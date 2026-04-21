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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSurdas Jayanti 2026 Wishes: भक्ति, प्रेम और कृष्ण-रस के अमर कवि सूरदास जयंती की सभी को दें शुभकामनाएं, भेजें ये संदेश

Surdas Jayanti 2026 Wishes: भक्ति, प्रेम और कृष्ण-रस के अमर कवि सूरदास जयंती की सभी को दें शुभकामनाएं, भेजें ये संदेश

Surdas Jayanti 2026 Wishes: कृष्ण भक्त सूरदास जी की जयंती आज पर अपने परिजनों और प्रियजनों को भेजें ये संदेश. यहां देखिए अर्थपूर्ण, सरल और भक्तिभय शुभकामनाएं (Surdas Jayanti Shubhkamnaye in hindi).

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Apr 2026 09:16 AM (IST)
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Surdas Jayanti 2026 Wishes:  सूरदास को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और भक्तिकाल के महान संतों में से एक माना जाता है. सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी (संवत् 1535) पर हुआ था. सूरदास श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे.  इसलिए सूरदास जयंती पर उनके आराध्य भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने का महत्व है.

सूरदास ने अपनी प्रेम, भक्ति और करणा से भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप का ऐसा जीवंत चित्रण किया, जो आज भी लोगों के हृदय को छू लेता है. इस दिन कृष्ण मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन भी होता है. सूरदास जयंती का विशेष दिन भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा को समझने का अवसर भी है. इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भेज सूरदास जयंती की बधाई भी देते हैं. अगर आप भी अपने परिवार वालों, मित्रों, सहपाठी या कलीग आदि को सूरदास जयंती की बधाई देना चाहते हैं तो यहां देखें भक्तिमय शुभकामनाएं संदेश- Surdas Jayanti 2026 Wishes Messages image Shubhkamnaye in hindi

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सूरदास जी की भक्ति निराली,
हर दिल में बसती है खुशहाली,
उनके पदों से मिले उजाला,
जीवन बने एक सुंदर माला।


Surdas Jayanti 2026 Wishes: भक्ति, प्रेम और कृष्ण-रस के अमर कवि सूरदास जयंती की सभी को दें शुभकामनाएं, भेजें ये संदेश

अंधकार में भी दिखाया प्रकाश,
भक्ति से जोड़ा हर एक श्वास,
सूरदास जी का जीवन संदेश,
देता है सच्चे प्रेम का विशेष।


Surdas Jayanti 2026 Wishes: भक्ति, प्रेम और कृष्ण-रस के अमर कवि सूरदास जयंती की सभी को दें शुभकामनाएं, भेजें ये संदेश

कृष्ण भक्ति का जो रंग चढ़ाया,
सूरदास जी ने जग को बताया,
उनकी वाणी से सीख लें हम,
जीवन में प्रेम बढ़ाएं हरदम।


Surdas Jayanti 2026 Wishes: भक्ति, प्रेम और कृष्ण-रस के अमर कवि सूरदास जयंती की सभी को दें शुभकामनाएं, भेजें ये संदेश

कृष्ण भक्ति का जो दीप जलाया,
सूरदास जी ने प्रेम सिखाया,
उनके चरणों में शीश झुकाएं,
जयंती पर सब मंगल गाएं।


Surdas Jayanti 2026 Wishes: भक्ति, प्रेम और कृष्ण-रस के अमर कवि सूरदास जयंती की सभी को दें शुभकामनाएं, भेजें ये संदेश

रे मन कृष्ण नाम कहि लीजै गुरु के बचन अटल करि मानहिं,
साधु समागम कीजै कृष्ण नाम रस बह्यो जात है,
तृषावंत है पीजै सूरदास हरिसरन ताकिए, जन्म सफल करी लीजै.
सूरदास जयंती 2026 की आप सभी को शुभकामनाएं.

कृष्ण प्रेम की गहराई सिखाई,
भक्ति में सच्चाई बताई,
सूरदास जी का आशीर्वाद मिले,
हर मनोकामना पूरी हो जाए.
सूरदास जयंती 2026 की सभी को शुभकामनाएं

सूरदास को अपने भीतर खोजो,
हमें तो बस एक दयालु और ईमानदार दिल की जरूरत है,
अगर आप भगवान कृष्ण को नहीं पा सकते हैं,
तो उन्हें अपने माता-पिता के अंदर महसूस करें.
सूरदास जयंती की शुभकामनाएं।

  • कृष्ण भक्त भक्ति और वात्सल्य रस के कवि संत सूरदास जयंती
    सूरदास जयंती 2026 की बधाई.
  • जसोदा हरि पालनैं झुलावै, हलरावै दुलरावै मल्हावै जोइ सोइ कछु गावै. महाकवि सूरदास जयंती की शुभकामना. 
  • आप सभी को सूरदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • महाकवि सूरदास जी की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं कोटि-कोटि नमन.
  • कृष्ण भक्त भक्ति और वात्सल्य रस के कवि संत सूरदास जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं.

ये भी पढ़ें: Surdas Jayanti 2026: सूरदास के 10 प्रसिद्ध दोहे और विचार, भक्ति, प्रेम और जीवन दर्शन की अमर सीख
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 21 Apr 2026 09:16 AM (IST)
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