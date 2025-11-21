हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 21 November 2025: आज करियर में बरतें सावधानी, जल्दबाजी के फैसलों से बचें! पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

Kumbh Rashifal 21 November 2025: आज करियर में बरतें सावधानी, जल्दबाजी के फैसलों से बचें! पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

Today Aquarius Horoscope 21 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 04:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन करियर और रिश्तों दोनों में सावधानी की मांग करेगा. चन्द्रमा दशम भाव में होने से राजनीति या सामाजिक स्तर पर किसी से नोकझोंक की स्थिति बन सकती है. शांत रहकर जवाब देना ही बेहतर रहेगा.

कुंभ व्यवसाय राशिफल

अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में आ रही परेशानियों का आप मेहनत और रणनीति से सफलतापूर्वक सामना करेंगे. धीरे-धीरे बिजनेस स्टेटस और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगे.

आज किसी भी जोखिम वाले कदम को उठाने से पहले पूरी जानकारी लें. यह आपको नुकसान से बचाएगा.

कुंभ नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर आप अपने काम से फिर से शीर्ष प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. आपकी क्षमता और निरंतरता को लोग नोटिस करेंगे.

एंप्लॉयड पर्सन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी अहंकार या ओवरकॉन्फिडेंस में आकर कोई भी काम अधूरा न छोड़ें. इससे न सिर्फ आपकी छवि बल्कि संस्थान का काम भी प्रभावित होगा.

कुंभ परिवार और लव राशिफल:

पिता और बड़े भाई के साथ संवाद बनाए रखना बेहद ज़रूरी है. कम्युनिकेशन गैप किसी छोटी बात को बड़ा विवाद बना सकता है. आपकी सलाह से परिवार का कोई पुराना मतभेद सुलझ सकता है.

रिलेशनशिप में आज कुछ बेमन के बदलाव महसूस होंगे, लेकिन चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से आप पार्टनर की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे और दूरी कम होगी.

कुंभ युवा और छात्र राशिफल:

स्टूडेंट्स को अपनी एकाग्रता पर विशेष काम करने की जरूरत है. सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना फोकस और मानसिक ऊर्जा दोनों को बढ़ाएगा.

स्पोर्ट्स पर्सन आज ट्रैक पर अपने टैलेंट का दमदार प्रदर्शन करेंगे. रिजल्ट आपके पक्ष में रहने के संकेत हैं.

कुंभ हेल्थ राशिफल:

जंक फूड और अनियमित खानपान से पूरी तरह दूरी रखें. पेट से जुड़ी समस्या या थकावट बढ़ सकती है. समय पर भोजन और हाइड्रेशन पर ध्यान दें.

कुंभ वित्त राशिफल:

सोशल स्तर पर खर्च बढ़ने से चिंता बढ़ सकती है. गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत लगाम लगाना जरूरी है.

  • भाग्यशाली रंग: ऑफ-व्हाइट
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 7

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Nov 2025 04:50 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए?

जंक फूड और अनियमित खानपान से दूरी बनाए रखें, पेट से जुड़ी समस्या या थकावट बढ़ सकती है. समय पर भोजन और हाइड्रेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है.

