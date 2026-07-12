Temple Rules: भारत में मंदिरों में प्रवेश करते समय श्रद्धालु सबसे पहले घंटी बजाते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि मंदिर में दर्शन से पहले घंटी बजाना सही है या भगवान के दर्शन करने के बाद? धर्मशास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की घंटी केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है.

आइए जानते हैं कि इस विषय में धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं और मंदिर में प्रवेश के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मंदिर में घंटी बजाने का क्या है महत्व?

सनातन धर्म में मंदिर की घंटी को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि घंटी की मधुर ध्वनि से वातावरण में व्याप्त नकारात्मकता दूर होती है और मन एकाग्र होकर ईश्वर की भक्ति में लग जाता है. इसके साथ ही यह ध्वनि पूजा और आराधना की शुरुआत का संकेत भी मानी जाती है.

कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि घंटी की ध्वनि से भक्त का ध्यान सांसारिक चिंताओं से हटकर भगवान की ओर केंद्रित होता है.

दर्शन से पहले घंटी बजानी चाहिए या बाद में?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय, भगवान के दर्शन से पहले हल्के और श्रद्धापूर्वक घंटी बजाना अधिक उचित माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति का विनम्र भाव प्रकट होता है और पूजा के लिए मन तैयार होता है.

हालांकि, सभी मंदिरों में एक जैसे नियम नहीं होते. कुछ प्राचीन मंदिरों में विशेष समय, आरती या पूजा के दौरान घंटी बजाने की अनुमति नहीं होती. ऐसे में मंदिर के स्थानीय नियमों और पुजारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए.

क्या जोर-जोर से घंटी बजाना सही है?

धार्मिक दृष्टि से घंटी बजाने का उद्देश्य शोर करना नहीं, बल्कि श्रद्धा व्यक्त करना है. इसलिए घंटी को बहुत तेज या बार-बार बजाने से बचना चाहिए. विशेष रूप से यदि मंदिर में ध्यान, जप, अभिषेक या कोई विशेष पूजा चल रही हो तो संयम बनाए रखना उचित माना जाता है.

घंटी बजाने के बाद क्या करें?

घंटी बजाने के बाद शांत मन से भगवान के दर्शन करें. इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मंत्रों का जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना करें. दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा करना और प्रसाद ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है.

मंदिर में दर्शन के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

मंदिर में प्रवेश से पहले जूते-चप्पल निर्धारित स्थान पर उतारें.

हाथ-पैर साफ करके ही मंदिर में प्रवेश करें.

घंटी श्रद्धा और मर्यादा के साथ बजाएं.

मंदिर परिसर में ऊंची आवाज में बातचीत करने से बचें.

भगवान के सामने मोबाइल फोन का अनावश्यक उपयोग न करें.

मंदिर की स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें.

मंदिर प्रशासन और पुजारी द्वारा बताए गए नियमों का सम्मान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.