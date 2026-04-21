Adi Shankaracharya Jayanti 2026 Explained Story: भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ ऐसे भी नाम हैं, जो केवल इतिहास में ही दर्ज नहीं है, बल्कि आज भी विचारों और जीवनशैली को दिशा देते हैं. ऐसा ही एक नाम है महान संत और दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य जी का, जिनकी जयंती हर साल पंचांग (Panchang) के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाती है. आमतौर पर यह अप्रैल-मई के महीने में पड़ता है. इस साल शंकराचार्य जयंती मंगलवार, 21 अप्रैल को मनाई जा रही है.

यह दिन केवल धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि ऐसी विचारधारा का भी उत्सव है जिसने भारत को ज्ञान, एकता और आध्यात्मिक गहराई का मार्ग दिखाया. इसलिए उन्हें वैदिक धर्म का रक्षक और अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक कहा जाता है. आदि शंकराचार्य को जगद्गुरु के रूप में भी जाना जाता है. उन्होंने उस समय वैदिक ज्ञान प्रचार की शुरुआत की जब हिन्दू संस्कृति अपने पतन की ओर थी. आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है.

आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था

आदि शंकराचार्य का जन्म भले ही वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है. लेकिन गुरु शंकराचार्य के जन्म के संबंध में भ्रम है. शंकराचार्य के जीवन और दर्शन के बारे में जानने से पहले जानें उनके जन्म के बारे में-

महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक ‘सत्यार्थ प्रकाश’ में लिखते हैं कि- आदि शंकराचार्य का काल लगभग 2200 वर्ष पूर्व का था. दयानंद सरस्वती जी 138 साल पहले हुए थे. वहीं आज के इतिहासकारों के अनुसार, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 820 ईस्वी बताई जाती है. यानी शंकराचार्य केवल 32 साल ही जीए. लेकिन असल कहानी केवल मात्र इतनी सी नहीं है.

इतिहासकारों की मानें तो उनका जन्म 8वीं सदी में हुआ था. वहीं कुछ का मानना है कि उनका जन्म 700 से 750 ईस्वी के बीच हुआ था. सटीक तिथि में भ्रम रहने के कारण मठों की स्थापना की तिथि के अनुसार अनुमान लगाया जाता है, जिसके अनुसार शंकराचार्य का जन्म 400-500 ईसा पूर्व बताया जाता है. हालांकि शंकराचार्य पांच प्रकार के थे- आदि (प्रथम), कृपा, उज्जवल, मूक और अभिनव. इनमें आदि शंकराचार्य को मठ का संस्थापक बताया जाता है, जिनका जन्म 400 ईसा पूर्व हुआ था. हालांकि सिद्धांतों से भी आदि शंकराचार्य के जन्म का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है. इसलिए सटीक तिथि या वर्ष का वर्णन नहीं किया जा सकता है.

वर्तमान में 2026 वर्ष चल रहा है. विक्रम संवत इससे 57 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था. वहीं वर्तमान में विक्रम संवत 2082 चल रहा है और युधिष्ठिर संवत 5164 चल रहा है. आदि शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी. उत्तर दिशा में उन्होंने बद्रिकाश्रम में ज्योर्तिमठ की स्थापना की थी, जो 2641 से 2645 युधिष्ठिर संवत के बीच हुई. इसके बाद पश्‍चिम दिशा में द्वारिका में शारदामठ की स्थापना हुई जो 2648 युधिष्‍ठिर संवत में की थी. वहीं दक्षिण में श्रंगेरी मठ की स्थापना भी 2648 युधिष्‍ठिर संवत में हुई थी. शंकराचार्य ने पूर्व दिशा में जगन्नाथ पुरी में 2655 युधिष्‍ठिर संवत में गोवर्धन मठ की स्थापना की.

मठों में आदि शंकराचार्य से लेकर अब तक के जितने भी गुरु और शिष्य हैं. सभी की गुरु-शिष्य परंपरा का इतिहास वहां संवरक्षित है. साथ ही जो भी गुरु या शिष्य समाधि या पदवी ग्रहण करता था, सभी की भी तिथि इतिहास में दर्ज होती थी, जिसे श्लोक के जरिए लिखा जाता था. आदि गुरु शंकराचार्य (प्रथम) ने पश्‍चिम दिशा में 2648 में शारदामठ बनाया था, जिसका श्लोक है-

युधिष्ठिरशके 2631 वैशाखशुक्लापंचमी श्री मच्छशंकरावतार:।

तदुन 2663 कार्तिकशुक्लपूर्णिमायां....श्रीमच्छंशंकराभगवत्।

पूज्यपाद....निजदेहेनैव......निजधाम प्रविशन्निति।

अर्थ है कि- 2631 युधिष्‍ठिर संवत में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ. वर्तमान में 5,050 युधिष्ठिर संवत चल रहा है. यदि 2631 में हम 5164 को कम कर दें तो, शंकराचार्य के जन्म का वर्ष निकाला जा सकता है. (5164-2631=2533) यानी आज से करीब 2533 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ था. इसे अंग्रेजी या ईसाई संवत से मालूम करते हैं तो 2533 में वर्तमान वर्ष 2026 घटा दे तो आदि शंकराचार्य का जन्म 507 या 508 ईसा पूर्व हुआ था.

