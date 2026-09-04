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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजन्माष्टमी पर हरिद्वार पहुंचीं सूरीनाम की राजदूत; मनसा देवी और दक्षिण काली मंदिर में टेका माथा

जन्माष्टमी पर हरिद्वार पहुंचीं सूरीनाम की राजदूत; मनसा देवी और दक्षिण काली मंदिर में टेका माथा

जन्माष्टमी पर सूरीनाम की राजदूत हनीशा जयराम ने हरिद्वार में मां मनसा देवी और दक्षिण काली मंदिर में दर्शन किए. स्वामी कैलाशानंद गिरि से आशीर्वाद ले उन्होंने इसे सुखद अनुभव बताया.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 04 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में विदेशी राजनयिकों की भी गहरी आस्था देखने को मिली. दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की राजदूत हनीशा जयराम कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हरिद्वार की धार्मिक यात्रा पर पहुंचीं.

उन्होंने मां मनसा देवी और सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश और दुनिया की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की. इस दौरान उन्होंने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लिया.

'यहां आकर मिली आत्मिक शांति, शब्दों में बयां करना मुश्किल'

मंदिरों में दर्शन और पूजन के बाद सूरीनाम की राजदूत हनीशा जयराम ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि देवभूमि और तीर्थनगरी हरिद्वार में आकर उन्हें एक अलौकिक शांति और आंतरिक संतोष की अनुभूति हुई है.

राजदूत ने भावुक होते हुए कहा, "यहां आकर जो अंदर से शांति महसूस हो रही है, उसे शब्दों में बांधना बेहद कठिन है. सनातन परंपरा के इन पावन स्थलों पर आकर मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली और सम्मानित महसूस कर रही हूं." उन्होंने भारतीय संस्कृति, मां गंगा और यहां की संत परंपरा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की.

स्वामी कैलाशानंद गिरि ने की राजदूत की सादगी की सराहना

आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने राजदूत हनीशा जयराम का स्वागत करते हुए उनके सरल और धार्मिक स्वभाव की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि सूरीनाम की राजदूत का भारत और सनातन धर्म के प्रति गहरा लगाव है.

स्वामी कैलाशानंद गिरि ने बातचीत में बताया:

  • सनातन से जुड़ाव: राजदूत ने मां मनसा देवी और दक्षिण काली मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की.
  • भारत-सूरीनाम संबंध: हनीशा जयराम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की प्रबल इच्छा रखती हैं. उन्होंने आगे भी धर्मनगरी आते रहने का संकल्प दोहराया है.
  • केदारनाथ यात्रा की इच्छा: राजदूत बाबा केदारनाथ के दर्शन की भी इच्छुक थीं, लेकिन वर्तमान मौसम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिलहाल यह यात्रा टालने का सुझाव दिया गया है.

कांगड़ा आश्रम में धूमधाम से मना कान्हा का जन्मोत्सव

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने देश और दुनिया भर के सनातनियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण पूरे संसार के 'जगतगुरु' हैं और उनका जीवन समूची मानवता को प्रेम, कर्म और धर्म का मार्ग दिखाता है.

हरिद्वार स्थित कांगड़ा आश्रम में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास और वैदिक परंपरा के साथ मनाया जा रहा है. महाराज श्री ने सभी श्रद्धालुओं से आश्रम पहुंचकर कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने और प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 04 Sep 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Mansa Devi Temple SWAMI KAILASHANAND GIRI Krishna Janmashtami 2026 Dakshin Kali Temple
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