Rashifal 6 June 2026: चंद्रमा का डबल गोचर खुलेगा तरक्की के रास्ते, जानें किसे होगा फायदा, मेष से मीन तक राशिफल
Rashifal 6 June 2026: मेष को मिलेगी तनाव से राहत, सिंह वालों को मिलेगी बॉस की शाबाशी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें सोमवार का पंचांग, शुभ रंग-अंक और मेष से मीन राशि का सटीक दैनिक राशिफल.
Rashifal: आज 06 जून 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष तिथि षष्ठी रात्रि 10 बजकर 07 मिनट तक रहेगा, उपरांत सप्तमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेगे,शुक्र ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,वृषभ राशि में है.चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगे.
दोपहर 03:31 उपरांत कुम्भ में संचरण करेगे आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा, रहेगा, आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव तथा एकादश भाव दोनों में संचरण करेंगे,पारिवारिक मोर्चे पर दिन सकारात्मक रहेगा. समाज और लोकहित के लिए किए गए आपके प्रयासों से आपका मन खुश रहेगा और आपको आत्म-तुष्टि मिलेगी. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज़ न करें.
- करियर और व्यापार: व्यापार और करियर के क्षेत्र में आज आप नई योजनाएं बना सकेंगे और उन्हें लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे. हालांकि, कार्यक्षेत्र में आपको तत्काल कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकेगा, लेकिन निराश न हों. आज आपको अपनी क्षमता से अतिरिक्त मेहनत करना होगी, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा. आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने में पूरी तरह सफल रहेंगे और उनकी चालों को नाकाम कर देंगे.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा. यदि आप किसी खास मोमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें. अपने पार्टनर के साथ संवाद में मधुरता बनाए रखें. किसी छोटी सी गलतफहमी को बढ़ने से रोकें, वरना माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा रहेगा. बस अतिरिक्त मेहनत और व्यस्तता के कारण मानसिक थकान हो सकती है. इसलिए अपनी दिनचर्या में थोड़े आराम और ध्यान को भी स्थान दें.
- सावधानी: कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, इसलिए आलस्य को दूर रखें. कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी योजनाओं का गहराई से विश्लेषण कर लें. विरोधियों की चालों से सतर्क रहें और अपनी गोपनीय बातें किसी से साझा न करें.
- उपाय: मानसिक शांति और वित्तीय लाभ के लिए आज भगवान शिव को दूध और जल चढ़ाएं. रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्र मंत्र का 11 बार जाप करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 2
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वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव तथा दशम भाव दोनों में संचरण करेंगे,परिवार के माहौल में आपके मीठे व्यवहार का जादुई प्रभाव पड़ेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों और छोटों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी. आपकी सुखद बातचीत से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और किसी पुराने विवाद का समाधान भी हो सकता है. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है.
- करियर और व्यापार: व्यावसायिक क्षेत्र में आप अपने काम को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएंगे. यद्यपि तत्काल बड़े लाभ की संभावना कम है, लेकिन आपकी सौम्य वाणी और कर्मठ व्यवहार से नए और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होंगे, जो भविष्य में बहुत फलदायी साबित होंगे. नौकरी में आपके सहयोगी आपकी सराहना करेंगे. कला, साहित्य और रचनात्मकता के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा. छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल है; पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रगति के नए द्वार खुलेंगे.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में यह दिन रोमांस और नएपन का सूचक है. आपकी सुंदर वाणी से आपका साथी अत्यंत प्रभावित होगा. अविवाहित लोगों के लिए नए परिचय बनने की संभावना है, जो आगे चलकर प्यार का रिश्ता बन सकता है. अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करें, रिश्ता और गहरा होगा.
- स्वास्थ्य और सावधानी: स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें. बाहर का भोजन करने से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि इससे पेट संबंधी रोग, एसिडिटी या संक्रमण हो सकता है. घर का ताजा और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मेहनत का पूरा फल न मिलने पर निराश न हों, धैर्य बनाए रखें.
- उपाय: भगवान शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें. वाणी में मधुरता और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती का ध्यान करें. साथ ही, पीपल के पेड़ को जल अवश्य दें.
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 7
मिथुन
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव तथा नवम भाव दोनों में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक जीवन में आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता काफी बढ़ी हुई रहेगी. घर-परिवार से जुड़े मामलों को लेकर मन थोड़ा चिंतित और व्याकुल रह सकता है. विशेष रूप से माता और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें और समय-समय पर उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास करें.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आज मानसिक और शारीरिक थकान का असर आपके कामकाज पर दिखाई दे सकता है. कार्यों में देरी होने की संभावना रहेगी, जिससे थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है. हालांकि, आपके मन में कई नए और रचनात्मक विचार जन्म ले सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. आपकी अधिक संवेदनशीलता के कारण पार्टनर की कोई सामान्य बात भी आपको बुरी लग सकती है, जिससे अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है. रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत और समझदारी का सहारा लें.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अधिक सोच-विचार और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. ऊर्जा स्तर कमजोर पड़ सकता है और शरीर में आलस्य बना रह सकता है. बेहतर होगा कि आप अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और हल्का व्यायाम शामिल करें.