शंकराचार्य का जन्म और जीवन परिचय

आदि शंकराचार्य का जन्म कालड़ी गांव में हुआ था, जिसे वर्तमान में केरल के रूप में जाना जाता है. कहा जाता है कि, उनके माता-पिता शिवगुरु और आर्यम्बा, शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने शिव से संतान की प्रार्थना की थी. शिवकृपा से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ. इसलिए माता-पिता ने उनका नाम शंकर रखा था. शंकर जब केवल 7 साल के थे, तब पिता मृत्यु हो गई. मां ने अकेले ही शंकर का लालन-पालन किया. कहा जाता है कि, शंकर की माता को वेद का अच्छा ज्ञान था और 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और कम उम्र में ही संन्यास भी ग्रहण कर लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े. 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य संन्यास ले लिया.

शंकराचार्य ने बाल्यावस्था में ही दुनिया को समझ लिया और युवावस्था में पूरे भारत को पैदल नापा. साथ ही उन्होंने ‘अद्वैत’ (Advaita Vedanta) जैसे गूढ़ दर्शन को सरल बना दिया. दरअसल संन्यास लेने के बाद शंकराचार्य गुरु की खोज में निकल पड़े और अंततः उन्हें गुरु के रूप में गोविंद भगवत्पाद मिले और यहीं से उनके ज्ञान को दिशा मिली. शंकराचार्य ने वेदांत का गहन अध्ययन किया और ‘अद्वैत’ की उस अवधारणा को समझा, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी. उन्हें अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक कहा जाता था.

शंकराचार्य ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो आज भी अध्ययन और चिंतन का आधार हैं. उनकी रचनाओं में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है. आदि शंकराचार्य की विभिन्न दर्शन और शिक्षाओं को केवल अगर एक पंक्ति में वर्णित किया जाए तो वह यह हो सकता है-

ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न अपरः

अर्थ है- ब्रह्म (परमात्मा) ही एकमात्र सत्य है, सिवाय इसके कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मिथ्या है.

चार वेद के आधार पर चार मठों की स्थापना





श्रृंगेरी शारदा पीठम - आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला मठ, जो भारत के दक्षिणी भाग में, तुंगा तट पर स्थित था. श्रृंगेरी शारदा पीठम, जो ' अहं ब्रह्मास्मि ' (मैं ब्रह्म हूँ) का समर्थन करता है और यजुर्वेद के आधार पर निर्मित हुआ.

- आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला मठ, जो भारत के दक्षिणी भाग में, तुंगा तट पर स्थित था. श्रृंगेरी शारदा पीठम, जो (मैं ब्रह्म हूँ) का समर्थन करता है और यजुर्वेद के आधार पर निर्मित हुआ. द्वारका पीठ – भारत के पश्चिम में द्वारका पीठ है. हस्त मलक (हस्तमलकाचार्य) को इस मठ का अधिपति नियुक्त किया गया था. यह मठ सामवेद के ' तत्त्वमसि ' पर आधारित था.

भारत के पश्चिम में द्वारका पीठ है. हस्त मलक (हस्तमलकाचार्य) को इस मठ का अधिपति नियुक्त किया गया था. यह मठ सामवेद के पर आधारित था. ज्योतिर्मठ पीठम्- भारत के उत्तरी भाग में स्थित इस मठ के प्रमुख तोटकाचार्य थे. इस मठ की स्थापना अथर्ववेद के आधार पर की गई थी.

भारत के उत्तरी भाग में स्थित इस मठ के प्रमुख तोटकाचार्य थे. इस मठ की स्थापना अथर्ववेद के आधार पर की गई थी. गोवर्धन मठ - भारत के पूर्वी भाग में स्थित गोवर्धन मठ जगन्नाथ पुरी मंदिर का एक भाग है. पद्मपाद इस मठ के प्रमुख थे, जो 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (जागरूकता ही ब्रह्म है) के सिद्धांत का समर्थन करता था. यह मठ ऋग्वेद के आधार पर स्थापित की गई थी.

चार मठ ही नहीं शंकराचार्य ने की दसनानी संप्रदाय की स्थापना

आदि शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की, जिसके बाद में कई लोग जानते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, शंकराचार्य ने ही 9वीं शताब्दी में दसनानी (10) संप्रदाय की भी स्थापना की जो इस प्रकार हैं-

1. गिरि,

2. पर्वत

3. सागर. इनके ऋषि हैं भ्रगु.

4. पुरी,

5. भारती

6. सरस्वती. इनके ऋषि हैं शांडिल्य.

7. वन

8. अरण्य के ऋषि हैं काश्यप.

9.तीर्थ

10. आश्रम के ऋषि अवगत हैं.





शंकराचार्य कैसे बनते हैं?

उनका पूरा नाम शंकर था. उन्होंने शंकराचार्य परंपरा की स्थापना की, इसले उन्हें आदि (प्रथम) शंकराचार्य कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, शंकराचार्य कैसे बना जाता है. बता दें कि, शंकराचार्य बनने के लिए कुछ मुख्य प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, जो इस प्रकार हैं- गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन और पिंडदान, रुद्राक्ष धारण करना, चार वेदों और छह वेदांगों का गहन ज्ञान, विद्वान संतों, आचार्य महामंडलेश्वरों और काशी विद्वत परिषद की स्वीकृति.

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