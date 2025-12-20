हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sikh Festivals 2026 List: जानें कब है लोहड़ी, बैसाखी और गुरुपर्व? देखें पूरी लिस्ट, नोट करें डेट!

Sikh Festivals 2026 List: सिख धर्म दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा धर्म है, जो एकजुटता, भाईचारा और एक ओंकार की भावना को दर्शाता है. देखिए सिख त्योहार 2026 की जनवरी से लेकर दिसंबर की पूरी सूची.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Sikh Festivals 2026 List: ईसाई धर्म जहां दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म है, वहीं सिख धर्म दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा धर्म है, जो एकजुटता, भाईचारा और एक ओंकार यानी ईश्वर एक ही की अवधारणा का पालन करता है.

कई सालों तक सिख धर्म से जुड़े त्योहारों की तारीखों को पारंपरिक विक्रमी पंचांग के मुताबिक तय की जाती थीं, जिससे हर वर्ष पर्वों की तारीखों में बदलाव होता था. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए साल

2003 में नानकशाही कैलेंडर को अपनाया गया. इसके बाद गुरु पर्व जैसे खास त्योहार हर वर्ष एक ही तिथि पर मनाए जाने लगे.

नानकशाही कैलेंडर का महत्व

सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव जी के नाम पर आधारित नानकशाही कैलेंडर ने सिख समुदाय को अलग पहचान दी, जिससे सुख समुदाय में एकरूपता के साथ सुविधा भी आई.

सिख धर्म में दिवाली और होला मोहल्ला जैसे कुछ सिख त्योहार आज भी विक्रमी पंचांग पर आधारित होते हैं, क्योंकि ये हिंदू परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं. वर्ष के पहले ही माह में सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव लोहड़ी आता है, जो अक्सर 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है.

इसके बाद होला मोहल्ला, बैसाखी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाले गुरुनानक जयंती पर्व का खास महत्व होता है. आइए जानते हैं साल 2026 में सिख धर्म से जुड़े खास त्योहारों की तिथि के बारे में.

सिख त्योहार 2026 सूची (Sikh Festivals 2026 List)

महीना तारीख और दिन पर्व / त्योहार
जनवरी 13 जनवरी 2026 मंगलवार लोहड़ी
जनवरी 31 जनवरी 2026, शनिवार गुरु हरराय जयंती
फरवरी
फरवरी 2026 में कोई सिख त्योहार नहीं है.
मार्च 04 मार्च 2026, बुधवार होला मोहल्ला शुरू
मार्च 06 मार्च 2026, शुक्रवार होला मोहल्ला समाप्त
मार्च 17 मार्च 2026, मंगलवार गुरु हरराय गुरयाई
मार्च 19 मार्च 2026, गुरुवार गुरु अमरदास गुरयाई
मार्च 22 मार्च 2026, रविवार गुरु अंगद देव ज्योति जोत
मार्च 23 मार्च 2026, सोमवार गुरु हरगोबिंद सिंह ज्योति जोत
अप्रैल 01 अप्रैल 2026, बुधवार गुरु हरकिशन सिंह ज्योति जोत
अप्रैल 01 अप्रैल 2026, बुधवार गुरु तेग बहादुर गुरयाई
अप्रैल 07 अप्रैल 2026, मंगलवार गुरु तेग बहादुर जयंती
अप्रैल 09 अप्रैल 2026, गुरुवार गुरु अर्जुन देव जयंती
अप्रैल 14 अप्रैल 2026, मंगलवार बैसाखी
अप्रैल 18 अप्रैल 2026, शनिवार गुरु अंगद देव जयंती
अप्रैल 30 अप्रैल 2026, गुरुवार गुरु अमरदास जयंती
मई 10 मई 2026, रविवार  गुरु हरगोबिंद सिंह गुरयाई
जून 18 जून 2026, गुरुवार गुरु अर्जुन देव ज्योति जोत
जून 30 जून 2026, मंगलवार गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती
जुलाई - जुलाई 2026 में कोई सिख पर्व नहीं
अगस्त 07 अगस्त 2026, शुक्रवार गुरु हरकिशन सिंह जयंती
सितंबर 12 सितंबर 2026, शनिवार गुरु ग्रंथ साहिब जयंती
सितंबर 13 सितंबर 2026, रविवार गुरु अर्जुन देव गुरयाई
सितंबर 14 सितंबर 2026, सोमवार गुरु रामदास ज्योति जोत
सितंबर 24 सितंबर 2026, गुरुवार गुरु रामदास गुरयाई
सितंबर 26 सितंबर 2026, शनिवार गुरु अमरदास ज्योति जोत
अक्टूबर 01 अक्टूबर 2026, गुरुवार गुरु अंगद देव गुरयाई
अक्टूबर 05 अक्टूबर 2026, सोमवार गुरु नानक देव ज्योति जोत
अक्टूबर  27 अक्टूबर 2026, मंगलवार गुरु रामदास जयंती
नवंबर
 03 नवंबर 2026, मंगलवार गुरु हरकिशन सिंह गुरयाई
नवंबर
 03 नवंबर 2026, मंगलवार गुरु हरराय ज्योति जोत
नवंबर
 11 नवंबर 2026, बुधवार गुरु ग्रंथ साहिब गुरयाई
नवंबर 14 नवंबर 2026, शनिवार गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत
नवंबर 24 नवंबर 2026, मंगलवार गुरु नानक देव जयंती
दिसंबर 12 दिसंबर 2026, शनिवार गुरु गोबिंद सिंह गुरयाई
दिसंबर 14 दिसंबर 2026, सोमवार गुरु तेग बहादुर ज्योति जोत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 20 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Sikhism YEAR 2026 Festivals 2026 Lohri 2026 Baisakhi 2026 Guruparva 2026

Frequently Asked Questions

सिख त्योहारों की तारीखें हर साल क्यों बदलती थीं?

पहले सिख त्योहारों की तारीखें पारंपरिक विक्रमी पंचांग के अनुसार तय होती थीं, जिससे हर साल तारीखें बदल जाती थीं।

नानकशाही कैलेंडर कब अपनाया गया और इसका क्या महत्व है?

नानकशाही कैलेंडर 2003 में अपनाया गया था। यह गुरुनानक देव जी के नाम पर आधारित है और इससे सिख समुदाय में एकरूपता और सुविधा आई है।

2026 में लोहड़ी कब मनाई जाएगी?

2026 में लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाएगी।

2026 में बैसाखी किस तारीख को है?

2026 में बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी।

2026 में गुरु गोबिंद सिंह जयंती कब है?

2026 में गुरु गोबिंद सिंह जयंती 24 नवंबर को मनाई जाएगी।