- सावधानी: आज यात्रा के योग बन रहे हैं, इसलिए सफर के दौरान सतर्क रहें. विशेष रूप से नदी, तालाब या समुद्र जैसी पानी वाली जगहों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी भी व्यक्ति से बहस या कड़वी बातचीत करने से बचें और अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें.
- उपाय: मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें तथा शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें. साथ ही पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर ध्यान करें.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
- कर्क
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव तथा आठवें भाव दोनों में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक जीवन में खुशियों का सैलाब बहेगा. पुराने मित्रों और स्वजनों से मिलाप होने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा. किसी शुभ यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके अंतर्मन को तरोताजा कर देंगे. परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया हर पल आपको आत्मिक शांति देगा. आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के मोर्चे पर नई सफलताओं का द्वार खुलेगा. कोई नया काम शुरू करना अत्यंत लाभदायक रहेगा. वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. समाज में आपका आदर-सम्मान बढ़ेगा. आपकी सफलता देखकर आपके विरोधी भी आपके समक्ष टिक नहीं सकेंगे. आपकी कार्य क्षमता की सराहना होगी.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में यह दिन अत्यंत रोमांटिक रहेगा. प्रिय व्यक्ति का साथ मिलने से आपको अपार आनंद मिलेगा. दोनों के बीच आपसी तालमेल और समझ गहरी होगी. साथ में बिताए गए पल आपके रिश्ते को और मजबूत करेंगे और प्यार में एक नया जायका आएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे. मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आप फिट महसूस करेंगे. यात्रा के कारण थोड़ी थकान हो सकती है, इसलिए दिनचर्या में आराम करने का समय जरूर निकालें. पौष्टिक आहार का सेवन करें.
- सावधानी: हालांकि दिन शुभ है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप से दूर रहना होगा. चाहे वह बिजनेस की हो या किसी काम की, आज किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करें. वित्तीय मामलों में अंधा विश्वास न करें और महत्वपूर्ण कागजातों पर हस्ताक्षर करने से पहले सतर्कता बरतें.
- उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की कृपा बनाए रखने के लिए काले तिल या सरसों का तेल दान करें. पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और भगवान हनुमान की आराधना करें.
- शुभ रंग: गहरा हरा
- शुभ अंक: 8
धनु राशि (Sagittarius)
- करियर और व्यापार: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव तथा तीसरे भाव दोनों में संचरण करेंगे,व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन एक बड़ी उपलब्धि का सूचक है. आप कोई बड़ा और महत्वपूर्ण डील सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे, जो भविष्य में भरपूर लाभ देगी. नौकरीपेशा लोगों को आज किसी अहम प्रोजेक्ट या मीटिंग में शामिल होने के लिए बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा आपके करियर के लिए वरदान साबित होगी. आपकी कार्यकुशलता और समय पर काम पूरा करने की क्षमता देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे. आपकी मेहनत का रंग लाने वाला समय है, पदोन्नति की प्रबल संभावना बनी हुई है.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास और मधुरता का वातावरण रहेगा. आपका जीवनसाथी आपका पूरा साथ देगा और आप दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छा समय बिताएंगे. घर का माहौल प्यार और सामंजस्य से भरा रहेगा.
- लव लाइफ: लव लाइफ की बात करें तो प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच आपसी समझ और रोमांस का दौर रहेगा. अविवाहित लोगों को अपने साथी के साथ खास पल बिताने को मिलेंगे.
- स्वास्थ्य और सावधानी: स्वास्थ्य के मामले में आप सामान्यतः फिट रहेंगे, लेकिन व्यस्तता और यात्रा के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें और जल्दबाजी में कुछ भी खाने से बचें. सावधानी के तौर पर, यात्रा के दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सामानों की सुरक्षा पर ध्यान दें. किसी के बहकावे में आकर अधिक धन का निवेश या किसी को बड़ी रकम उधार देने से सख्त बचें.
- उपाय: आज के दिन शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी गरीब या असहाय को सरसों का तेल और काले तिल का दान अवश्य करें. साथ ही, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ करें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ रंग: आसमानी नीला
- शुभ अंक: 2
मकर राशि (Capricorn)
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव तथा दूसरे भाव दोनों में संचरण करेंगे,आज स्वभाव में क्रोध और उग्रता हावी होने की संभावना है. परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर सख्त संयम रखें, वरना घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है. हालांकि, धार्मिक स्थान की यात्रा का शुभ योग बन रहा है, जो परिवार के साथ जाने पर मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी.
