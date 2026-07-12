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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTemple Rules: मंदिर में घंटी कब बजानी चाहिए? दर्शन से पहले या बाद में, जानिए क्या कहते हैं शास्त्र

Temple Rules: मंदिर में घंटी कब बजानी चाहिए? दर्शन से पहले या बाद में, जानिए क्या कहते हैं शास्त्र

Temple Rules: मंदिर में दर्शन के समय घंटी पहले बजानी चाहिए या बाद में? जानिए घंटी बजाने का धार्मिक महत्व, सही समय और इससे जुड़ी शास्त्रीय मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 12 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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Temple Rules: भारत में मंदिरों में प्रवेश करते समय श्रद्धालु सबसे पहले घंटी बजाते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि मंदिर में दर्शन से पहले घंटी बजाना सही है या भगवान के दर्शन करने के बाद? धर्मशास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की घंटी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है.

आइए जानते हैं कि इस विषय में धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं और मंदिर में प्रवेश के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मंदिर में घंटी बजाने का क्या है महत्व?

सनातन धर्म में मंदिर की घंटी को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि घंटी की मधुर ध्वनि से वातावरण में व्याप्त नकारात्मकता दूर होती है और मन एकाग्र होकर ईश्वर की भक्ति में लग जाता है. इसके साथ ही यह ध्वनि पूजा और आराधना की शुरुआत का संकेत भी मानी जाती है.

कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि घंटी की ध्वनि से भक्त का ध्यान सांसारिक चिंताओं से हटकर भगवान की ओर केंद्रित होता है.

दर्शन से पहले घंटी बजानी चाहिए या बाद में?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय, भगवान के दर्शन से पहले हल्के और श्रद्धापूर्वक घंटी बजाना अधिक उचित माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति का विनम्र भाव प्रकट होता है और पूजा के लिए मन तैयार होता है.

हालांकि, सभी मंदिरों में एक जैसे नियम नहीं होते. कुछ प्राचीन मंदिरों में विशेष समय, आरती या पूजा के दौरान घंटी बजाने की अनुमति नहीं होती. ऐसे में मंदिर के स्थानीय नियमों और पुजारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए.

क्या जोर-जोर से घंटी बजाना सही है?

धार्मिक दृष्टि से घंटी बजाने का उद्देश्य शोर करना नहीं, बल्कि श्रद्धा व्यक्त करना है. इसलिए घंटी को बहुत तेज या बार-बार बजाने से बचना चाहिए. विशेष रूप से यदि मंदिर में ध्यान, जप, अभिषेक या कोई विशेष पूजा चल रही हो तो संयम बनाए रखना उचित माना जाता है.

घंटी बजाने के बाद क्या करें?

घंटी बजाने के बाद शांत मन से भगवान के दर्शन करें. इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मंत्रों का जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना करें. दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा करना और प्रसाद ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है.

मंदिर में दर्शन के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

  • मंदिर में प्रवेश से पहले जूते-चप्पल निर्धारित स्थान पर उतारें.
  • हाथ-पैर साफ करके ही मंदिर में प्रवेश करें.
  • घंटी श्रद्धा और मर्यादा के साथ बजाएं.
  • मंदिर परिसर में ऊंची आवाज में बातचीत करने से बचें.
  • भगवान के सामने मोबाइल फोन का अनावश्यक उपयोग न करें.
  • मंदिर की स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें.
  • मंदिर प्रशासन और पुजारी द्वारा बताए गए नियमों का सम्मान करें.

यह भी पढ़े- hariyali teej 2026: जानें पूजा की सही टाइमिंग, शुभ योग और किन राशियों पर होगी माता पार्वती की विशेष कृपा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 12 Jul 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Hindu Temple Temple Bell Temple Darshan Hindu Worship Temple Etiquette Temple Bell Rules Temple Rituals
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