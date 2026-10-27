Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) के प्रभाव से आपको आंतरिक रूप से भावनात्मक तनाव और मानसिक अशांति से जूझना पड़ सकता है; मन में कई तरह की चिंताएं और आशंकाएं बनी रह सकती हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और (एवं वरीयान योग प्रभाव) चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

फेस्टिव सीजन में निवेश से बचें, कड़ा मुकाबला: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) में बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा और गलाकाट कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा. ऐसे माहौल में आज व्यापार के विस्तार हेतु किसी भी प्रकार का नया बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचें.

सीक्रेट्स लीक न करें, करीबी से नुकसान का अंदेशा: अपनी किसी भी नई व्यावसायिक योजना, वित्तीय स्थिति या आगामी गतिविधियों की चर्चा किसी बाहरी अथवा मित्र मंडली में न करें; आपके अपने ही कुछ करीबी लोग अनजाने या जानबूझकर आपके व्यापार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. कारोबार में जरा सी लापरवाही भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में कड़ा रुख अपनाएं, प्रोजेक्ट में अलर्ट: इस समय कार्यस्थल की व्यवस्था और अनुशासन के प्रति आपको सख्त रुख अपनाने की सख्त जरूरत है. किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी की लापरवाही के कारण पूरे प्रोजेक्ट की पूर्व निर्धारित व्यवस्था बिगड़ सकती है.

जोखिम से बचें, सहकर्मियों संग तनातनी: कार्यस्थल पर किसी भी जोखिम भरे कार्य या अनैतिक शॉर्टकट से पूरी दूरी बनाए रखें. पूर्व में की गई किसी कार्यगत चूक या गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है. कुछ सहकर्मी आपको जानबूझकर परेशान करने का प्रयास करेंगे और वहां 'टिट फॉर टैट' (जैसे को तैसा) वाली स्थिति बन सकती है; संयम से काम लें.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

परिवार में असंतोष, माता-पिता की नाराजगी: घर में परिवार के सदस्यों की तीखी शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है. आपके हालिया व्यवहार, कड़वे बोल या आचरण से माता-पिता असंतुष्ट और दुखी हो सकते हैं; समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए विनम्रता से उनकी बात सुनें और विवाद शांत करें.

छात्रों व खिलाड़ियों को आलस्य त्यागने की सलाह: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने भीतर के आलस्य और टालमटोल की आदत को तुरंत दूर करें. जब तक आप दिन-रात एक करके कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक करियर को मनचाहा आकार देना संभव नहीं होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, घबराहट या मानसिक अवसाद की स्थिति बन सकती है. गहरी सांस लें, प्राणायाम करें और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अनिष्ट निवारण हेतु प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें तथा 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' और 'बजरंग बाण' का तीन बार पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या कंबल का दान करें. इससे भावनात्मक तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र के संकट टलेंगे और पारिवारिक वातावरण में शांति लौटेगी.

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