- करियर और व्यापार: व्यावसायिक मोर्चे पर नकारात्मक विचारों को दिमाग में आने की पूरी छूट न दें, क्योंकि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपके रुके हुए प्रोजेक्ट को गति देगा. आज आकस्मिक व्यय की स्थिति बन सकती है, इसलिए वित्तीय बजट बनाकर ही चलें और अनावश्यक निवेश से बचें. फिर भी, दोपहर के बाद परिस्थितियों में काफी हल्केपन का अनुभव होगा और कारोबार में नए अवसर दस्तक दे सकते हैं.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज थोड़ी टनावट देखने को मिल सकती है. गुस्से में आकर पार्टनर से कड़वे शब्द न कहें, इससे रिश्ते में दरार आ सकती है. धैर्य बनाए रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. दोपहर के बाद मेलमिलाप का समय है, जब आप अपनी गलतियों को सुधारकर प्रेम को नया जीवन दे सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है. छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी को भी अनदेखा न करें. मानसिक तनाव और नकारात्मकता सीधे आपकी सेहत पर असर डालेंगे, इसलिए व्यायाम और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दें.
- सावधानी: पूरे दिन धैर्य के साथ गुजारें. किसी भी विवाद या बहस से दूर रहें और अपनी आवाज़ का सही उपयोग करें. खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- उपाय: शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और सरसों का तेल दान करें. रुके हुए कार्यों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें.
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ अंक: 4
कुंभ राशि (Aquarius)
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव तथा पहला भाव दोनों में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक माहौल में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. घर के सदस्यों के बीच किसी तुच्छ बात पर विवाद या झगड़ा खड़ा होने की पूरी संभावना है. ऐसी स्थिति में अपनी जिद और अहंकार को दरकिनार करें और परिवार के साथ नरमी से पेश आएं. किसी भी पुराने विवाद को फिर से उकेलने से बचें.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर भी आपको संयम बनाए रखना होगा. ऑफिस में किसी के साथ विवाद या तकरार करने से बचें, नहीं तो आपकी प्रोफेशनल छवि खराब हो सकती है. आपको कोई नया और अनचाहा काम सौंपा जा सकता है, जिसे करने में मन नहीं लगेगा, लेकिन उसे भी शांति से निपटाएं. व्यापारियों को इस दिन किसी बड़े निवेश या नए सौदे से परहेज करना चाहिए.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज गलतफहमी का दौर चल सकता है. अपने पार्टनर पर शक करने या बिना बात पर लड़ाई करने से बचें. अपनी भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें और पार्टनर की बात भी ध्यान से सुनें. रोमांस के बजाय आज एक-दूसरे की समझ बढ़ाने पर ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. अत्यधिक सोच-विचार करने और नकारात्मक विचारों के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी शारीरिक सेहत पर पड़ेगा. सिरदर्द या अनिद्रा जैसी शिकायत हो सकती है, इसलिए दिमाग को शांत रखें.
- सावधानी: आज गलत कामों और गलत लोगों की संगत से पूरी तरह दूर रहें. व्यर्थ के खर्चे से बचें, क्योंकि खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. अपनी बातों पर नियंत्रण रखें और किसी की आलोचना से बचें.
- उपाय: मन की शांति के लिए सुबह-शाम भगवान की प्रार्थना करें और ध्यान लगाएं. शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और हनुमान जी के दर्शन कर उनका स्मरण करें.
- शुभ रंग: 9
- शुभ अंक: पीला
मीन राशि (Pisces)
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव तथा द्वादश भाव दोनों में संचरण करेंगे,पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ बहुत अधिक निकटता और आत्मीयता का अनुभव करेंगे. पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और समझदारी में वृद्धि होगी. घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के मामलों में आज का दिन अत्यंत अनुकूल है. यदि आप किसी नए बिजनेस में भागीदारी करने का विचार रख रहे हैं, तो आज का समय इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा. व्यापारियों को आज अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकेगी. इसके साथ ही, यह दिन निवेश संबंधी योजनाएं बनाने के लिए भी उत्तम है. आप दीर्घकालिक निवेश की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत रोमांटिक और यादगार रहेगा. अपने प्रिय के साथ आपको देर तक समय गुजारने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे आपके बीच प्रेम की गहराई और बढ़ेगी. प्रेमियों के बीच रोमांस का आलम रहेगा. इसके अलावा, आज आपको पुराने मित्रों और स्नेहीजनों से अचानक सुखद मुलाकात हो सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे. मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, लेकिन थोड़ी अधिक मेहनत के कारण शाम को थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम देना भी जरूरी है.
- सावधानी: हालांकि दिन शुभ है, लेकिन किसी भी निवेश या व्यापारिक समझौते से पहले कागजी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है. अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर कोई जल्दबाजी में फैसला न लें.
- उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और सरसों का तेल दीपक जलाएं. इससे आपकी कुंडली में शनि की दशा सकारात्मक रहेगी और बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ रंग: मैरून
- शुभ अंक: 7
Weekly Rashifal 7-13 June 2026: इन 6 राशियों की नौकरी में बड़ा बदलाव, चमकेगी किस्मत या तनाव करेगा परेशान, साप्ताहिक राशिफल देखें
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