Strawberry Moon 2026: अगर आप आज की शाम को कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो रोज-रोज देखने को नहीं मिलता, तो 29 जून 2026 की शाम आपके लिए बेहद खास होने वाली है. आज आसमान में स्ट्रॉबेरी मून (Strawberry Moon 2026) दिखाई देगा, जिसे साल की सबसे चर्चित अंतरिक्ष घटनाओं में से एक माना जाता है. यह सिर्फ एक खूबसूरत पूर्णिमा नहीं है, बल्कि प्रकृति, विज्ञान और भारतीय परंपरा तीनों का अनोखा संगम भी है.

दिलचस्प बात यह है कि इस बार का पूर्णिमा का चांद क्षितिज(Horizon line) के काफी करीब दिखाई देगा. यही वजह है कि यह सामान्य दिनों की तुलना में अधिक बड़ा, चमकीला और हल्के सुनहरे या तांबे जैसे रंग का नजर आएगा. अगर मौसम साफ रहा, तो भारत के कई हिस्सों में यह नजारा बेहद आकर्षक होगा.

स्ट्रॉबेरी मून आखिर क्या होता है?

'स्ट्रॉबेरी मून' नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि आज चांद गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देगा. लेकिन सच्चाई इससे अलग है. इस नाम का संबंध चांद के रंग से नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका की प्राचीन जनजातियों की परंपराओं से जुड़ा है.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के अनुसार, जून का महीना वहां स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार होने का समय होता था. प्राचीन समुदाय पूर्णिमा के आधार पर मौसम और खेती का अनुमान लगाते थे. इसी कारण जून की पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून(Strawberry Moon) कहा जाने लगा. समय के साथ यह नाम पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया.

यूरोप के कुछ देशों में इसी पूर्णिमा को रोज़ मून(Rose Moon) और हनीमून(Honey Moon) जैसे नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि जून का महीना वहां गुलाबों के खिलने और शहद की कटाई से जुड़ा होता है.





इस बार क्यों दिखेगा इतना बड़ा और सुनहरा?

स्ट्रॉबेरी मून 2026 को खास बनाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है. 21 जून को हुए ग्रीष्म संक्रांति(Summer Solstice) के बाद जून की पूर्णिमा आसमान में अपेक्षाकृत नीचे दिखाई देती है. जब चांद क्षितिज के करीब होता है, तो उसकी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल की अधिक मोटी परत से होकर गुजरती है.

इस दौरान नीली रोशनी अधिक बिखर जाती है, जबकि लाल और पीले रंग की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है. यही कारण है कि चांद हल्का सुनहरा, तांबे जैसा या गहरा पीला दिखाई देता है.

इसके अलावा, क्षितिज के पास मौजूद वस्तुओं जैसे पेड़, इमारतें या पहाड़ के कारण हमारी आंखों को चांद सामान्य से कहीं बड़ा दिखाई देता है. इस दृश्य भ्रम को वैज्ञानिक भाषा में चंद्र भ्रम(Moon Illusion) कहा जाता है.

भारत में कब और कैसे देखें स्ट्रॉबेरी मून 2026?

अगर आप इस खूबसूरत नजारे को मिस नहीं करना चाहते, तो आज शाम का समय जरूर नोट कर लें.

तारीख: 29 जून 2026 (सोमवार)

चांद निकलने का समय: शाम लगभग 7:00 बजे से 7:30 बजे के बीच

दिशा: दक्षिण-पूर्व (South-East) का आसमान

सबसे अच्छा समय: चांद निकलने के बाद पहले 1 से 2 घंटे

हालांकि खगोलीय रूप से पूर्णिमा का चरम समय 30 जून की सुबह होगा, लेकिन भारत में सूर्योदय के कारण उसका दृश्य अनुभव उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा. इसलिए आज शाम का समय ही सबसे बेहतरीन माना जा रहा है.

वट पूर्णिमा से भी जुड़ा है खास संबंध:

भारतीय पंचांग के अनुसार, यह पूर्णिमा वट पूर्णिमा के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा शांति, सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक होता है. इस बार वट पूर्णिमा और स्ट्रॉबेरी मून का संयोग इस दिन के धार्मिक महत्व को और भी खास बना रहा है.

क्या इसे देखने के लिए टेलिस्कोप जरूरी है?

बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉबेरी मून को देखने के लिए किसी महंगे टेलिस्कोप या विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है. इसे आप अपनी नग्न आंखों से सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं.

बेहतर अनुभव के लिए ऐसी जगह चुनें जहां आसमान साफ दिखाई देता हो और आसपास बहुत अधिक कृत्रिम रोशनी(Artificial light) न हो. अगर आप मोबाइल से तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो चांद निकलते समय किसी पेड़, मंदिर, इमारत या पहाड़ी को फ्रेम में शामिल करें. इससे फोटो अधिक आकर्षक और सिनेमैटिक नजर आएगी.

क्यों नहीं मिस करनी चाहिए आज की यह शाम?

साल में सिर्फ एक बार दिखाई देने वाला स्ट्रॉबेरी मून 2026 सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति का ऐसा खूबसूरत नजारा है जो विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ता है. यदि मौसम आपका साथ देता है, तो आज शाम कुछ मिनट निकालकर आसमान की ओर जरूर देखें. संभव है कि साल 2026 का सबसे यादगार चंद्र दृश्य आपकी आंखों के सामने हो.

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