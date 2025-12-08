Islamic Calendar 2026: रमजान, ईद और मुहर्रम की तारीखें! जानिए नए साल में कब होंगे ये खास दिन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Islamic calendar 2026: यह साल का 2025 आखिरी महीना है. कुछ ही दिनों बाद नया साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, ताकि धूम-धाम से नववर्ष का स्वागत हो सके. लेकिन याद रहे कि चंद दिनों बाद आने वाला नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक होगा.

आज के समय में दुनिया में अनेक कैलेंडर प्रचलन में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही बोलबाला है. नया साल बदल रहा है; ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि साल 2026 में रमजान कब शुरू होगा और ईद कब आएगी. बकरीद किस तारीख को है और मुहर्रम का महीना कब शुरू हो रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से.

ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है?

ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जनवरी महीने से होती है, तो वहीं इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है. जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर में मौसम और महीने एक ही वक्त पर आते हैं और ये चीजें सूरज तय करता है,

तो वहीं इस्लामिक कैलेंडर में महीने मौसम के हिसाब से नहीं आते बल्कि 36 साल में ये कैलेंडर एक चक्र पूरा करता है और हर मौसम में हर महीने आते हैं. ये कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है. जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल 365 दिन का होता है, वहीं इस्लामिक कैलेंडर में एक साल 354 दिन का होता है.

जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने में मशरूफ होगी, तब उस समय इस्लामी कैलेंडर का सातवां महीना रजब चल रहा होगा. क्योंकि इस्लामी कैलेंडर चांद के चलता हिसाब से चलता है, इसलिए इसके महीने की शुरुआत पहले से तय नहीं होती बल्कि एक दिन का हेरफेर भी हो सकता है. इसका मतलब है कि इस्लामी कैलेंडर में चांद देखकर महीने शुरूआत होती है खत्म भी.

शब-ए-बारात: यह इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 14वीं और 15वीं रात को मनाई जाती है. जो 2026 में बुधवार 4 फरवरी की शाम से गुरुवार, 5 फरवरी की शाम तक मनाई जाएगी.

ईद-उल-फितर (रमजान ईद): 25 मार्च 2026

बकरीद (ईद-अल-अजहा): 2 जून 2026

जनवरी 2026 को रजब की 7 या 8 तारीख होगी. तो उस हिसाब से 2026 में इस्लामी कैलेंडर इस प्रकार होगा.

इस्लामी कैलेंडर (आधार: 1 Jan 2026 = 7 Rajab 1447)

रजब 1447

1 रजब → 26 दिसंबर 2025

7 रजब → 1 जनवरी 2026

30 रजब → 24 जनवरी 2026

शाबान 1447

1 शाबान → 25 जनवरी 2026

30 शाबान → 23 फ़रवरी 2026

रमजान 1447

1 रमजान → 24 फ़रवरी 2026

30 रमजान → 24 मार्च 2026

शव्वाल 1447

1 शव्वाल (ईद-उल-फितर) → 25 मार्च 2026

30 शव्वाल → 23 अप्रैल 2026

ज़िलकादा 1447

1 जिलकादा → 24 अप्रैल 2026

30 जिलकादा → 23 मई 2026

जिलहिज्जा 1447

1 जिलहिज्जा → 24 मई 2026

9 जिलहिज्जा (यौमे अरफ़ा) → 1 जून 2026

10 जिलहिज्जा (ईद-उल-अजहा) → 2 जून 2026

30 जिलहिज्जा → 22 जून 2026

1448 हिजरी का नया साल (2026 में)

मुहर्रम 1448

1 मुहर्रम → 23 जून 2026

10 मुहर्रम (आशूरा) → 2 जुलाई 2026

30 मुहर्रम → 22 जुलाई 2026

सफर 1448

1 सफर → 23 जुलाई 2026

30 सफर → 21 अगस्त 2026

रबिउल अव्वल 1448

1 रबिउल अव्वल → 22 अगस्त 2026

30 रबिउल अव्वल → 20 सितम्बर 2026

रबिउस्सानी 1448

1 रबिउस्सानी → 21 सितम्बर 2026

30 रबिउस्सानी → 20 अक्टूबर 2026

जमादिउल ऊला 1448

1 जमादिउल ऊला → 21 अक्टूबर 2026

30 जमादिउल ऊला → 19 नवम्बर 2026

जमादिउल आखिर 1448

1 जमादिउल आखिर → 20 नवम्बर 2026

30 जमादिउल आखिर → 19 दिसम्बर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.