पहले सिख त्योहारों की तारीखें पारंपरिक विक्रमी पंचांग के अनुसार तय होती थीं, जिससे हर साल तारीखें बदल जाती थीं।
Sikh Festivals 2026 List: सिख धर्म दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा धर्म है, जो एकजुटता, भाईचारा और एक ओंकार की भावना को दर्शाता है. देखिए सिख त्योहार 2026 की जनवरी से लेकर दिसंबर की पूरी सूची.
Sikh Festivals 2026 List: ईसाई धर्म जहां दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म है, वहीं सिख धर्म दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा धर्म है, जो एकजुटता, भाईचारा और एक ओंकार यानी ईश्वर एक ही की अवधारणा का पालन करता है.
कई सालों तक सिख धर्म से जुड़े त्योहारों की तारीखों को पारंपरिक विक्रमी पंचांग के मुताबिक तय की जाती थीं, जिससे हर वर्ष पर्वों की तारीखों में बदलाव होता था. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए साल
2003 में नानकशाही कैलेंडर को अपनाया गया. इसके बाद गुरु पर्व जैसे खास त्योहार हर वर्ष एक ही तिथि पर मनाए जाने लगे.
नानकशाही कैलेंडर का महत्व
सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव जी के नाम पर आधारित नानकशाही कैलेंडर ने सिख समुदाय को अलग पहचान दी, जिससे सुख समुदाय में एकरूपता के साथ सुविधा भी आई.
सिख धर्म में दिवाली और होला मोहल्ला जैसे कुछ सिख त्योहार आज भी विक्रमी पंचांग पर आधारित होते हैं, क्योंकि ये हिंदू परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं. वर्ष के पहले ही माह में सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव लोहड़ी आता है, जो अक्सर 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है.
इसके बाद होला मोहल्ला, बैसाखी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाले गुरुनानक जयंती पर्व का खास महत्व होता है. आइए जानते हैं साल 2026 में सिख धर्म से जुड़े खास त्योहारों की तिथि के बारे में.
सिख त्योहार 2026 सूची (Sikh Festivals 2026 List)
|महीना
|तारीख और दिन
|पर्व / त्योहार
|जनवरी
|13 जनवरी 2026 मंगलवार
|लोहड़ी
|जनवरी
|31 जनवरी 2026, शनिवार
|गुरु हरराय जयंती
|फरवरी
|फरवरी 2026 में कोई सिख त्योहार नहीं है.
|मार्च
|04 मार्च 2026, बुधवार
|होला मोहल्ला शुरू
|मार्च
|06 मार्च 2026, शुक्रवार
|होला मोहल्ला समाप्त
|मार्च
|17 मार्च 2026, मंगलवार
|गुरु हरराय गुरयाई
|मार्च
|19 मार्च 2026, गुरुवार
|गुरु अमरदास गुरयाई
|मार्च
|22 मार्च 2026, रविवार
|गुरु अंगद देव ज्योति जोत
|मार्च
|23 मार्च 2026, सोमवार
|गुरु हरगोबिंद सिंह ज्योति जोत
|अप्रैल
|01 अप्रैल 2026, बुधवार
|गुरु हरकिशन सिंह ज्योति जोत
|अप्रैल
|01 अप्रैल 2026, बुधवार
|गुरु तेग बहादुर गुरयाई
|अप्रैल
|07 अप्रैल 2026, मंगलवार
|गुरु तेग बहादुर जयंती
|अप्रैल
|09 अप्रैल 2026, गुरुवार
|गुरु अर्जुन देव जयंती
|अप्रैल
|14 अप्रैल 2026, मंगलवार
|बैसाखी
|अप्रैल
|18 अप्रैल 2026, शनिवार
|गुरु अंगद देव जयंती
|अप्रैल
|30 अप्रैल 2026, गुरुवार
|गुरु अमरदास जयंती
|मई
|10 मई 2026, रविवार
|गुरु हरगोबिंद सिंह गुरयाई
|जून
|18 जून 2026, गुरुवार
|गुरु अर्जुन देव ज्योति जोत
|जून
|30 जून 2026, मंगलवार
|गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती
|जुलाई
|-
|जुलाई 2026 में कोई सिख पर्व नहीं
|अगस्त
|07 अगस्त 2026, शुक्रवार
|गुरु हरकिशन सिंह जयंती
|सितंबर
|12 सितंबर 2026, शनिवार
|गुरु ग्रंथ साहिब जयंती
|सितंबर
|13 सितंबर 2026, रविवार
|गुरु अर्जुन देव गुरयाई
|सितंबर
|14 सितंबर 2026, सोमवार
|गुरु रामदास ज्योति जोत
|सितंबर
|24 सितंबर 2026, गुरुवार
|गुरु रामदास गुरयाई
|सितंबर
|26 सितंबर 2026, शनिवार
|गुरु अमरदास ज्योति जोत
|अक्टूबर
|01 अक्टूबर 2026, गुरुवार
|गुरु अंगद देव गुरयाई
|अक्टूबर
|05 अक्टूबर 2026, सोमवार
|गुरु नानक देव ज्योति जोत
|अक्टूबर
|27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
|गुरु रामदास जयंती
|नवंबर
|03 नवंबर 2026, मंगलवार
|गुरु हरकिशन सिंह गुरयाई
|नवंबर
|03 नवंबर 2026, मंगलवार
|गुरु हरराय ज्योति जोत
|नवंबर
|11 नवंबर 2026, बुधवार
|गुरु ग्रंथ साहिब गुरयाई
|नवंबर
|14 नवंबर 2026, शनिवार
|गुरु गोबिंद सिंह ज्योति जोत
|नवंबर
|24 नवंबर 2026, मंगलवार
|गुरु नानक देव जयंती
|दिसंबर
|12 दिसंबर 2026, शनिवार
|गुरु गोबिंद सिंह गुरयाई
|दिसंबर
|14 दिसंबर 2026, सोमवार
|गुरु तेग बहादुर ज्योति जोत
Frequently Asked Questions
सिख त्योहारों की तारीखें हर साल क्यों बदलती थीं?
नानकशाही कैलेंडर कब अपनाया गया और इसका क्या महत्व है?
नानकशाही कैलेंडर 2003 में अपनाया गया था। यह गुरुनानक देव जी के नाम पर आधारित है और इससे सिख समुदाय में एकरूपता और सुविधा आई है।
2026 में लोहड़ी कब मनाई जाएगी?
2026 में लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाएगी।
2026 में बैसाखी किस तारीख को है?
2026 में बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी।
2026 में गुरु गोबिंद सिंह जयंती कब है?
2026 में गुरु गोबिंद सिंह जयंती 24 नवंबर को मनाई जाएगी।
