हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मIslamic Calendar 2026: रमजान, ईद और मुहर्रम की तारीखें! जानिए नए साल में कब होंगे ये खास दिन?

Islamic Calendar 2026: रमजान, ईद और मुहर्रम की तारीखें! जानिए नए साल में कब होंगे ये खास दिन?

Islamic calendar: साल 2025 का आखरी महिना है, कुछ दिनों बाद नया साल 2026 की शुरूआत होने वाली है. ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि 2026 में ईद कब आएगी बकरीद किस तारीख को है, तो पढ़ें इस्लामिक कैलेंडर.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Islamic calendar 2026: यह साल का 2025 आखिरी महीना है. कुछ ही दिनों बाद नया साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, ताकि धूम-धाम से नववर्ष का स्वागत हो सके. लेकिन याद रहे कि चंद दिनों बाद आने वाला नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक होगा.

आज के समय में दुनिया में अनेक कैलेंडर प्रचलन में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही बोलबाला है. नया साल बदल रहा है; ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि साल 2026 में रमजान कब शुरू होगा और ईद कब आएगी. बकरीद किस तारीख को है और मुहर्रम का महीना कब शुरू हो रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से.

ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है?
ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जनवरी महीने से होती है, तो वहीं इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है. जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर में मौसम और महीने एक ही वक्त पर आते हैं और ये चीजें सूरज तय करता है,

तो वहीं इस्लामिक कैलेंडर में महीने मौसम के हिसाब से नहीं आते बल्कि 36 साल में ये कैलेंडर एक चक्र पूरा करता है और हर मौसम में हर महीने आते हैं. ये कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है. जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल 365 दिन का होता है, वहीं इस्लामिक कैलेंडर में एक साल 354 दिन का होता है. 

जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने में मशरूफ होगी, तब उस समय इस्लामी कैलेंडर का सातवां महीना रजब चल रहा होगा. क्योंकि इस्लामी कैलेंडर चांद के चलता हिसाब से चलता है, इसलिए इसके महीने की शुरुआत पहले से तय नहीं होती बल्कि एक दिन का हेरफेर भी हो सकता है. इसका मतलब है कि इस्लामी कैलेंडर में चांद देखकर महीने शुरूआत होती है खत्म भी.

शब-ए-बारात:  यह इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 14वीं और 15वीं रात को मनाई जाती है. जो 2026 में बुधवार 4 फरवरी की शाम से गुरुवार, 5 फरवरी की शाम तक मनाई जाएगी. 

ईद-उल-फितर (रमजान ईद): 25 मार्च 2026

बकरीद (ईद-अल-अजहा): 2 जून 2026

जनवरी 2026 को रजब की 7 या 8 तारीख होगी. तो उस हिसाब से 2026 में इस्लामी कैलेंडर इस प्रकार होगा. 

इस्लामी कैलेंडर (आधार: 1 Jan 2026 = 7 Rajab 1447)

रजब 1447

  • 1 रजब → 26 दिसंबर 2025
    7 रजब → 1 जनवरी 2026
    30 रजब → 24 जनवरी 2026

शाबान 1447

  • 1 शाबान → 25 जनवरी 2026
    30 शाबान → 23 फ़रवरी 2026

रमजान 1447

  • 1 रमजान → 24 फ़रवरी 2026
    30 रमजान → 24 मार्च 2026

शव्वाल 1447

  • 1 शव्वाल (ईद-उल-फितर) → 25 मार्च 2026
    30 शव्वाल → 23 अप्रैल 2026

ज़िलकादा 1447

  • 1 जिलकादा → 24 अप्रैल 2026
    30 जिलकादा → 23 मई 2026

जिलहिज्जा 1447

  • 1 जिलहिज्जा → 24 मई 2026
    9 जिलहिज्जा (यौमे अरफ़ा) → 1 जून 2026
    10 जिलहिज्जा (ईद-उल-अजहा) → 2 जून 2026
    30 जिलहिज्जा → 22 जून 2026

1448 हिजरी का नया साल (2026 में)

मुहर्रम 1448

  • 1 मुहर्रम → 23 जून 2026
    10 मुहर्रम (आशूरा) → 2 जुलाई 2026
  • 30 मुहर्रम → 22 जुलाई 2026

सफर 1448

  • 1 सफर → 23 जुलाई 2026
    30 सफर → 21 अगस्त 2026

रबिउल अव्वल 1448

  • 1 रबिउल अव्वल → 22 अगस्त 2026
    30 रबिउल अव्वल → 20 सितम्बर 2026

रबिउस्सानी 1448

  • 1 रबिउस्सानी → 21 सितम्बर 2026
    30 रबिउस्सानी → 20 अक्टूबर 2026

जमादिउल ऊला 1448

  • 1 जमादिउल ऊला → 21 अक्टूबर 2026
    30 जमादिउल ऊला → 19 नवम्बर 2026

जमादिउल आखिर 1448

  • 1 जमादिउल आखिर → 20 नवम्बर 2026
    30 जमादिउल आखिर → 19 दिसम्बर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 08 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Tags :
Eid Al-Adha Shab E Barat Islamic Calendar Shab-e-Barat Eid Al Fitr New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के बीच किसका हालचाल पूछने लगे PM Modi? | BJP
Parliament Winter Session: '150वीं वर्षगांठ का साक्षी..., वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले PM Modi |
Parliament Winter Session: लोकसभा में इंडिगो संकट को लेकर हंगामा | indigo crisis | ABP News
कच्छ में प्रशासन ने 100 बीघे जमीन पर बने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, करीब 250 करोड़ की थी संपत्ति
3500+ Flights Cancel! Indigo की गड़बड़ी या System Failure? Indian Aviation में बढ़ता Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
जनरल नॉलेज
बदायूं की पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी से रचाई शादी, क्या ऐसी शादियों को भी मिलती है कानूनी मान्यता?
बदायूं की पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी से रचाई शादी, क्या ऐसी शादियों को भी मिलती है कानूनी मान्यता?
हेल्थ
Gum Swelling Treatment: मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट
मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट
यूटिलिटी
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget