथ ईश्वर की कृपा से यूँ ही बना रहे.

5. सात वचनों का धार्मिक बंधन (Spiritual Message)

विवाह के समय पवित्र अग्नि के सामने लिए गए सात वचन और सात फेरे आज के दिन और भी पवित्र हो जाते हैं. करवा चौथ का यह व्रत केवल उपवास रहने का नाम नहीं, बल्कि दो पवित्र आत्माओं के धार्मिक मिलन का उत्सव है.

भगवान शिव-शक्ति का आशीर्वाद आपके सुखी संसार पर हमेशा बरसता रहे.

आपको करवा चौथ व्रत की ढेरों शुभकामनाएं!

ये संदेश सरल, मर्यादापूर्ण और भारतीय परंपरा के मूल्यों से ओत-प्रोत हैं. इन्हें कॉपी करके आप सीधे अपने स्टेटस, ब्रॉडकास्ट लिस्ट या व्यक्तिगत चैट में साझा कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 28 Oct 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Wishes Whatsapp Messages Karwa Chauth 2026 Religious Wishes
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