Kumbh Rashifal 21 November 2025: आज करियर में बरतें सावधानी, जल्दबाजी के फैसलों से बचें! पढ़ें आज का कुंभ राशिफल
Today Aquarius Horoscope 21 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन करियर और रिश्तों दोनों में सावधानी की मांग करेगा. चन्द्रमा दशम भाव में होने से राजनीति या सामाजिक स्तर पर किसी से नोकझोंक की स्थिति बन सकती है. शांत रहकर जवाब देना ही बेहतर रहेगा.
कुंभ व्यवसाय राशिफल
अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में आ रही परेशानियों का आप मेहनत और रणनीति से सफलतापूर्वक सामना करेंगे. धीरे-धीरे बिजनेस स्टेटस और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगे.
आज किसी भी जोखिम वाले कदम को उठाने से पहले पूरी जानकारी लें. यह आपको नुकसान से बचाएगा.
कुंभ नौकरी राशिफल:
वर्कप्लेस पर आप अपने काम से फिर से शीर्ष प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. आपकी क्षमता और निरंतरता को लोग नोटिस करेंगे.
एंप्लॉयड पर्सन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी अहंकार या ओवरकॉन्फिडेंस में आकर कोई भी काम अधूरा न छोड़ें. इससे न सिर्फ आपकी छवि बल्कि संस्थान का काम भी प्रभावित होगा.
कुंभ परिवार और लव राशिफल:
पिता और बड़े भाई के साथ संवाद बनाए रखना बेहद ज़रूरी है. कम्युनिकेशन गैप किसी छोटी बात को बड़ा विवाद बना सकता है. आपकी सलाह से परिवार का कोई पुराना मतभेद सुलझ सकता है.
रिलेशनशिप में आज कुछ बेमन के बदलाव महसूस होंगे, लेकिन चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से आप पार्टनर की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे और दूरी कम होगी.
कुंभ युवा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स को अपनी एकाग्रता पर विशेष काम करने की जरूरत है. सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना फोकस और मानसिक ऊर्जा दोनों को बढ़ाएगा.
स्पोर्ट्स पर्सन आज ट्रैक पर अपने टैलेंट का दमदार प्रदर्शन करेंगे. रिजल्ट आपके पक्ष में रहने के संकेत हैं.
कुंभ हेल्थ राशिफल:
जंक फूड और अनियमित खानपान से पूरी तरह दूरी रखें. पेट से जुड़ी समस्या या थकावट बढ़ सकती है. समय पर भोजन और हाइड्रेशन पर ध्यान दें.
कुंभ वित्त राशिफल:
सोशल स्तर पर खर्च बढ़ने से चिंता बढ़ सकती है. गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत लगाम लगाना जरूरी है.
- भाग्यशाली रंग: ऑफ-व्हाइट
- भाग्यशाली अंक: 9
- अशुभ अंक: 7
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
आज कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए?
