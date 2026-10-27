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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 27 October 2026: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा के दम पर छूएंगे सफलता का शिखर, पैतृक व्यापार में वित्तीय लाभ व जॉब में तरक्की

Aaj Ka Makar Rashifal 27 October 2026: 5वें चंद्रमा से प्रतिभा के दम पर छूएंगे सफलता का शिखर, पैतृक व्यापार में वित्तीय लाभ व जॉब में तरक्की

Aaj Ka Makar Rashifal 27 October 2026: मकर राशि का दैनिक राशिफल! 5वें भाव के चंद्रमा का प्रभाव, पैतृक व्यापार में लाभ, बिजनेस शुभ समय, जॉब में तरक्की और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 07:33 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मक प्रतिभा, उच्च पद, वित्तीय लाभ व प्रेम स्थान) के प्रभाव से आप अपनी मौलिक प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और अद्वितीय कार्यकुशलता के दम पर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सक्षम होंगे; लोग आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

  • दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • विशेष बिजनेस प्लानिंग मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Finance)

पैतृक व्यापार में बढ़त, सोच-समझकर लें फैसले: आपका पुश्तैनी या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) काफी अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, जिससे बेहतरीन वित्तीय लाभ (Financial Gain) के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, पूंजी या विस्तार से जुड़ा कोई भी अहम फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें, पूर्ण सोच-विचार के बाद ही कदम बढ़ाएं.

बिजनेस प्लानिंग के शुभ मुहूर्त, न्यू बिजनेसमैन को गुड न्यूज: यदि आप अपने कारोबार में कुछ नया प्रयोग या नई प्लानिंग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक अथवा शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य का समय आपके लिए सर्वोत्तम व शुभ फलदायी रहेगा. नए व्यापारियों (New Businessmen) को शाम तक किसी बड़े क्लाइंट या ऑर्डर से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर मिल सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मन लगाकर किए काम की तारीफ, उन्नति के संकेत: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) पूरे मनोयोग और निष्ठा से अपने असाइनमेंट्स पूरे करेंगे, जिसकी बदौलत कार्यस्थल पर अधिकारियों द्वारा आपकी जमकर प्रशंसा की जाएगी. यह सकारात्मक माहौल भविष्य में प्रमोशन और पदोन्नति के मजबूत मार्ग खोलेगा.

सकारात्मक रहेगा दिन, पार्ट टाइम जॉब से लाभ: कार्यक्षेत्र में आपका दिन काफी सहज, आसान और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बीतेगा. जो जातक कोई साइड बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य पर आत्मचिंतन व सही रणनीति बनाने से अच्छा आर्थिक फायदा मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व कलाकार (Love, Family & Health)

लव लाइफ में जोश, परिजनों संग आनंद: प्रेम जीवन (Love Life) में नया उत्साह, जोश और गहरा आकर्षण बढ़ेगा. दिनभर की भागदौड़ या किसी मानसिक तनाव के बीच अचानक कोई शुभ समाचार मिलने से मन को गहरा सुकून मिलेगा. शाम को परिवारजनों के साथ हंसी-मजाक व आमोद-प्रमोद से भरपूर समय बीतेगा.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी मनचाहे फील्ड में रचेंगे इतिहास: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) पूरी तरह अपने मनचाहे फील्ड में तल्लीन रहेंगे और अपनी मेहनत से उत्कृष्ट मुकाम हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव के चंद्रमा से दिन ऊर्जावान रहेगा. पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए नियमित समय पर भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' व 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, दूध या अन्न का दान करें. इससे बौद्धिक क्षमता तीव्र होगी, पैतृक व्यापार में अपार लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
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