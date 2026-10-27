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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 27 October 2026: चौथे चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, फेस्टिव सीजन में निवेश टालने की सलाह और वर्कप्लेस पर कड़ा रुख जरूरी

Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 October 2026: चौथे चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, फेस्टिव सीजन में निवेश टालने की सलाह और वर्कप्लेस पर कड़ा रुख जरूरी

Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 October 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! चौथे भाव के चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में निवेश से बचें, ऑफिस प्रोजेक्ट अलर्ट, पारिवारिक शिकायतें और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 07:37 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) के प्रभाव से आपको आंतरिक रूप से भावनात्मक तनाव और मानसिक अशांति से जूझना पड़ सकता है; मन में कई तरह की चिंताएं और आशंकाएं बनी रह सकती हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

  • दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

फेस्टिव सीजन में निवेश से बचें, कड़ा मुकाबला: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) में बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा और गलाकाट कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा. ऐसे माहौल में आज व्यापार के विस्तार हेतु किसी भी प्रकार का नया बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचें.

सीक्रेट्स लीक न करें, करीबी से नुकसान का अंदेशा: अपनी किसी भी नई व्यावसायिक योजना, वित्तीय स्थिति या आगामी गतिविधियों की चर्चा किसी बाहरी अथवा मित्र मंडली में न करें; आपके अपने ही कुछ करीबी लोग अनजाने या जानबूझकर आपके व्यापार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. कारोबार में जरा सी लापरवाही भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में कड़ा रुख अपनाएं, प्रोजेक्ट में अलर्ट: इस समय कार्यस्थल की व्यवस्था और अनुशासन के प्रति आपको सख्त रुख अपनाने की सख्त जरूरत है. किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी की लापरवाही के कारण पूरे प्रोजेक्ट की पूर्व निर्धारित व्यवस्था बिगड़ सकती है.

जोखिम से बचें, सहकर्मियों संग तनातनी: कार्यस्थल पर किसी भी जोखिम भरे कार्य या अनैतिक शॉर्टकट से पूरी दूरी बनाए रखें. पूर्व में की गई किसी कार्यगत चूक या गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है. कुछ सहकर्मी आपको जानबूझकर परेशान करने का प्रयास करेंगे और वहां 'टिट फॉर टैट' (जैसे को तैसा) वाली स्थिति बन सकती है; संयम से काम लें.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

परिवार में असंतोष, माता-पिता की नाराजगी: घर में परिवार के सदस्यों की तीखी शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है. आपके हालिया व्यवहार, कड़वे बोल या आचरण से माता-पिता असंतुष्ट और दुखी हो सकते हैं; समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए विनम्रता से उनकी बात सुनें और विवाद शांत करें.

छात्रों व खिलाड़ियों को आलस्य त्यागने की सलाह: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने भीतर के आलस्य और टालमटोल की आदत को तुरंत दूर करें. जब तक आप दिन-रात एक करके कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक करियर को मनचाहा आकार देना संभव नहीं होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, घबराहट या मानसिक अवसाद की स्थिति बन सकती है. गहरी सांस लें, प्राणायाम करें और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अनिष्ट निवारण हेतु प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें तथा 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' और 'बजरंग बाण' का तीन बार पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या कंबल का दान करें. इससे भावनात्मक तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र के संकट टलेंगे और पारिवारिक वातावरण में शांति लौटेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:37 AM (IST)
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