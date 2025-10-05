हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSunday Worship: रविवार को सूर्य देव की कृपा पाने का आसान तरीका, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति के लिए! जानें संपूर्ण विधि 

Sunday Worship: रविवार को सूर्य देव की कृपा पाने का आसान तरीका, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति के लिए! जानें संपूर्ण विधि 

Sunday Worship: रविवार सूर्य का दिन है. इस दिन पूजा और व्रत से सेहत, खुशहाली और मन की शांति बढ़ती है. दान और तांबे का जल अर्पित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 05 Oct 2025 02:14 AM (IST)
Preferred Sources

Sunday Worship: रविवार की पूजा का महत्व हिंदू धर्म में सबसे खास है. यह सूर्य देव की आराधना का दिन माना जाता है. हिंदू धर्म के अनुसार, रविवार को सूर्य भगवान की विधिपूर्वक पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है.  

सूर्य की पूजा करने से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है. सूर्य देव ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं सकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं. रविवार के दिन उगते सूर्य को जल देने, मंत्रजाप और व्रत रखने से शरीर स्वस्थ, मन शांत तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है. मान्यता के अनुसार इस व्रत में नमक का सेवन, बाल या दाढ़ी कटवाना, तांबे के बर्तन बेचना वर्जित है.

स्वास्थ्य से भी जुड़ा है रहस्य

रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित माना गया है. इस दिन की पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता से भी जुड़ी है. अग्नि पुराण में सूर्य देव को ब्रह्म माना गया है. अग्नि और स्कंद पुराणों के अनुसार, रविवार के दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है. रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु गरीबों को दान करें. यह सूर्य दोष को शांत करता है.

धर्म शास्त्रों में है इसका उल्लेख

स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में सूर्य उपासना का उल्लेख है. इसमें सूर्य की उपासना से ग्रह-नक्षण मजबूत होने की मान्यता है. माना जाता है कि सूर्यदेव जगत को प्रकाश और जीवन देते हैं. उसी तरह उनकी उपासना करने से लंबी आयु, शौर्य, तेज, सुख, समृद्ध की बढ़ोतरी होती है. पौराणिक कथा है कि सूर्य उपासना से संतान प्राप्ति, रोग निवारण भी होता है. 

सूर्य मंत्र

ॐ सूर्याय नमः
ॐ भास्कराय नमः
ॐ आदित्याय नमः
'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. 

पूजन विधि:

रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्वच्छ होकर स्नान करें. लाल वस्त्र धारण करने के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें. तांबे के लोटे में जल लें और उसमें लाल फूल, अक्षत, गुड़, और लाल चंदन मिला कर सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करें.

मंदिर या पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें. एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर पूजन सामग्री रखें, फिर सूर्य देव की पूजा करें, फिर व्रत कथा सुनें और उनकी पूजा करें.  मान्यता है कि रविवार व्रत की कथा सुनने से या पढ़ने से परिवार में शांति और समृद्धि आती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 05 Oct 2025 01:20 AM (IST)
Tags :
Surya Dev Puja Sunday Vrat Hindu Puja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने किया अपने दूल्हे के लिए डांस! खूबसूरती और ठुमकों ने जीता यूजर्स का दिल- वीडियो वायरल
दुल्हन ने किया अपने दूल्हे के लिए डांस! खूबसूरती और ठुमकों ने जीता यूजर्स का दिल- वीडियो वायरल
ट्रैवल
कश्मीर की इन जगहों पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप! खूबसूरती के साथ सुरक्षा की भी है फुल गारंटी
कश्मीर की इन जगहों पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप! खूबसूरती के साथ सुरक्षा की भी है फुल गारंटी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget