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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPisces Daily Horoscope 27 October 2026: सीनियर्स की गाइडलाइन से पूरे होंगे ऑफिशियल टारगेट, पार्टनर संग बहस टालने की सलाह; मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Pisces Daily Horoscope 27 October 2026: सीनियर्स की गाइडलाइन से पूरे होंगे ऑफिशियल टारगेट, पार्टनर संग बहस टालने की सलाह; मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Meen Rashifal 27 October 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! तीसरे चंद्रमा का प्रभाव, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस ग्रोथ, ऑफिस में तरक्की, पारिवारिक विश्वास और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 07:42 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई-बहन, नेटवर्क, संवाद व सकारात्मक बदलाव स्थान) के प्रभाव से आपके जीवन में बड़े, दूरगामी और स्थायी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे; आपकी कार्यशैली और प्रभाव में नया निखार आएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

  • दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

कर्मचारियों से बेहतर तालमेल, रुकेगा पलायन: आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान (Business Unit) पर कर्मचारियों के साथ बेहद आत्मीय और कुशल व्यवहार बनाए रखने में सफल होंगे. आपके सौहार्दपूर्ण रवैये के कारण कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे और किसी अन्य फर्म या संस्थान में जाने का विचार पूरी तरह त्याग देंगे.

ग्रहों का साथ, दूरदराज से मिलेगा बेहतरीन मुनाफा: ग्रहों की शुभ स्थिति पूरी तरह आपके फेवर में होने से व्यापार में उल्लेखनीय तरक्की होगी और कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है. आज अपने प्रॉडक्ट्स की बिक्री (Sales) और आउटरीच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें; दूरदराज के क्षेत्रों और बाहरी संपर्कों से संबंधित व्यावसायिक सौदों में आशातीत आर्थिक सफलता हाथ लगेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सर्वार्थ सिद्धि योग से रुकावटें खत्म, आगे बढ़ने के मौके: वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में लंबे समय से आ रही सभी रुकावटें, तकनीकी खामियां और प्रोजेक्ट की पेंडेंसी आज पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी. नौकरीपेशा जातकों को करियर में पदोन्नति और आगे बढ़ने के नए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे.

सीनियर की गाइडलाइन से पूरे होंगे दायित्व: दफ्तर में उच्चाधिकारियों (Seniors) के दिशा-निर्देशों और मार्गदर्शन में काम करते हुए आप अपने सभी दायित्वों को समय पर पूरा करेंगे. हालांकि, परिस्थितियों में संयम और धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा; दिन के दौरान किसी शुभ सूचना से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पार्टनर संग बहस से बचें, माता-पिता से बढ़ा हौसला: वैवाहिक जीवन में किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जीवनसाथी के साथ व्यर्थ की बहस करने से बचें; शांत रहना ही रिश्ते के लिए हितकर रहेगा. परिवार में माता-पिता की आप पर अटूट आशा और गहरा विश्वास आपके आंतरिक आत्मविश्वास को नई मजबूती प्रदान करेगा.

छात्रों की परीक्षा पर पैनी एकाग्रता: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive & General Exams) की तैयारी में जुटे विद्यार्थी वर्ग आज पूरी तन्मयता से अपने अध्ययन और रिवीजन में व्यस्त रहेंगे; समय का सदुपयोग बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और पराक्रम उच्च स्तर पर रहेगा. दिनभर के परिश्रम के बाद हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में स्थान दें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फल में वृद्धि हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर अर्पित करते हुए 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या विद्यार्थी को धार्मिक पुस्तक, फल या गुड़ का दान करें. इससे व्यावसायिक विस्तार में आ रही बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
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