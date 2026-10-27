Aaj Ka Meen Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई-बहन, नेटवर्क, संवाद व सकारात्मक बदलाव स्थान) के प्रभाव से आपके जीवन में बड़े, दूरगामी और स्थायी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे; आपकी कार्यशैली और प्रभाव में नया निखार आएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग , सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , (एवं वरीयान योग प्रभाव) चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

कर्मचारियों से बेहतर तालमेल, रुकेगा पलायन: आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान (Business Unit) पर कर्मचारियों के साथ बेहद आत्मीय और कुशल व्यवहार बनाए रखने में सफल होंगे. आपके सौहार्दपूर्ण रवैये के कारण कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे और किसी अन्य फर्म या संस्थान में जाने का विचार पूरी तरह त्याग देंगे.

ग्रहों का साथ, दूरदराज से मिलेगा बेहतरीन मुनाफा: ग्रहों की शुभ स्थिति पूरी तरह आपके फेवर में होने से व्यापार में उल्लेखनीय तरक्की होगी और कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है. आज अपने प्रॉडक्ट्स की बिक्री (Sales) और आउटरीच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें; दूरदराज के क्षेत्रों और बाहरी संपर्कों से संबंधित व्यावसायिक सौदों में आशातीत आर्थिक सफलता हाथ लगेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सर्वार्थ सिद्धि योग से रुकावटें खत्म, आगे बढ़ने के मौके: वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में लंबे समय से आ रही सभी रुकावटें, तकनीकी खामियां और प्रोजेक्ट की पेंडेंसी आज पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी. नौकरीपेशा जातकों को करियर में पदोन्नति और आगे बढ़ने के नए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे.

सीनियर की गाइडलाइन से पूरे होंगे दायित्व: दफ्तर में उच्चाधिकारियों (Seniors) के दिशा-निर्देशों और मार्गदर्शन में काम करते हुए आप अपने सभी दायित्वों को समय पर पूरा करेंगे. हालांकि, परिस्थितियों में संयम और धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा; दिन के दौरान किसी शुभ सूचना से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पार्टनर संग बहस से बचें, माता-पिता से बढ़ा हौसला: वैवाहिक जीवन में किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जीवनसाथी के साथ व्यर्थ की बहस करने से बचें; शांत रहना ही रिश्ते के लिए हितकर रहेगा. परिवार में माता-पिता की आप पर अटूट आशा और गहरा विश्वास आपके आंतरिक आत्मविश्वास को नई मजबूती प्रदान करेगा.

छात्रों की परीक्षा पर पैनी एकाग्रता: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive & General Exams) की तैयारी में जुटे विद्यार्थी वर्ग आज पूरी तन्मयता से अपने अध्ययन और रिवीजन में व्यस्त रहेंगे; समय का सदुपयोग बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा और पराक्रम उच्च स्तर पर रहेगा. दिनभर के परिश्रम के बाद हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में स्थान दें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फल में वृद्धि हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर अर्पित करते हुए 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या विद्यार्थी को धार्मिक पुस्तक, फल या गुड़ का दान करें. इससे व्यावसायिक विस्तार में आ रही बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

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