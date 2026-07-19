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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTemple Mystery: देश का ऐसा मंदिर, जहां प्रसाद में मिलती है मिट्टी, फिर भी दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

Temple Mystery: देश का ऐसा मंदिर, जहां प्रसाद में मिलती है मिट्टी, फिर भी दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

Temple Mystery: भारत के एक अनोखे मंदिर में प्रसाद के रूप में मिट्टी दी जाती है. जानिए इस परंपरा के पीछे की धार्मिक मान्यता, इतिहास और क्यों दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 06:14 PM (IST)
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Temple Mystery: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं. कहीं प्रसाद में नमक मिलता है, कहीं भस्म और कहीं पंचामृत. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पवित्र मिट्टी दी जाती है? खास बात यह है कि इस परंपरा के कारण हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

यह अनोखी परंपरा मध्य प्रदेश के मां बगलामुखी मंदिर से जुड़ी मानी जाती है. यहां मंदिर परिसर की पवित्र मिट्टी को विशेष आस्था के साथ श्रद्धालुओं को दिया जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह मिट्टी देवी के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है.

क्या है इस परंपरा के पीछे की मान्यता?

स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर परिसर की मिट्टी वर्षों से देवी की शक्ति से जुड़ी मानी जाती है. श्रद्धालु इसे अपने घर ले जाकर पूजा स्थल में रखते हैं या तिलक के रूप में लगाते हैं. मान्यता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा, श्रद्धा और देवी की कृपा का प्रतीक है.

हालांकि इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इन्हें धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाता है.

मां बगलामुखी मंदिर का महत्व

मां बगलामुखी को दस महाविद्याओं में से एक माना जाता है. देशभर से भक्त यहां विशेष रूप से शत्रु बाधा से मुक्ति, न्यायिक मामलों में सफलता और मानसिक शक्ति की कामना लेकर आते हैं. नवरात्रि और विशेष पर्वों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

प्रसाद में मिट्टी क्यों दी जाती है?

धार्मिक परंपरा के अनुसार, यह मिट्टी देवी की कृपा और मंदिर की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है. कई श्रद्धालु इसे घर में शुभता और सकारात्मकता के लिए रखते हैं. मंदिर प्रशासन भी इसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करने की सलाह देता है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, किसी भी मंदिर का प्रसाद श्रद्धा का प्रतीक होता है, चाहे वह मिठाई हो, भस्म, जल या पवित्र मिट्टी. उनका कहना है कि धार्मिक दृष्टि से प्रसाद का महत्व उसके स्वरूप में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी आस्था और श्रद्धा में होता है. इसलिए इसे चमत्कार नहीं, बल्कि विश्वास और परंपरा के रूप में देखा जाना चाहिए.

श्रद्धालु क्यों आते हैं यहां?

 

  • देवी बगलामुखी के दर्शन के लिए.
  • विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए.
  • पवित्र मिट्टी को प्रसाद स्वरूप प्राप्त करने के लिए.
  • मनोकामना और आशीर्वाद की कामना से.
  • नवरात्रि और अन्य पर्वों पर विशेष पूजा के लिए.

क्या कहती है परंपरा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रसाद का उद्देश्य केवल खाने की वस्तु देना नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद बांटना है. यही कारण है कि अलग-अलग मंदिरों में प्रसाद की परंपराएं भी अलग होती हैं. कहीं लड्डू, कहीं पंचामृत, कहीं भस्म और कहीं पवित्र मिट्टी प्रसाद के रूप में दी जाती है.

भारत की धार्मिक परंपराएं अपनी विविधता के लिए जानी जाती हैं. पवित्र मिट्टी का प्रसाद देने की यह परंपरा भी उसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. श्रद्धालु इसे देवी के आशीर्वाद और आस्था के प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:14 PM (IST)
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Hindu Temple Religious News India Temple Temple Mystery Sacred Soil Prasad
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