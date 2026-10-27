Aaj Ka Makar Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मक प्रतिभा, उच्च पद, वित्तीय लाभ व प्रेम स्थान) के प्रभाव से आप अपनी मौलिक प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और अद्वितीय कार्यकुशलता के दम पर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सक्षम होंगे; लोग आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग , सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , (एवं वरीयान योग प्रभाव) चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) विशेष बिजनेस प्लानिंग मुहूर्त: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Finance)

पैतृक व्यापार में बढ़त, सोच-समझकर लें फैसले: आपका पुश्तैनी या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) काफी अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, जिससे बेहतरीन वित्तीय लाभ (Financial Gain) के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, पूंजी या विस्तार से जुड़ा कोई भी अहम फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें, पूर्ण सोच-विचार के बाद ही कदम बढ़ाएं.

बिजनेस प्लानिंग के शुभ मुहूर्त, न्यू बिजनेसमैन को गुड न्यूज: यदि आप अपने कारोबार में कुछ नया प्रयोग या नई प्लानिंग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक अथवा शाम 05:15 से 06:15 बजे के मध्य का समय आपके लिए सर्वोत्तम व शुभ फलदायी रहेगा. नए व्यापारियों (New Businessmen) को शाम तक किसी बड़े क्लाइंट या ऑर्डर से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर मिल सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मन लगाकर किए काम की तारीफ, उन्नति के संकेत: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) पूरे मनोयोग और निष्ठा से अपने असाइनमेंट्स पूरे करेंगे, जिसकी बदौलत कार्यस्थल पर अधिकारियों द्वारा आपकी जमकर प्रशंसा की जाएगी. यह सकारात्मक माहौल भविष्य में प्रमोशन और पदोन्नति के मजबूत मार्ग खोलेगा.

सकारात्मक रहेगा दिन, पार्ट टाइम जॉब से लाभ: कार्यक्षेत्र में आपका दिन काफी सहज, आसान और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बीतेगा. जो जातक कोई साइड बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य पर आत्मचिंतन व सही रणनीति बनाने से अच्छा आर्थिक फायदा मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व कलाकार (Love, Family & Health)

लव लाइफ में जोश, परिजनों संग आनंद: प्रेम जीवन (Love Life) में नया उत्साह, जोश और गहरा आकर्षण बढ़ेगा. दिनभर की भागदौड़ या किसी मानसिक तनाव के बीच अचानक कोई शुभ समाचार मिलने से मन को गहरा सुकून मिलेगा. शाम को परिवारजनों के साथ हंसी-मजाक व आमोद-प्रमोद से भरपूर समय बीतेगा.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी मनचाहे फील्ड में रचेंगे इतिहास: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) पूरी तरह अपने मनचाहे फील्ड में तल्लीन रहेंगे और अपनी मेहनत से उत्कृष्ट मुकाम हासिल करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम भाव के चंद्रमा से दिन ऊर्जावान रहेगा. पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए नियमित समय पर भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' व 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, दूध या अन्न का दान करें. इससे बौद्धिक क्षमता तीव्र होगी, पैतृक व्यापार में अपार लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे.

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